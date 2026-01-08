Højtryksrenser K 2 horizontal
Lille og pladsbesparende: K 2 Horizontal er den perfekte højtryksrenser til lejlighedsvis brug og let snavs, for eksempel på cykler og/eller haveredskaber samt udendørsmøbler.
Lynhurtig: Den ultrakompakte, pladsbesparende K 2 Horizontal højtryksrenser fjerner snavs fra små overflader og køretøjer, haveredskaber og havemøbler på ingen tid. Enheden er ideel til alle lejlighedsvise rengøringsopgaver i hjemmet og haven. Den flade stråle på den medfølgende Single Spray Lance giver målrettede rengøringsresultater på konturerede overflader og genstande. Takket være den lave vægt og det praktiske integrerede bærehåndtag kan du nemt transportere K 2 Horizontal hen, hvor der er brug for den. For ekstra bekvemmelighed gør Quick Connect-systemet det nemt at klikke den tre meter lange højtryksslange ind og ud af apparatet og aftrækkerpistolen. Udløserpistolen og sprøjtelansen kan opbevares på selve enheden for nemheds skyld. Kablet er smart viklet rundt om apparatets bund.
Funktioner og fordele
Ultrakompakt, pladsbesparende enhedEnkel og pladsbesparende opbevaring Kan bæres med kun én hånd.
Integreret sugeslange til rengøringsmiddelNem og praktisk brug af rengøringsmidler Kärchers rengøringsmidler (fås som ekstraudstyr) beskytter og plejer ikke kun den overflade, der rengøres, men giver også mere effektive og længerevarende resultater.
Pænt og nydeligtOpbevar slanger, sprøjtelanser, aftrækkerpistoler og kabler på en pladsbesparende og pæn måde.
Quick Connect System.
- Højtryksslangen er nem at håndtere og klikker hurtigt ind og ud af udstyret og pistolen. Dette sparer tid og anstrengelser.
Specifikationer
Teknisk data
|Strømtilslutning (Ph/V/Hz)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Tryk (bar)
|20 - max. 110
|Pumpehastighed (l/h)
|max. 360
|Kapacitet (m²/h)
|20
|Tilløbstemperatur (°C)
|max. 40
|Tilsluttet effekt (W)
|1400
|Ledning (m)
|5
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|3,5
|Vægt inkl. emballage (kg)
|4,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|380 x 197 x 248
Scope of supply
- Højtrykspistol: G 120 Q
- Enkelt jetlanse
- Højtryksslange: 3 m
- Haveslangeadapter A 3/4"
Udstyr
- Kvikkobling på siden
- Rengøringsmiddel påføres via: Sugeslange
- Integreret vandfilter
- Kabelpåvikling
Tilbehør
Rengøringsmidler
K 2 horizontal reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.