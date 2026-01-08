Højtryksrenser K 4 Classic Home

Nem at transportere og hurtig at gemme væk: K 4 Classic Home højtryksrenser, inkl. teleskopskaft, til regelmæssig brug på moderat snavs, plus Home Kit.

Den passer ind overalt: Uanset om det er i bagagerummet eller i et skab, kan K 4 Classic Home højtryksrenser nemt opbevares overalt og transporteres takket være dens kompakte mål. Alligevel tilbyder den stadig en højtryksrensers fulde ydeevne. Home Kit indeholder T 5-overfladerenseren til effektiv og stænkfri rengøring af større overflader i hjemmet samt sten- og facaderenseren (1,0 l). Det højdejusterbare teleskophåndtag i aluminium sikrer desuden, at trækhøjden altid er behagelig. Andre udstyrsdetaljer omfatter Quick Connect-udløserpistolen, en seks meter lang højtryksslange, en Vario Power-sprøjtelanse (VPS), en snavsblæser og et vandfilter. Desuden er K 4 Classic Home med en arealydelse på 30 m²/t ideelt egnet til regelmæssig rengøring af moderat snavs (små biler, havehegn, cykler osv.).

Funktioner og fordele
Højtryksrenser K 4 Classic Home: Slangeopbevaring på fronten
Slangeopbevaring på fronten
Slangen kan nemt hænges foran.
Højtryksrenser K 4 Classic Home: Teleskophåndtag.
Teleskophåndtag.
Teleskophåndtag af aluminium kan slås sammen ved transport.
Højtryksrenser K 4 Classic Home: Brug af rengøringsmiddel.
Brug af rengøringsmiddel.
Sugeslange til rengøringsmiddel. Kärcher rengøringsmidler øger effektiviteten og beskytter og plejer overfladen.
Integreret tilbehørsopbevaring på maskinen.
  • Bekvemmeligt og pladsbesparende tilbehørsopbevaring.
Specifikationer

Teknisk data

Antal strømfaser (Ph) 1
Spænding (V) 220 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Tryk (bar) 20 - max. 130
Pumpehastighed (l/h) 420
Kapacitet (m²/h) 30
Tilløbstemperatur (°C) max. 40
Tilsluttet effekt (W) 1800
Ledning (m) 5
Farve Gul
Vægt uden tilbehør (kg) 4,6
Vægt inkl. emballage (kg) 8,8
Mål (L x B x H) (mm) 264 x 256 x 450

Scope of supply

  • Home kit: T 5 Overfladerens, Sten- og facaderens, 3-i-1, 1 l
  • Højtrykspistol: G 120 Q
  • Vario Power lanse
  • Rotor jet
  • Højtryksslange: 6 m
  • Haveslangeadapter A 3/4"

Udstyr

  • Kvikkobling på siden
  • Rengøringsmiddel påføres via: Sugeslange
  • Teleskophåndtag.
  • Integreret vandfilter
Højtryksrenser K 4 Classic Home
Anvendelsesområder
  • Cykler.
  • Til rengøring af små biler.
  • Have/terrasse/balkon møbler.
  • Områder rundt om hjemmet og haven.
  • Til rengøring af mobile homes og 4x4.
  • Have-, terrasse- og altanmøbler.
Tilbehør
Rengøringsmidler