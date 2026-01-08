Højtryksrenser K 2 Premium Horizontal VPS

Lille og pladsbesparende: K 2 Premium Horizontal er den perfekte højtryksrenser til lejlighedsvis brug og let snavs, f.eks. på cykler og/eller haveredskaber samt udendørsmøbler.

Lynhurtig: Den ultrakompakte, pladsbesparende vandrette højtryksrenser K 2 fjerner snavs fra små overflader og køretøjer, haveredskaber og udendørsmøbler på ingen tid. Apparatet er ideelt til alle lejlighedsvise rengøringsopgaver i hjemmet og haven. Med Vario Power Spray lansen (VPS) kan vandtrykket nemt justeres, så det passer til overfladen, med en simpel drejebevægelse. Takket være den lave vægt og det praktiske, integrerede bærehåndtag kan du nemt transportere K 2 Horizontal derhen, hvor der er brug for den. Quick Connect systemet er ekstra praktisk, da den fire meter lange højtryksslange nemt kan klikkes ind og ud af apparatet og sprøjtepistolen ved hjælp af en hurtigkobling. Udløserpistolen og sprøjtelansen kan opbevares på selve apparatet for nemheds skyld. Kablet vikles smart rundt om enhedens base

Funktioner og fordele
Højtryksrenser K 2 Premium Horizontal VPS: Ultrakompakt, pladsbesparende enhed
Enkel og pladsbesparende opbevaring Kan bæres med kun én hånd.
Højtryksrenser K 2 Premium Horizontal VPS: Integreret sugeslange til rengøringsmiddel
Nem og praktisk brug af rengøringsmidler Kärchers rengøringsmidler (fås som ekstraudstyr) beskytter og plejer ikke kun den overflade, der rengøres, men giver også mere effektive og længerevarende resultater.
Højtryksrenser K 2 Premium Horizontal VPS: Pænt og nydeligt
Opbevar slanger, sprøjtelanser, aftrækkerpistoler og kabler på en pladsbesparende og pæn måde.
Quick Connect System.
  • Højtryksslangen er nem at håndtere og klikker hurtigt ind og ud af udstyret og pistolen. Dette sparer tid og anstrengelser.
Specifikationer

Teknisk data

Antal strømfaser (Ph) 1
Spænding (V) 220 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Tryk ( /bar) 20 / max. 110
Pumpehastighed (l/h) max. 360
Kapacitet (m²/h) 20
Tilløbstemperatur (°C) max. 40
Farve Gul
Vægt uden tilbehør (kg) 3,5
Vægt inkl. emballage (kg) 5,2
Mål (L x B x H) (mm) 380 x 197 x 264

Scope of supply

  • Højtrykspistol: G 120 Q
  • Vario Power lanse
  • Rotor jet
  • Højtryksslange: 4 m
  • Haveslangeadapter A 3/4"

Udstyr

  • Kvikkobling på siden
  • Rengøringsmiddel påføres via: Sugeslange
  • Integreret vandfilter
  • Kabelpåvikling
Højtryksrenser K 2 Premium Horizontal VPS
