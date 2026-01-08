K 7 PREMIUM SMART CONTROL FLEX HOME WOOD
Med en højtryksrenser kan du nemt og effektivt rense overflader og arealer med uden at bruge hverken knofedt eller store armbevægelser. Med en K 7 Premium Smart Control Flex Home Wood højtryksrenser får du effektiviseret enhver rengøringsopgave.
Højtryksrenseren kommer med:
- Bluetooth
- Brugerguide via Home & Garden-appen
- Boost funktion for ekstra kraftfuld stråle
- G 180 Q Smart Control-spraypistol
- 3-i-1 Multi Jet-spraylanse
- Slangeopruller
Med en K 7 Premium Smart Control-højtryksrenser kan du forbinde din smartphone til enheden ved hjælp af Kärchers app Home & Garden. Her kan du få råd og vejledning til brugen af højtryksrenseren og dine indstillingsmuligheder. Appen byder på en lang række andre brugbare funktioner. Du kan fx se samlevejledninger og få instruktioner på, hvordan du bedst vedligeholder din højtryksrenser, så den holder i mange år. Du får også adgang til Kärchers Serviceportal. En K 7 Premium Smart Control Flex Home Wood højtryksrenser har flere funktioner, du kan gøre brug af under rengøringen. Fx følger en boost-tilstand, der kan aktiveres, hvis du står overfor særlig hårdfør snavs. G 180 Q Smart Control-spraypistol med LCD-display og 3-in-1 Multi Jet-spraylansen giver også maksimal kontrol. Her har du mulighed for at indstille trykket på højtryksrenseren enten direkte på spraypistolen eller ved hjælp af appen, som automatisk overfører dine indstillinger til enheden. På LCD-displayet har du altid mulighed for at se, hvilket trykniveau, du benytter, om det er muligt at aktivere boost-tilstanden, eller om enheden er i dvale. Øvrige udstyrsdetaljer er bl.a. en slangeopruller til sikrer en nemmere håndtering, Plug’n’Clean-rengøringsmiddel-systemet, et teleskophåndtag i aluminium og parkeringspositionen for lettilgængeligt tilbehør.
Funktioner og fordele
Bluetooth-forbindelse til Home & Garden app.
- Bliv ekspert med Home & Garden-appen.
- Drag fordel af Kärchers ekspertise for at opnå perfekte rengøringsresultater.
- Appen overfører det optimale tryk til højtryksrenseren via Bluetooth.
Boost-tilstand giver ekstra kraft til at håndtere snavs.
- Med ekstra kraft øger boost-tilstanden rengøringseffektiviteten og sparer tid.
- Sikrer kraftig pletrensning i tilfælde af genstridigt snavs.
Smart Control sprøjtepistol og 3-i-1 Multi Jet spraylanse.
- Sprøjtepistol med LCD-skærm og knapper til trykregulering eller rengøringsmiddeldosering.
- Den roterende 3-i-1 Multi Jet består af tre forskellige dyser, så det er nemt at skifte.
- Quick Connect adapter til nem montering af højtryksslange og tilbehør.
Fleksibel slange.
- Nem ud- og oprulning af slangen uden den filtrer sammen.
- Det PVC-frie materiale og den særlige konstruktion af PremiumFlex slangen sikrer den nødvendige fleksibilitet.
Specifikationer
Teknisk data
|Spænding (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Tryk (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Pumpehastighed (l/h)
|max. 600
|Kapacitet (m²/h)
|60
|Tilløbstemperatur (°C)
|max. 60
|Tilsluttet effekt (kW)
|3
|Ledning (m)
|5
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|17,9
|Vægt inkl. emballage (kg)
|26
|Mål (L x B x H) (mm)
|459 x 330 x 666
Scope of supply
- Overfladerenser: T 7
- Rengøringsmiddel: Trærens 3-i-1 RM 612, 1 l
- Højtrykspistol: G 180 Q Smart Control
- 3-i-1 Multi Jet
- Højtryksslange: 10 m, PremiumFlex
- Haveslangeadapter A 3/4"
Udstyr
- Integreret HD-slangetromle
- Integreret opbevaringsnet
- Kvikkobling på siden
- Rengøringsmiddel påføres via: Plug 'n' Clean system.
- Teleskophåndtag.
- Vandkølet motor
- Integreret vandfilter
- Forbindelse via Bluetooth.
- handling ved hjælp af app
- Smarte tjenester/funktioner i appen.
Anvendelsesområder
- Cykler.
- Til rengøring af små biler.
- Have/terrasse/balkon møbler.
- Områder rundt om hjemmet og haven.
- Til rengøring af mobile homes og 4x4.
- Have-, terrasse- og altanmøbler.
- Undedørs trapper
- Til rengøring af hegn og mindre havestier eller fliser.
- Til rengøring af udendørs trapper og større havestier.
- Autocampere