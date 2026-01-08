Højtryksrenser K 5 Classic
K5 Classic højtryksrenseren, inklusive innovativ slangeopbevaring, er nem at transportere og opbevare, hvilket gør den ideel til regelmæssig brug ved tackling af moderat snavs.
K5 Classic kombinerer maksimal bekvemmelighed med fuld kraft. Takket være det innovative slangeopbevaringskoncept kan højtryksslangen nemt og sikkert vikles omkring frontdækslet efter brug. Takket være de kompakte dimensioner er hele enheden nem at transportere og kan opbevares hvor som helst – på en hylde eller i et bagagerum. Et højdejusterbart teleskophåndtag sikrer endnu større bekvemmelighed under arbejdet. Den er også udstyret med en Quick Connect-pistol, en 8 m højtryksslange, en Vario Power-sprøjtelanse (VPS), en snavsblæser og et vandfilter. K5 Classic højtryksrenseren med sin universalmotor og en arealeffekt på 40 m²/t er ideel til regelmæssig brug ved tackling af moderat snavs.
Funktioner og fordele
Slangeopbevaring på frontenSlangen kan nemt hænges foran.
Teleskophåndtag.Teleskophåndtag af aluminium kan slås sammen ved transport.
Brug af rengøringsmiddel.Sugeslange til rengøringsmiddel. Kärcher rengøringsmidler øger effektiviteten og beskytter og plejer overfladen.
Integreret tilbehørsopbevaring på maskinen.
- Bekvemmeligt og pladsbesparende tilbehørsopbevaring.
Specifikationer
Teknisk data
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Tryk (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Pumpehastighed (l/h)
|max. 500
|Kapacitet (m²/h)
|40
|Tilløbstemperatur (°C)
|max. 40
|Tilsluttet effekt (kW)
|2,1
|Ledning (m)
|5
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|5,6
|Vægt inkl. emballage (kg)
|8
|Mål (L x B x H) (mm)
|188 x 252 x 445
Scope of supply
- Højtrykspistol: G 180 Q
- Vario Power lanse
- Rotor jet
- Højtryksslange: 8 m
- Haveslangeadapter A 3/4"
Udstyr
- Kvikkobling på siden
- Rengøringsmiddel påføres via: Sug
- Teleskophåndtag.
- Pumpemateriale: Aluminium
- Integreret vandfilter
- Vandsugning
Anvendelsesområder
- Cykler.
- Til rengøring af små biler.
- Have/terrasse/balkon møbler.
- Områder rundt om hjemmet og haven.
- Til rengøring af mobile homes og 4x4.
- Have-, terrasse- og altanmøbler.
- Undedørs trapper
- Til rengøring af hegn og mindre havestier eller fliser.
- Til rengøring af udendørs trapper og større havestier.
- Facade
Tilbehør
Rengøringsmidler
K 5 Classic reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.