Højtryksrenser K 4 Classic Home
Nem at transportere og hurtig at gemme væk: K 4 Classic Home højtryksrenser, inkl. teleskopskaft, til regelmæssig brug på moderat snavs, plus Home Kit.
Den passer ind overalt: Uanset om det er i bagagerummet eller i et skab, kan K 4 Classic Home højtryksrenser nemt opbevares overalt og transporteres takket være dens kompakte mål. Alligevel tilbyder den stadig en højtryksrensers fulde ydeevne. Home Kit indeholder T 5-overfladerenseren til effektiv og stænkfri rengøring af større overflader i hjemmet samt sten- og facaderenseren (1,0 l). Det højdejusterbare teleskophåndtag i aluminium sikrer desuden, at trækhøjden altid er behagelig. Andre udstyrsdetaljer omfatter Quick Connect-udløserpistolen, en seks meter lang højtryksslange, en Vario Power-sprøjtelanse (VPS), en snavsblæser og et vandfilter. Desuden er K 4 Classic Home med en arealydelse på 30 m²/t ideelt egnet til regelmæssig rengøring af moderat snavs (små biler, havehegn, cykler osv.).
Funktioner og fordele
Slangeopbevaring på frontenSlangen kan nemt hænges foran.
Teleskophåndtag.Teleskophåndtag af aluminium kan slås sammen ved transport.
Brug af rengøringsmiddel.Sugeslange til rengøringsmiddel. Kärcher rengøringsmidler øger effektiviteten og beskytter og plejer overfladen.
Integreret tilbehørsopbevaring på maskinen.
- Bekvemmeligt og pladsbesparende tilbehørsopbevaring.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Tryk (bar)
|20 - max. 130
|Pumpehastighed (l/h)
|420
|Kapacitet (m²/h)
|30
|Tilløbstemperatur (°C)
|max. 40
|Tilsluttet effekt (W)
|1800
|Ledning (m)
|5
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|4,6
|Vægt inkl. emballage (kg)
|8,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|264 x 256 x 450
Scope of supply
- Home kit: T 5 Overfladerens, Sten- og facaderens, 3-i-1, 1 l
- Højtrykspistol: G 120 Q
- Vario Power lanse
- Rotor jet
- Højtryksslange: 6 m
- Haveslangeadapter A 3/4"
Udstyr
- Kvikkobling på siden
- Rengøringsmiddel påføres via: Sugeslange
- Teleskophåndtag.
- Integreret vandfilter
Anvendelsesområder
- Cykler.
- Til rengøring af små biler.
- Have/terrasse/balkon møbler.
- Områder rundt om hjemmet og haven.
- Til rengøring af mobile homes og 4x4.
- Have-, terrasse- og altanmøbler.