PC 20 tagrende- og rørrensersæt
Tagrende- og rørrensesættet virker helt af sig selv – med højtryk. Renser nemt nedløbsrør, tagrender og tilstopninger.
Funktioner og fordele
Kraftfuld rengøring med højtryk
- Fjerner effektivt og hurtigt blokkeringer og propper i rør
Fire bagudpegende højtryksdyser
- Bevæger sig hurtigt gennem rør
Anti-twist
- Beskytter mod "twist" på slange
Messing tilslutning
- Lang levetid
Specifikationer
Teknisk data
|Længde (m)
|20
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,3
|Vægt inkl. emballage (kg)
|2,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|250 x 340 x 100
Til ældre højtrykspistoler fra før 2010 (Pistol M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) påkræves.
Kompatible maskiner
- G 7.180
- K 2 Batteri
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car
- K 2 Classic Home
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium horizontal
- K 2 horizontal
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium Power Control
- K 3 Premium Power Control Home
- K 4
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Classic Home
- K 4 Comfort Premium Car
- K 4 Comfort Premium Home
- K 4 Comfort Premium Veranda BB
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Power Control Home Flex Wood
- K 4 Premium
- K 4 Premium Power Control Home Wood
- K 5 Classic
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Classic Home
- K 5 Comfort Premium Car
- K 5 Comfort Premium Car & Home
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Home&eco!Booster
- K 5 FJ
- K 5 Modulær UM
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary ED.
- K 5 Premium
- K 5 Premium Plus
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 6 Comfort Premium Home
- K 6 Premium
- K 7 Comfort Premium Car & Home
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Car&Home
- K 7 Comfort Premium Connect Facade
- K 7 Comfort Premium Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home Wood
- K 7 Pro Comfort Premium Connect Home
- K 7 WCM FJ
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
Anvendelsesområder
- Renser afløb.
- Renser nedløbsrør.
- Renser tagrender.
Tilbehør
PC 20 tagrende- og rørrensersæt reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.