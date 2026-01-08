Højtryksrenser G 7.180
Uden nogen stikkontakt i sigte gør den benzindrevne G 7.180 højtryksrenser rengøring mulig uden behov for en strømforsyning i nærheden. Dens fremragende ydeevne er også imponerende.
Maksimum fleksibilitet – uden elektricitet: G 7.180 gør det muligt. Takket være den kraftfulde benzinmotor, er højtryksrenseren ikke afhængig af nogen strømtilførsel. Den nye sprøjtelanse tager din rengøringsoplevelse til et nyt niveau. Den holdbare ramme og de store hjul gør 7.180 egnet til brug i selv det mest udfordrende terræn. De optimerede egenskaber, såvel som nyt tilbehør har forbedret G-serien signifikant i forhold til tidligere modeller. Kärcher G 7.180 er ideel til terrasser, indkørsler, trailere, lastbiler og meget mere.
Funktioner og fordele
Foldbar rammeDen foldbare ramme gør G 7.180 let og nem at opbevare.
Nyt tilbehørDet nye og optimerede tilbehør sikrer mere kraftfuld rengøring.
Aftagelig sæbetankDen aftagelige sæbetank gør den nemmere at påfylde. Tanken kan nemt rengøres.
Ekstra store hjul
- De ekstra store hjul gør maskinen velegnet til udfordrende terræn.
Automatisk choker
- Hurtig start med automatisk choker.
Specifikationer
Teknisk data
|Tryk (bar/MPa)
|18 - 180 / 1,8 - 18
|Pumpehastighed (l/h)
|590
|Tilløbstemperatur (°C)
|max. 40
|Effekt (hp)
|max. 4,7
|Brændstoftype
|Benzin
|Cylinderkapacitet (cm³)
|160
|Farve
|Antracit
|Vægt inkl. emballage (kg)
|36,5
|Vægt uden tilbehør (kg)
|29,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|570 x 500 x 920
Scope of supply
- Højtryksslange: 10 m
- Højtrykspistol: G 180 Q
- Vario Power lanse
- Rotor jet
Anvendelsesområder
- Til rengøring af hegn og mindre havestier eller fliser.
- Både
- Autocampere
- (Have) indgange, indkørsler.
