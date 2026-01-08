Højtryksrenser K 3 FJ
Du kan altid regne med højtryksrenseren K 3 FJ: Den trofaste assistent er ideel til at klare let snavs på små haveflader og terrasser, havemøbler, biler og meget mere. Inkl. skumstråle.
Med højtryksrenseren K 3 FJ hører snavs fortiden til. Inkl. skumdyse for godt sammenhængende skum og maksimal smudsopløsende kraft samt 500 ml Car Shampoo. Takket være den 6 meter lange højtryksslange er højtryksrenseren perfekt til lejlighedsvis brug i hjemmet og giver en funklende glans til små haveoverflader og terrasser samt havemøbler og biler. Takket være Vario Power sprøjtelansen (VPS) kan vandtrykket nemt justeres, så det passer til overfladen, med en simpel drejebevægelse. Dirt Blaster med roterende punktstråle løsner selv det mest genstridige snavs, og pumpen er beskyttet af et vandfilter - for en lang levetid. De letløbende hjul gør højtryksrenseren K 3 FJ nem at transportere derhen, hvor der er brug for den.
Funktioner og fordele
Quick Connect System.Højtryksslangen er nem at håndtere og klikker hurtigt ind og ud af udstyret og pistolen. Dette sparer tid og anstrengelser.
Pænt og nydeligtOpbevar slanger, sprøjtelanser, aftrækkerpistoler og kabler på en pladsbesparende og pæn måde.
Store hjulFor sikker og bekvem transport, selv på ujævnt terræn, som f.eks. Havestier. Nem at manøvrere
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Tryk (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Pumpehastighed (l/h)
|max. 380
|Kapacitet (m²/h)
|25
|Tilløbstemperatur (°C)
|max. 40
|Tilsluttet effekt (kW)
|1,6
|Ledning (m)
|5
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|4,3
|Vægt inkl. emballage (kg)
|7
|Mål (L x B x H) (mm)
|242 x 285 x 805
Scope of supply
- Skumdyse: 0.3 l
- Rengøringsmiddel: Bilshampoo (klar til brug) RM 562
- Højtrykspistol: G 120 Q
- Vario Power lanse
- Rotor jet
- Højtryksslange: 6 m
- Haveslangeadapter A 3/4"
Udstyr
- Kvikkobling på siden
- Rengøringsmiddel påføres via: Sugeslange
- Integreret vandfilter
Tilbehør
Rengøringsmidler
K 3 FJ reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.