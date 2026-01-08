Højtryksrenser K 5 Premium Smart Control Flex
For mere kontrol: K 5 Smart Control Flex med PremiumFlex-slange og G 180 Q Smart Control-sprøjle, velegnet til kraftig snavs på terrasser, havemøbler og biler.
Takket være integreret Bluetooth kan højtryksrenseren K 5 Premium Smart Control Flex forbindes med Kärchers Home & Garden app. Det betyder, at brugeren får optimal støtte via sin smartphone i mange rengøringssituationer og til mange rengøringsopgaver - og kan opnå endnu mere effektive rengøringsresultater. Appen indeholder mange nyttige funktioner som f.eks. applikationskonsulenten med nyttige tips og tricks, monteringsinstruktioner, vedligeholdelses- og plejeinstruktioner samt Kärchers serviceportal. Apparatet har også en boost tilstand for ekstra kraft, en G 180 Q Smart Control aftrækkerpistol med LCD display og en 3-i-1 Multi Jet sprøjtelanse. Trykket indstilles enten på selve aftrækkerpistolen eller overføres fra appen til aftrækkerpistolen ved hjælp af applikationskonsulenten. LCD displayet kan bruges til at kontrollere, hvilket trykniveau der er indstillet. Andre udstyrsdetaljer omfatter Plug 'n' Clean rengøringssystemet, PremiumFlex højtryksslangen, teleskophåndtaget i aluminium, Quick Connect systemet til at klikke højtryksslangen ind og ud af enheden og aftrækkerpistolen samt parkeringspositionen, der sikrer, at tilbehøret altid er let tilgængeligt.
Funktioner og fordele
Smart Control aftrækkerpistol med boost-tilstand og 3-i-1 Multi Jet sprøjtelanseAftrækkerpistol med LCD display og knapper til trykregulering eller dosering af rengøringsmiddel. Inkluderer boost-tilstand for ekstra kraft til at tackle genstridigt snavs. Den roterende 3-i-1 Multi Jet består af tre forskellige dyser, så det er nemt at skifte. Quick Connect adapter til nem montering af højtryksslange og tilbehør.
PremiumFlex højtryksslangeDen fleksible slange sikrer den største fleksibilitet og dermed maksimal bevægelsesfrihed. Vind og slap let af med højtryksslangen, uden at der dannes knuder.
Bluetooth-forbindelse til Home & Garden app.Bliv ekspert med Home & Garden-appen. Drag fordel af Kärchers ekspertise for at opnå perfekte rengøringsresultater. Appen overfører det optimale tryk til højtryksrenseren via Bluetooth.
Plug 'n' Clean-system - gør det nemt at skifte rengøringsmiddel.
- Hurtig, enkel og praktisk - takket være Plug 'n' Clean kan rengøringsmidlet nemt skiftes i et enkelt trin.
Slangerulle for komfortabel håndtering.
- Højtryksslangen er optimalt beskyttet og opbevaret uden at tage meget plads.
- Komfortabelt arbejde: Slangen er til enhver tid inden for rækkevidde takket være den enkle oprulning.
- Lavt tyngdepunkt for en sikker positionering, selv på skrå overflader.
Fremragende ydelse
- Den vandkølede motor imponerer med sin lange levetid og store ydeevne.
Specifikationer
Teknisk data
|Spænding (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Tryk (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Pumpehastighed (l/h)
|max. 500
|Kapacitet (m²/h)
|40
|Tilløbstemperatur (°C)
|max. 40
|Tilsluttet effekt (kW)
|2,1
|Ledning (m)
|5
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|13,5
|Vægt inkl. emballage (kg)
|17
|Mål (L x B x H) (mm)
|417 x 306 x 584
Scope of supply
- Højtrykspistol: G 180 Q Smart Control
- 3-i-1 Multi Jet
- Højtryksslange: 10 m, PremiumFlex
- Haveslangeadapter A 3/4"
Udstyr
- Integreret HD-slangetromle
- Integreret opbevaringsnet
- Kvikkobling på siden
- Rengøringsmiddel påføres via: Plug 'n' Clean system.
- Teleskophåndtag.
- Vandkølet motor
- Integreret vandfilter
- Vandsugning
- Forbindelse via Bluetooth.
- handling ved hjælp af app
- Smarte tjenester/funktioner i appen.
Anvendelsesområder
- Cykler.
- Til rengøring af små biler.
- Have/terrasse/balkon møbler.
- Områder rundt om hjemmet og haven.
- Til rengøring af mobile homes og 4x4.
- Have-, terrasse- og altanmøbler.
- Undedørs trapper
- Til rengøring af hegn og mindre havestier eller fliser.
- Til rengøring af udendørs trapper og større havestier.
Tilbehør
Rengøringsmidler
K 5 Premium Smart Control Flex reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.