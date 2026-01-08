Højtryksrenser K 2 Classic Home
Ultrakompakt, let at transportere og let at opbevare: K 2 Classic Home højtryksrenser er ideel til lettere snavs i hjemmet. Home Kit inkluderet.
Kompakt design, der leverer imponerende (rengørings)kraft: K 2 Classic Home er nem at håndtere, bærbar og fleksibel, men har alligevel den fulde kraft fra en højtryksrenser. Højtryksrenseren er praktisk at opbevare stort set overalt og optager meget lidt plads. Desuden kan højtryksslangen nemt opbevares på frontdækslet. Home Kit indeholder T 1 overfladerenseren til effektiv, stænkfri rengøring af større områder i hjemmet samt rengøringsmiddel til terrasser og dæk (500 ml). K 2 Classic Home har en Quick Connect udløserpistol, 3 meter højtryksslange, Single Spray Lance, Dirt Blaster og vandfilter og er ideel til lejlighedsvis brug på let snavs på havemøbler, haveredskaber, cykler og andre steder i hjemmet. Ydeevnen er 20 m²/t.
Funktioner og fordele
Slangeopbevaring på frontenSlangen kan nemt hænges foran.
Ligger behageligt i håndenMaskinen er nem at transportere. Når bærehåndtaget ikke er nødvendigt, kan det pakkes ind i maskinen.
Easy ConnectHøjtryksslangen er hurtig og nem at klikke af og på maskinen og højtrykspistolen.
Integreret tilbehørsopbevaring på maskinen.
- Strålerør og dyser er altid lige ved hånden og opbevares på maskinen.
Specifikationer
Teknisk data
|Strømtilslutning (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Tryk (bar/MPa)
|max. 110 / max. 11
|Pumpehastighed (l/h)
|max. 360
|Kapacitet (m²/h)
|20
|Tilløbstemperatur (°C)
|max. 40
|Tilsluttet effekt (kW)
|1,4
|Ledning (m)
|5
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|3,4
|Vægt inkl. emballage (kg)
|6
|Mål (L x B x H) (mm)
|178 x 219 x 415
Scope of supply
- Home kit: T 1 Overfladerens, "Patio & Deck" vaskemiddel, 0,5 l
- Højtrykspistol: G 120 Q
- Enkelt jetlanse
- Rotor jet
- Højtryksslange: 3 m
- Haveslangeadapter A 3/4"
Udstyr
- Kvikkobling på siden
- Rengøringsmiddel påføres via: Sugeslange
- Integreret vandfilter
Anvendelsesområder
- Cykler.
- Til rengøring af små biler.
- Have/terrasse/balkon møbler.
- Områder rundt om hjemmet og haven.
- Have-, terrasse- og altanmøbler.
Tilbehør
Rengøringsmidler
K 2 Classic Home reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.