Lynhurtig: Den ultrakompakte, pladsbesparende vandrette højtryksrenser K 2 fjerner snavs fra små overflader og køretøjer, haveredskaber og udendørsmøbler på ingen tid. Apparatet er ideelt til alle lejlighedsvise rengøringsopgaver i hjemmet og haven. Med Vario Power Spray lansen (VPS) kan vandtrykket nemt justeres, så det passer til overfladen, med en simpel drejebevægelse. Takket være den lave vægt og det praktiske, integrerede bærehåndtag kan du nemt transportere K 2 Horizontal derhen, hvor der er brug for den. Quick Connect systemet er ekstra praktisk, da den fire meter lange højtryksslange nemt kan klikkes ind og ud af apparatet og sprøjtepistolen ved hjælp af en hurtigkobling. Udløserpistolen og sprøjtelansen kan opbevares på selve apparatet for nemheds skyld. Kablet vikles smart rundt om enhedens base