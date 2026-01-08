Højtryksrenser K 3 Compact
Meget kompakt, nem at transportere og let at opbevare - K 3 Power Compact-højtryksrenseren til let snavs i hjemmet. Ydeevne: 25 m²/t.
Selv om K 3 Compact er kompakt bygget, byder den på samme power som en almindelig højtryksrenser. Dens teleskophåndtag i aluminium sikrer pladsbesparende opbevaring, og den er meget mobil. Udstyret med en Quick Connect-spraypistol, 6 meter højtryksslange, Vario Power-spraylanse, Dirt Blaster og vandfilter er K 3 Compact ideel til lejlighedsvis brug og let snavs på havemøbler og værktøj, cykler og i hjemmet. Ydeevnen er 25 m²/t.
Funktioner og fordele
Kompakt og let enhed.Let at transportere og opbevare.
Teleskophåndtag.Teleskophåndtag af aluminium kan slås sammen ved transport.
Brug af rengøringsmiddel.Sugeslange til rengøringsmiddel. Kärcher rengøringsmidler øger effektiviteten og beskytter og plejer overfladen.
Integreret tilbehørsopbevaring på maskinen.
- Strålerør og dyser er altid lige ved hånden og opbevares på maskinen.
Specifikationer
Teknisk data
|Strømtilslutning (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Tryk (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Pumpehastighed (l/h)
|380
|Kapacitet (m²/h)
|25
|Tilløbstemperatur (°C)
|max. 40
|Tilsluttet effekt (kW)
|1,6
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|4,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|6
|Mål (L x B x H) (mm)
|264 x 256 x 450
Scope of supply
- Højtrykspistol: G 120 Q
- Vario Power lanse
- Rotor jet
- Højtryksslange: 6 m
- Haveslangeadapter A 3/4"
Udstyr
- Kvikkobling på siden
- Rengøringsmiddel påføres via: Sugeslange
- Teleskophåndtag.
- Integreret vandfilter
Anvendelsesområder
- Cykler.
- Til rengøring af små biler.
- Have/terrasse/balkon møbler.
Tilbehør
Rengøringsmidler
K 3 Compact reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.