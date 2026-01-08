Med en K 7 Premium Smart Control-højtryksrenser kan du forbinde din smartphone til enheden ved hjælp af Kärchers app Home & Garden. Her kan du få råd og vejledning til brugen af højtryksrenseren og dine indstillingsmuligheder. Appen byder på en lang række andre brugbare funktioner. Du kan fx se samlevejledninger og få instruktioner på, hvordan du bedst vedligeholder din højtryksrenser, så den holder i mange år. Du får også adgang til Kärchers Serviceportal. En K 7 Premium Smart Control Flex Home Wood højtryksrenser har flere funktioner, du kan gøre brug af under rengøringen. Fx følger en boost-tilstand, der kan aktiveres, hvis du står overfor særlig hårdfør snavs. G 180 Q Smart Control-spraypistol med LCD-display og 3-in-1 Multi Jet-spraylansen giver også maksimal kontrol. Her har du mulighed for at indstille trykket på højtryksrenseren enten direkte på spraypistolen eller ved hjælp af appen, som automatisk overfører dine indstillinger til enheden. På LCD-displayet har du altid mulighed for at se, hvilket trykniveau, du benytter, om det er muligt at aktivere boost-tilstanden, eller om enheden er i dvale. Øvrige udstyrsdetaljer er bl.a. en slangeopruller til sikrer en nemmere håndtering, Plug’n’Clean-rengøringsmiddel-systemet, et teleskophåndtag i aluminium og parkeringspositionen for lettilgængeligt tilbehør.