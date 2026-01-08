Højtryksrenser K 4
K 4 er ideel til regelmæssig rengøring af moderat snavs på biler, samt stier og andre overflader omkring ejendommen.
K 4 højtryksrenser er den ideelle følgesvend til regelmæssige rengøringsopgaver, hvor der skal tages hånd om moderat snavs, f.eks. på køretøjer og mellemstore overflader rundt omkring på ejendommen. Funktionerne omfatter en aftrækkerpistol, en 6 meter lang højtryksslange, en Vario Power Spray-lanse (VPS), en Dirt Blaster med roterende punktstråle til at fjerne genstridigt snavs og et pålideligt vandfilter, der beskytter pumpen mod små snavspartikler. Trykket kan nemt justeres på VPS'en ved blot at dreje på den, hvilket sikrer en målrettet rengøring, der er skånsom mod overfladerne. Dirt Blaster med roterende punktstråle garanterer grundige rengøringsresultater, selv på genstridigt snavs. Alt medfølgende tilbehør kan opbevares på selve enheden.
Funktioner og fordele
Integreret sugeslange til rengøringsmiddelNem og praktisk brug af rengøringsmidler Kärchers rengøringsmidler (fås som ekstraudstyr) beskytter og plejer ikke kun den overflade, der rengøres, men giver også mere effektive og længerevarende resultater.
Pænt og nydeligtOpbevar slanger, sprøjtelanser, aftrækkerpistoler og kabler på en pladsbesparende og pæn måde.
Store hjulFor sikker og bekvem transport, selv på ujævnt terræn, som f.eks. Havestier. Nem at manøvrere
Quick Connect System.
- Højtryksslangen er nem at håndtere og klikker hurtigt ind og ud af udstyret og pistolen. Dette sparer tid og anstrengelser.
Specifikationer
Teknisk data
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Tryk (bar)
|20 - max. 130
|Pumpehastighed (l/h)
|max. 420
|Kapacitet (m²/h)
|30
|Tilløbstemperatur (°C)
|max. 40
|Tilsluttet effekt (W)
|1800
|Ledning (m)
|5
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|5,5
|Vægt inkl. emballage (kg)
|8,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|302 x 346 x 849
Scope of supply
- Højtrykspistol: G 180 Q
- Vario Power lanse
- Rotor jet
- Højtryksslange: 6 m
- Haveslangeadapter A 3/4"
Udstyr
- Rengøringsmiddel påføres via: Sug
- Integreret vandfilter
Tilbehør
Rengøringsmidler
K 4 reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.