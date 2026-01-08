Højtryksrenser K 5 Classic Home
Den perfekte "rengøringshjælp": K5 Classic Home, inklusive Hjemmesæt med T5 overfladerenser og sten- og facaderens, er nem at opbevare og transportere.
The K5 Classic Home is ideal for occasional use and for removing moderate dirt around the home. From bicycles to stone walls and even SUVs, the pressure washer produces dazzling cleaning results with its powerful universal motor. The Home Kit with the 3-in-1 stone and façade cleaner (1 l) and T5 surface cleaner provides splash-free and highly effective cleaning on smooth surfaces. The device also has a trigger gun featuring the Quick Connect system and comes with an 8 metre long high-pressure hose. The VPS (Vario Power spray lance) allows the user to adjust the pressure to perfectly suit the surface in next to no time. The dirt blaster clears out even the most stubborn of dirt, and a water filter protects the pump against small dirt particles.
Funktioner og fordele
Slangeopbevaring på frontenSlangen kan nemt hænges foran.
Teleskophåndtag.Teleskophåndtag af aluminium kan slås sammen ved transport.
Brug af rengøringsmiddel.Sugeslange til rengøringsmiddel. Kärcher rengøringsmidler øger effektiviteten og beskytter og plejer overfladen.
Integreret tilbehørsopbevaring på maskinen.
- Bekvemmeligt og pladsbesparende tilbehørsopbevaring.
Specifikationer
Teknisk data
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Tryk (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Pumpehastighed (l/h)
|max. 500
|Kapacitet (m²/h)
|40
|Tilløbstemperatur (°C)
|max. 40
|Tilsluttet effekt (kW)
|2,1
|Ledning (m)
|5
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|5,6
|Vægt inkl. emballage (kg)
|10,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|188 x 252 x 445
Scope of supply
- Home kit: T 5 Overfladerens, Sten- og facaderens, 3-i-1, 1 l
- Højtrykspistol: G 180 Q
- Vario Power lanse
- Rotor jet
- Højtryksslange: 8 m
- Haveslangeadapter A 3/4"
Udstyr
- Kvikkobling på siden
- Rengøringsmiddel påføres via: Sug
- Teleskophåndtag.
- Integreret vandfilter
- Vandsugning
Anvendelsesområder
- Cykler.
- Til rengøring af små biler.
- Have/terrasse/balkon møbler.
- Områder rundt om hjemmet og haven.
- Til rengøring af mobile homes og 4x4.
- Have-, terrasse- og altanmøbler.
- Undedørs trapper
- Til rengøring af hegn og mindre havestier eller fliser.
- Til rengøring af udendørs trapper og større havestier.
- Facade
Tilbehør
Rengøringsmidler
K 5 Classic Home reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.