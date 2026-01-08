Højtryksrenser K 7 Premium Smart Control Flex
For mere kraft: K 7 Premium Smart Control Flex højtryksrenser med PremiumFlex-slange og G 180 Q Smart Control højtrykspistol til genstridigt snavs på terrasser, stier og biler.
Du skal blot forbinde højtryksrenseren K 7 Premium Smart Control Flex med Kärcher Home & Garden appen på din smartphone via Bluetooth - så bliver rengøringen endnu nemmere og mere effektiv. Det skyldes, at applikationskonsulenten i appen giver praktiske tips og tricks til mange rengøringssituationer og rengøringsopgaver. Appen tilbyder også mange andre nyttige funktioner som f.eks. monteringsanvisninger, vedligeholdelses- og plejeinstruktioner samt Kärchers serviceportal. En anden praktisk funktion er, at enheden har en boost tilstand for ekstra kraft, hvilket betyder, at selv genstridigt snavs ikke er et problem. Trykniveauerne kan indstilles på G 180 Q Smart Control-aftrækkerpistolen med LCD display eller overføres til aftrækkerpistolen med hjælp fra applikationskonsulenten via appen - så intet kan gå galt under rengøringen. Andre udstyrsdetaljer omfatter 3-i-1 Multi Jet sprøjtelansen til en lang række anvendelser uden at skulle skifte sprøjtelanse, PremiumFlex højtryksslangen, Plug 'n' Clean-rengøringssystemet, teleskophåndtaget i aluminium af høj kvalitet og parkeringspositionen til let tilgængeligt tilbehør.
Funktioner og fordele
Smart Control aftrækkerpistol med boost-tilstand og 3-i-1 Multi Jet sprøjtelanseAftrækkerpistol med LCD display og knapper til trykregulering eller dosering af rengøringsmiddel. Inkluderer boost-tilstand for ekstra kraft til at tackle genstridigt snavs. Den roterende 3-i-1 Multi Jet består af tre forskellige dyser, så det er nemt at skifte. Quick Connect adapter til nem montering af højtryksslange og tilbehør.
PremiumFlex højtryksslangeDen fleksible slange sikrer den største fleksibilitet og dermed maksimal bevægelsesfrihed. Vind og slap let af med højtryksslangen, uden at der dannes knuder.
Bluetooth-forbindelse til Home & Garden app.Bliv ekspert med Home & Garden-appen. Drag fordel af Kärchers ekspertise for at opnå perfekte rengøringsresultater. Appen overfører det optimale tryk til højtryksrenseren via Bluetooth.
Plug 'n' Clean-system - gør det nemt at skifte rengøringsmiddel.
- Hurtig, enkel og praktisk - takket være Plug 'n' Clean kan rengøringsmidlet nemt skiftes i et enkelt trin.
Slangerulle for komfortabel håndtering.
- Højtryksslangen er optimalt beskyttet og opbevaret uden at tage meget plads.
- Komfortabelt arbejde: Slangen er til enhver tid inden for rækkevidde takket være den enkle oprulning.
Fremragende ydelse
- Den vandkølede motor imponerer med sin lange levetid og store ydeevne.
Specifikationer
Teknisk data
|Spænding (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Tryk (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Pumpehastighed (l/h)
|max. 600
|Kapacitet (m²/h)
|60
|Tilløbstemperatur (°C)
|max. 60
|Tilsluttet effekt (kW)
|3
|Ledning (m)
|5
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|17,8
|Vægt inkl. emballage (kg)
|23
|Mål (L x B x H) (mm)
|459 x 330 x 669
Scope of supply
- Højtrykspistol: G 180 Q Smart Control
- 3-i-1 Multi Jet
- Højtryksslange: 10 m, PremiumFlex
- Haveslangeadapter A 3/4"
Udstyr
- Integreret HD-slangetromle
- Integreret opbevaringsnet
- Kvikkobling på siden
- Rengøringsmiddel påføres via: Plug 'n' Clean system.
- Teleskophåndtag.
- Vandkølet motor
- Integreret vandfilter
- Forbindelse via Bluetooth.
- handling ved hjælp af app
- Smarte tjenester/funktioner i appen.
Anvendelsesområder
- Terrasse
- Hegn.
- Til rengøring af udendørs trapper og større havestier.
- Områder rundt om hjemmet og haven.
- Biler
- Autocampere
- Cykler.
- Til rengøring af mobile homes og 4x4.
- Til rengøring af små biler.
- Have/terrasse/balkon møbler.
Tilbehør
Rengøringsmidler
