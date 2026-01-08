Højtryksrenser K 5 Power Control Flex
For mere kontrol: K 5 Power Control Flex med PremiumFlex-slange, G 160 Q Power Control-sprøjle til kraftig snavs på terrasser, havemøbler og biler.
Med højtryksrenseren K 5 Power Control Flex kan alle overflader rengøres med det rigtige tryk. Applikationskonsulenten, der er integreret i Kärcher Home & Garden appen, hjælper brugeren med at finde det rigtige tryk ved at give praktiske tips til enhver rengøringssituation og rengøringsopgave - for perfekte rengøringsresultater. For at opnå maksimal kontrol kan trykniveauet nemt justeres ved at dreje på sprøjtelansen eller kontrolleres på G 160 Q Power Control aftrækkerpistolen. Højtryksrenseren imponerer også med Kärchers Plug 'n' Clean rengøringssystem, der gør det nemt at skifte rengøringsmiddel, PremiumFlex højtryksslangen, der giver ekstra komfort, et teleskophåndtag i aluminium af høj kvalitet, der gør det nemt at transportere, Quick Connect systemet, der sparer tid og kræfter ved at klikke højtryksslangen ind og ud af apparatet og aftrækkerpistolen, samt parkeringspositionen, der sikrer, at tilbehøret altid er let tilgængeligt.
Funktioner og fordele
Power Control-trigger pistol med Quick Connect og spraylanser.Den optimale indstilling til enhver overflade. 3 tryktrin og et rengøringsmiddeltrin. Fuld kontrol: Den manuelle skærm viser de indstillinger, der er foretaget. Quick Connect adapter til nem montering af højtryksslange og tilbehør.
PremiumFlex højtryksslangeDen fleksible slange sikrer den største fleksibilitet og dermed maksimal bevægelsesfrihed. Vind og slap let af med højtryksslangen, uden at der dannes knuder.
Home & Garden app.Bliv ekspert med Home & Garden-appen. Drag fordel af Kärchers ekspertise for at opnå perfekte rengøringsresultater. Praktisk og omfattende service: Alle oplysninger om enheden, dens anvendelse og vores serviceportal.
Plug 'n' Clean-system - gør det nemt at skifte rengøringsmiddel.
- Hurtig, enkel og praktisk - takket være Plug 'n' Clean kan rengøringsmidlet nemt skiftes i et enkelt trin.
Fremragende ydelse
- Den vandkølede motor imponerer med sin lange levetid og store ydeevne.
Specifikationer
Teknisk data
|Spænding (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Tryk (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Pumpehastighed (l/h)
|max. 500
|Kapacitet (m²/h)
|40
|Tilløbstemperatur (°C)
|max. 40
|Tilsluttet effekt (kW)
|2,1
|Ledning (m)
|5
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|12,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|15,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|405 x 306 x 584
Scope of supply
- Højtrykspistol: G 160 Q Strømstyring
- Vario Power lanse
- Rotor jet
- Højtryksslange: 10 m, PremiumFlex
- Haveslangeadapter A 3/4"
Udstyr
- Integreret opbevaringsnet
- Kvikkobling på siden
- Rengøringsmiddel påføres via: Plug 'n' Clean system.
- Teleskophåndtag.
- Vandkølet motor
- Integreret vandfilter
- Vandsugning
Anvendelsesområder
- Cykler.
- Til rengøring af små biler.
- Have/terrasse/balkon møbler.
- Områder rundt om hjemmet og haven.
- Til rengøring af mobile homes og 4x4.
- Have-, terrasse- og altanmøbler.
- Undedørs trapper
- Til rengøring af hegn og mindre havestier eller fliser.
- Til rengøring af udendørs trapper og større havestier.
- Facade
Tilbehør
Rengøringsmidler
K 5 Power Control Flex reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.