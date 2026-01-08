K 7 PREMIUM SMART CONTROL
Med K 7 Premium Smart Control højtryksrenseren kan du gøre enhver rengøring langt mere effektiv og lynhurtig. Højtryksrenseren rengør alt fra havemøbler til redskaber og terrasser skånsomt.
Med højtryksrenseren følger:
- Bluetooth
- Brugerguide via Home & Garden-appen
- Boost funktion for ekstra kraftfuld stråle
- G 180 Q Smart Control-spraypistol
- 3-i-1 Multi Jet-spraylanse
- Slangeopruller
Enhver Kärcher højtryksrenser kan forbindes til din smartphone via Bluetooth. Med appen, Home & Garden, kan du ændre på højtryksrenserens indstillinger og ændre fx trykniveau. Samtidig giver appen dig en række praktiske tips og indstillinger til mange forskellige rengøringssituationer. Og appen kommer med flere brugbare funktioner. Find fx samlevejledninger og instruktion til at vedligeholde højtryksrenseren. Med appen får du desuden adgang til Kärchers Serviceportal. Også din højtryksrenser kommer med flere smarte funktioner og tilbehør, der gør rengøringsopgaven endnu lettere. Møder du fx genstridigt snavs, kan du blot aktivere højtryksrenseren boost-tilstand. Og med G 180 Q Smart Control-spraypistol med LCD-display og 3-in-1 Multi Jet-spraylansen får du maksimal kontrol over enheden. Du kan altid indstille trykket direkte på spraypistolen eller via hjælp af appen, der automatisk overfører dit ønskede trykniveau til højtryksrenseren. På LCD-displayet kan du holde øje med, hvad trykket er indstillet til, om du kan udløse boost-tilstand, eller om enheden er i dvale. Øvrige udstyrsdetaljer omfatter slangeopruller til bekvem håndtering, Plug’n’Clean-rengøringsmiddel-systemet, teleskophåndtaget i højkvalitets-aluminium og parkeringspositionen for lettilgængeligt tilbehør.
Funktioner og fordele
Bluetooth-forbindelse til Home & Garden app.
- Bliv ekspert med Home & Garden-appen.
- Drag fordel af Kärchers ekspertise for at opnå perfekte rengøringsresultater.
- Appen overfører det optimale tryk til højtryksrenseren via Bluetooth.
Boost-tilstand giver ekstra kraft til at håndtere snavs.
- Med ekstra kraft øger boost-tilstanden rengøringseffektiviteten og sparer tid.
- Sikrer kraftig pletrensning i tilfælde af genstridigt snavs.
Smart Control sprøjtepistol og 3-i-1 Multi Jet spraylanse.
- Sprøjtepistol med LCD-skærm og knapper til trykregulering eller rengøringsmiddeldosering.
- Den roterende 3-i-1 Multi Jet består af tre forskellige dyser, så det er nemt at skifte.
- Quick Connect adapter til nem montering af højtryksslange og tilbehør.
Slangerulle for komfortabel håndtering.
- Højtryksslangen er optimalt beskyttet og opbevaret uden at tage meget plads.
- Komfortabelt arbejde: Slangen er til enhver tid inden for rækkevidde takket være den enkle oprulning.
- Lavt tyngdepunkt for en sikker positionering, selv på skrå overflader.
Specifikationer
Teknisk data
|Strømtilslutning (V/Hz)
|230 / 50
|Tryk (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Pumpehastighed (l/h)
|max. 600
|Kapacitet (m²/h)
|60
|Tilløbstemperatur (°C)
|max. 60
|Tilsluttet effekt (kW)
|3
|Ledning (m)
|5
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|17,9
|Vægt inkl. emballage (kg)
|22,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|459 x 330 x 666
Scope of supply
- Højtrykspistol: G 180 Q Smart Control
- 3-i-1 Multi Jet
- Højtryksslange: 10 m
- Haveslangeadapter A 3/4"
Udstyr
- Integreret HD-slangetromle
- Integreret opbevaringsnet
- Kvikkobling på siden
- Rengøringsmiddel påføres via: Plug 'n' Clean system.
- Teleskophåndtag.
- Vandkølet motor
- Pumpemateriale: Aluminium
- Integreret vandfilter
- Forbindelse via Bluetooth.
- handling ved hjælp af app
- Smarte tjenester/funktioner i appen.
Anvendelsesområder
- Cykler.
- Til rengøring af små biler.
- Have/terrasse/balkon møbler.
- Områder rundt om hjemmet og haven.
- Til rengøring af mobile homes og 4x4.
- Have-, terrasse- og altanmøbler.
- Undedørs trapper
- Til rengøring af hegn og mindre havestier eller fliser.
- Til rengøring af udendørs trapper og større havestier.
- Autocampere
K 7 Premium Smart Control reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.