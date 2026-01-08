Højtryksrenser K 2 Classic Car
Ultrakompakt, let at transportere og let at opbevare: K 2 Classic højtryksrenser til biler er ideel til lettere snavs i hjemmet. Rengøringssæt til biler inkluderet.
Kompakt design møder effektiv (rengørings)kraft: K 2 Classic Car er nem at håndtere, bærbar og fleksibel, men har alligevel den fulde kraft fra en højtryksrenser. Højtryksrenseren kan nemt opbevares næsten hvor som helst og når som helst for at spare plads, og højtryksslangen kan nemt opbevares på frontdækslet. Car Cleaning Kit indeholder en vaskebørste til effektiv fjernelse af grå film på bilen, samt en skumstråle og bilshampoo (500 ml). Maskinen indeholder en Quick Connect aftrækkerpistol, 3 meter højtryksslange, Single Spray Lance, Dirt Blaster og vandfilter. Det gør K 2 Classic Car ideel til lejlighedsvis brug og lettere snavs på havemøbler og haveredskaber, cykler og andre steder i hjemmet. Ydeevnen er 20 m²/t.
Funktioner og fordele
Slangeopbevaring på frontenSlangen kan nemt hænges foran.
Ligger behageligt i håndenMaskinen er nem at transportere. Når bærehåndtaget ikke er nødvendigt, kan det pakkes ind i maskinen.
Easy ConnectHøjtryksslangen er hurtig og nem at klikke af og på maskinen og højtrykspistolen.
Integreret tilbehørsopbevaring på maskinen.
- Strålerør og dyser er altid lige ved hånden og opbevares på maskinen.
Specifikationer
Teknisk data
|Strømtilslutning (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Tryk (bar/MPa)
|max. 110 / max. 11
|Pumpehastighed (l/h)
|max. 360
|Kapacitet (m²/h)
|20
|Tilløbstemperatur (°C)
|max. 40
|Tilsluttet effekt (kW)
|1,4
|Ledning (m)
|5
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|3,4
|Vægt inkl. emballage (kg)
|5,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|178 x 219 x 415
Scope of supply
- Car kit: Vaskebørste, skumdyse, bilshampoo, 0,5 l
- Højtrykspistol: G 120 Q
- Enkelt jetlanse
- Rotor jet
- Højtryksslange: 3 m
- Haveslangeadapter A 3/4"
Udstyr
- Kvikkobling på siden
- Rengøringsmiddel påføres via: Sug
- Integreret vandfilter
Anvendelsesområder
- Cykler.
- Til rengøring af små biler.
- Have/terrasse/balkon møbler.
- Områder rundt om hjemmet og haven.
- Have-, terrasse- og altanmøbler.
Tilbehør
Rengøringsmidler
K 2 Classic Car reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.