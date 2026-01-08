Højtryksrenser K 4 Classic Car
Nem at transportere og hurtig at pakke væk: K 4 Classic Car højtryksrenser, inkl. teleskopskaft, til regelmæssig brug ved moderat snavs, plus Car Cleaning Kit.
Den passer ind overalt: Uanset om den ligger i bagagerummet eller i et skab, kan K 4 Classic Car højtryksrenser nemt opbevares overalt og transporteres takket være de kompakte mål. Alligevel tilbyder den stadig en højtryksrensers fulde ydeevne. Takket være bilrengøringssættet med skumstråle, roterende vaskebørste og bilshampoo er K 4 Classic Car designet til lejlighedsvis brug på moderat snavs i og omkring bilen. Og det højdejusterbare teleskophåndtag i aluminium sikrer, at trækhøjden altid er behagelig. Andre udstyrsdetaljer omfatter Quick Connect-udløserpistolen, en seks meter lang højtryksslange, en Vario Power-sprøjtelanse (VPS), en snavsblæser og et vandfilter. Desuden er K 4 Classic Car med en arealydelse på 30 m²/t ideel til regelmæssig rengøring af moderat snavs (små biler, havehegn, cykler osv.).
Funktioner og fordele
Slangeopbevaring på frontenSlangen kan nemt hænges foran.
Teleskophåndtag.Teleskophåndtag af aluminium kan slås sammen ved transport.
Brug af rengøringsmiddel.Sugeslange til rengøringsmiddel. Kärcher rengøringsmidler øger effektiviteten og beskytter og plejer overfladen.
Integreret tilbehørsopbevaring på maskinen.
- Bekvemmeligt og pladsbesparende tilbehørsopbevaring.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Tryk (bar)
|20 - max. 130
|Pumpehastighed (l/h)
|420
|Kapacitet (m²/h)
|30
|Tilløbstemperatur (°C)
|max. 40
|Tilsluttet effekt (W)
|1800
|Ledning (m)
|5
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|4,6
|Vægt inkl. emballage (kg)
|8,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|264 x 256 x 450
Scope of supply
- Car kit: Roterende vaskebørste, 0,3 l foam jet, 3-i-1 Plug’n’Clean bilshampoo 1 l
- Højtrykspistol: G 120 Q
- Vario Power lanse
- Rotor jet
- Højtryksslange: 6 m
- Haveslangeadapter A 3/4"
Udstyr
- Kvikkobling på siden
- Rengøringsmiddel påføres via: Sugeslange
- Teleskophåndtag.
- Integreret vandfilter
Anvendelsesområder
- Cykler.
- Til rengøring af små biler.
- Have/terrasse/balkon møbler.
- Områder rundt om hjemmet og haven.
- Til rengøring af mobile homes og 4x4.
- Have-, terrasse- og altanmøbler.
Tilbehør
Rengøringsmidler
K 4 Classic Car reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.