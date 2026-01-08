Lynhurtig: Den lille og pladsbesparende K 2 Premium horisontal højtryksrenser med enkelt sprøjtelanse og Dirt Blaster med roterende punktstråle fjerner hurtigt og effektivt snavs fra små overflader og køretøjer, haveredskaber og udendørsmøbler. Højtryksrenseren er ideel til alle lejlighedsvise rengøringsopgaver i hjemmet og haven. Den flade stråle på Single Spray Lance giver målrettede rengøringsresultater på konturerede overflader. Den roterende stråle på den medfølgende Dirt Blaster fjerner selv det mest genstridige snavs. Takket være den lave vægt og det praktiske integrerede bærehåndtag kan du nemt transportere K 2 Premium Horizontal hen, hvor der er brug for den. Quick Connect-systemet giver ekstra bekvemmelighed, da lynkoblingen gør det nemt at klikke den fire meter lange højtryksslange ind og ud af apparatet og aftrækkerpistolen. Alt medfølgende tilbehør kan nemt opbevares på selve K 2 Premium Horizontal.