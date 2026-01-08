Højtryksrenser K 2 Premium FJ
Sig farvel til snavs: Hold din ejendom, havemøbler og mindre haveoverflader i topform med K 2 Premium FJ højtryksrenseren. Inkl. skumstråle.
Gør snavs på biler, trapper, haveredskaber og havemøbler til fortid: K 2 Premium FJ højtryksrenser med Single Spray Lance og Dirt Blaster med roterende spotstråle er den ideelle løsning til lejlighedsvise rengøringsopgaver rundt omkring på din ejendom. De letløbende hjul gør K 2 Premium FJ nem at transportere derhen, hvor der er brug for den. Quick Connect systemet gør det nemt at klikke den 4 meter lange højtryksslange ind og ud af apparatet og aftrækkerpistolen. Alt det medfølgende tilbehør kan nemt opbevares på selve K 2 Premium FJ. Inkl. skumstråle til godt fastsiddende skum og maksimal smudsopløsende effekt.
Funktioner og fordele
Pænt og nydeligtOpbevar slanger, sprøjtelanser, aftrækkerpistoler og kabler på en pladsbesparende og pæn måde.
Store hjulFor sikker og bekvem transport, selv på ujævnt terræn, som f.eks. Havestier. Nem at manøvrere
Quick Connect System.Højtryksslangen er nem at håndtere og klikker hurtigt ind og ud af udstyret og pistolen. Dette sparer tid og anstrengelser.
Specifikationer
Teknisk data
|Strømtilslutning (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Tryk (bar/MPa)
|max. 110 / max. 11
|Pumpehastighed (l/h)
|max. 360
|Kapacitet (m²/h)
|20
|Tilløbstemperatur (°C)
|max. 40
|Tilsluttet effekt (kW)
|1,4
|Ledning (m)
|5
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|4,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|6,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|242 x 285 x 790
Scope of supply
- Skumdyse: 0.3 l
- Rengøringsmiddel: Bilshampoo (klar til brug) RM 562
- Højtrykspistol: G 120 Q
- Enkelt jetlanse
- Rotor jet
- Højtryksslange: 4 m
- Haveslangeadapter A 3/4"
Udstyr
- Kvikkobling på siden
- Rengøringsmiddel påføres via: Sugeslange
- Integreret vandfilter
Tilbehør
Rengøringsmidler
