Højtryksrenser K 2 Premium horizontal
Den lille K 2 Premium Horizontal er den perfekte højtryksrenser til lejlighedsvis brug og let snavs, som du kan finde på cykler, haveredskaber og udendørsmøbler.
Lynhurtig: Den lille og pladsbesparende K 2 Premium horisontal højtryksrenser med enkelt sprøjtelanse og Dirt Blaster med roterende punktstråle fjerner hurtigt og effektivt snavs fra små overflader og køretøjer, haveredskaber og udendørsmøbler. Højtryksrenseren er ideel til alle lejlighedsvise rengøringsopgaver i hjemmet og haven. Den flade stråle på Single Spray Lance giver målrettede rengøringsresultater på konturerede overflader. Den roterende stråle på den medfølgende Dirt Blaster fjerner selv det mest genstridige snavs. Takket være den lave vægt og det praktiske integrerede bærehåndtag kan du nemt transportere K 2 Premium Horizontal hen, hvor der er brug for den. Quick Connect-systemet giver ekstra bekvemmelighed, da lynkoblingen gør det nemt at klikke den fire meter lange højtryksslange ind og ud af apparatet og aftrækkerpistolen. Alt medfølgende tilbehør kan nemt opbevares på selve K 2 Premium Horizontal.
Funktioner og fordele
Ultrakompakt, pladsbesparende enhedEnkel og pladsbesparende opbevaring Kan bæres med kun én hånd.
Integreret sugeslange til rengøringsmiddelNem og praktisk brug af rengøringsmidler Kärchers rengøringsmidler (fås som ekstraudstyr) beskytter og plejer ikke kun den overflade, der rengøres, men giver også mere effektive og længerevarende resultater.
Pænt og nydeligtOpbevar slanger, sprøjtelanser, aftrækkerpistoler og kabler på en pladsbesparende og pæn måde.
Quick Connect System.
- Højtryksslangen er nem at håndtere og klikker hurtigt ind og ud af udstyret og pistolen. Dette sparer tid og anstrengelser.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Tryk ( /bar)
|20 / max. 110
|Pumpehastighed (l/h)
|max. 360
|Kapacitet (m²/h)
|20
|Tilløbstemperatur (°C)
|max. 40
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|3,5
|Vægt inkl. emballage (kg)
|5,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|380 x 197 x 264
Scope of supply
- Højtrykspistol: G 120 Q
- Enkelt jetlanse
- Rotor jet
- Højtryksslange: 4 m
- Haveslangeadapter A 3/4"
Udstyr
- Kvikkobling på siden
- Rengøringsmiddel påføres via: Sugeslange
- Integreret vandfilter
- Kabelpåvikling