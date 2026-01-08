Den passer ind overalt: Uanset om det er i bagagerummet eller i et skab, kan K 4 Classic Home højtryksrenser nemt opbevares overalt og transporteres takket være dens kompakte mål. Alligevel tilbyder den stadig en højtryksrensers fulde ydeevne. Home Kit indeholder T 5-overfladerenseren til effektiv og stænkfri rengøring af større overflader i hjemmet samt sten- og facaderenseren (1,0 l). Det højdejusterbare teleskophåndtag i aluminium sikrer desuden, at trækhøjden altid er behagelig. Andre udstyrsdetaljer omfatter Quick Connect-udløserpistolen, en seks meter lang højtryksslange, en Vario Power-sprøjtelanse (VPS), en snavsblæser og et vandfilter. Desuden er K 4 Classic Home med en arealydelse på 30 m²/t ideelt egnet til regelmæssig rengøring af moderat snavs (små biler, havehegn, cykler osv.).