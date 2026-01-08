Højtryksrenser K 2 Premium Horizontal VPS
Lille og pladsbesparende: K 2 Premium Horizontal er den perfekte højtryksrenser til lejlighedsvis brug og let snavs, f.eks. på cykler og/eller haveredskaber samt udendørsmøbler.
Lynhurtig: Den ultrakompakte, pladsbesparende vandrette højtryksrenser K 2 fjerner snavs fra små overflader og køretøjer, haveredskaber og udendørsmøbler på ingen tid. Apparatet er ideelt til alle lejlighedsvise rengøringsopgaver i hjemmet og haven. Med Vario Power Spray lansen (VPS) kan vandtrykket nemt justeres, så det passer til overfladen, med en simpel drejebevægelse. Takket være den lave vægt og det praktiske, integrerede bærehåndtag kan du nemt transportere K 2 Horizontal derhen, hvor der er brug for den. Quick Connect systemet er ekstra praktisk, da den fire meter lange højtryksslange nemt kan klikkes ind og ud af apparatet og sprøjtepistolen ved hjælp af en hurtigkobling. Udløserpistolen og sprøjtelansen kan opbevares på selve apparatet for nemheds skyld. Kablet vikles smart rundt om enhedens base
Funktioner og fordele
Ultrakompakt, pladsbesparende enhedEnkel og pladsbesparende opbevaring Kan bæres med kun én hånd.
Integreret sugeslange til rengøringsmiddelNem og praktisk brug af rengøringsmidler Kärchers rengøringsmidler (fås som ekstraudstyr) beskytter og plejer ikke kun den overflade, der rengøres, men giver også mere effektive og længerevarende resultater.
Pænt og nydeligtOpbevar slanger, sprøjtelanser, aftrækkerpistoler og kabler på en pladsbesparende og pæn måde.
Quick Connect System.
- Højtryksslangen er nem at håndtere og klikker hurtigt ind og ud af udstyret og pistolen. Dette sparer tid og anstrengelser.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Tryk ( /bar)
|20 / max. 110
|Pumpehastighed (l/h)
|max. 360
|Kapacitet (m²/h)
|20
|Tilløbstemperatur (°C)
|max. 40
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|3,5
|Vægt inkl. emballage (kg)
|5,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|380 x 197 x 264
Scope of supply
- Højtrykspistol: G 120 Q
- Vario Power lanse
- Rotor jet
- Højtryksslange: 4 m
- Haveslangeadapter A 3/4"
Udstyr
- Kvikkobling på siden
- Rengøringsmiddel påføres via: Sugeslange
- Integreret vandfilter
- Kabelpåvikling