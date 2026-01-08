Højtryksrenser K 2 horizontal

Lille og pladsbesparende: K 2 Horizontal er den perfekte højtryksrenser til lejlighedsvis brug og let snavs, for eksempel på cykler og/eller haveredskaber samt udendørsmøbler.

Lynhurtig: Den ultrakompakte, pladsbesparende K 2 Horizontal højtryksrenser fjerner snavs fra små overflader og køretøjer, haveredskaber og havemøbler på ingen tid. Enheden er ideel til alle lejlighedsvise rengøringsopgaver i hjemmet og haven. Den flade stråle på den medfølgende Single Spray Lance giver målrettede rengøringsresultater på konturerede overflader og genstande. Takket være den lave vægt og det praktiske integrerede bærehåndtag kan du nemt transportere K 2 Horizontal hen, hvor der er brug for den. For ekstra bekvemmelighed gør Quick Connect-systemet det nemt at klikke den tre meter lange højtryksslange ind og ud af apparatet og aftrækkerpistolen. Udløserpistolen og sprøjtelansen kan opbevares på selve enheden for nemheds skyld. Kablet er smart viklet rundt om apparatets bund.

Funktioner og fordele
Højtryksrenser K 2 horizontal: Ultrakompakt, pladsbesparende enhed
Ultrakompakt, pladsbesparende enhed
Enkel og pladsbesparende opbevaring Kan bæres med kun én hånd.
Højtryksrenser K 2 horizontal: Integreret sugeslange til rengøringsmiddel
Integreret sugeslange til rengøringsmiddel
Nem og praktisk brug af rengøringsmidler Kärchers rengøringsmidler (fås som ekstraudstyr) beskytter og plejer ikke kun den overflade, der rengøres, men giver også mere effektive og længerevarende resultater.
Højtryksrenser K 2 horizontal: Pænt og nydeligt
Pænt og nydeligt
Opbevar slanger, sprøjtelanser, aftrækkerpistoler og kabler på en pladsbesparende og pæn måde.
Quick Connect System.
  • Højtryksslangen er nem at håndtere og klikker hurtigt ind og ud af udstyret og pistolen. Dette sparer tid og anstrengelser.
Specifikationer

Teknisk data

Strømtilslutning (Ph/V/Hz) 1 / 220 - 240 / 50 - 60
Tryk (bar) 20 - max. 110
Pumpehastighed (l/h) max. 360
Kapacitet (m²/h) 20
Tilløbstemperatur (°C) max. 40
Tilsluttet effekt (W) 1400
Ledning (m) 5
Farve Gul
Vægt uden tilbehør (kg) 3,5
Vægt inkl. emballage (kg) 4,9
Mål (L x B x H) (mm) 380 x 197 x 248

Scope of supply

  • Højtrykspistol: G 120 Q
  • Enkelt jetlanse
  • Højtryksslange: 3 m
  • Haveslangeadapter A 3/4"

Udstyr

  • Kvikkobling på siden
  • Rengøringsmiddel påføres via: Sugeslange
  • Integreret vandfilter
  • Kabelpåvikling
Tilbehør
Rengøringsmidler
K 2 horizontal reservedele

Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.

Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.

Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.

Du kan også læse mere om reservedele her.