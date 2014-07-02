PC 20 tagrende- og rørrensersæt

Tagrende- og rørrensesættet virker helt af sig selv – med højtryk. Renser nemt nedløbsrør, tagrender og tilstopninger.

Funktioner og fordele
Kraftfuld rengøring med højtryk
  • Fjerner effektivt og hurtigt blokkeringer og propper i rør
Fire bagudpegende højtryksdyser
  • Bevæger sig hurtigt gennem rør
Anti-twist
  • Beskytter mod "twist" på slange
Messing tilslutning
  • Lang levetid
Specifikationer

Teknisk data

Længde (m) 20
Farve sort
Vægt (kg) 0,3
Vægt inkl. emballage (kg) 2,5
Mål (L x B x H) (mm) 250 x 340 x 100

Til ældre højtrykspistoler fra før 2010 (Pistol M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) påkræves.

Anvendelsesområder
  • Renser afløb.
  • Renser nedløbsrør.
  • Renser tagrender.
