Højtryksrenser K 2 Classic
Ultrakompakt, let at transportere og let at opbevare: K 2 Classic højtryksrenser er ideel til lettere tilsmudsning i hjemmet.
Kompakt design møder (rengørings)kraft: K 2 Classic er nem at håndtere, bærbar og fleksibel, men har alligevel den fulde kraft fra en højtryksrenser. Højtryksrenseren kan nemt opbevares næsten hvor som helst og når som helst for at spare plads, og højtryksslangen kan nemt opbevares på frontdækslet. K 2 Compact har en Quick Connect udløserpistol, 3 meter højtryksslange, enkelt sprøjtelanse, snavsblæser og vandfilter og er ideel til lejlighedsvis brug til let snavs på havemøbler, haveredskaber, cykler og andre steder i hjemmet. Ydeevnen er 20 m²/t.
Funktioner og fordele
Slangeopbevaring på frontenSlangen kan nemt hænges foran.
Ligger behageligt i håndenMaskinen er nem at transportere. Når bærehåndtaget ikke er nødvendigt, kan det pakkes ind i maskinen.
Easy ConnectHøjtryksslangen er hurtig og nem at klikke af og på maskinen og højtrykspistolen.
Integreret tilbehørsopbevaring på maskinen.
- Sprøjtelanser er altid lige ved hånden, og når arbejdet er færdigt, kan alt opbevares på enheden for at spare plads.
Specifikationer
Teknisk data
|Strømtilslutning (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Tryk (bar/MPa)
|max. 110 / max. 11
|Pumpehastighed (l/h)
|max. 360
|Kapacitet (m²/h)
|20
|Tilløbstemperatur (°C)
|max. 40
|Tilsluttet effekt (kW)
|1,4
|Ledning (m)
|5
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|3,4
|Vægt inkl. emballage (kg)
|4,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|178 x 219 x 415
Scope of supply
- Højtrykspistol: G 120 Q
- Enkelt jetlanse
- Rotor jet
- Højtryksslange: 3 m
- Haveslangeadapter A 3/4"
Udstyr
- Kvikkobling på siden
- Integreret vandfilter
Anvendelsesområder
- Cykler.
- Til rengøring af små biler.
- Have/terrasse/balkon møbler.
- Områder rundt om hjemmet og haven.
- Have-, terrasse- og altanmøbler.
Tilbehør
Rengøringsmidler
K 2 Classic reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.