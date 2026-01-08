Højtryksrenser K Silent eco!Booster
K Silent eco!Booster - ekstra støjsvag, kompakt og kraftfuld højtryksrenser. Inklusive fleksibel højtryksslange, skumstråle, Vario Power sprøjtelanse, Dirt Blaster og eco!Booster.
Uanset om du rengør et mudret gulv, en snavset hatchback eller beskidte havemøbler - K Silent eco!Booster fra Kärcher fjerner moderat snavs på ingen tid. Den innovative lydløse teknologi reducerer det opfattede støjniveau med 50 procent sammenlignet med andre højtryksrensere i samme klasse. Så du kan rengøre med højt tryk uden at forstyrre din familie eller dine naboer. De tre sprøjtelanser, der er inkluderet i leveringsomfanget, giver den perfekte løsning til enhver rengøringsopgave. Med Vario Power Spray lansen kan trykket justeres præcist, så det passer til enhver overflade. eco!Booster er ideel til sarte overflader og sparer vand, energi og tid takket være en 50 procent højere rengøringsydelse sammenlignet med fladstrålen. Dirt Blaster med roterende spotstråle garanterer grundige rengøringsresultater for genstridigt snavs. Leveringsomfanget omfatter også en aftrækkerpistol, en 6 meter lang PremiumFlex højtryksslange og en skumstråle. På grund af sine kompakte proportioner kan K Silent eco!Booster opbevares indendørs eller udendørs uden at optage meget plads.
Funktioner og fordele
Innovativ stille teknologi.Halvtreds procents reduktion af det opfattede støjniveau sammenlignet med andre højtryksrensere i samme klasse. Mere behagelig lyd sammenlignet med andre højtryksrensere i samme klasse.
PremiumFlex højtryksslangeVind og slap let af med højtryksslangen, uden at der dannes knuder.
Kompakt og let enhed.Kan nemt opbevares i både indvendige og udvendige områder. Nem at transportere for fleksibel rengøring.
Praktisk tilbehørsopbevaring.
- Slangen, sprøjtelanserne og højtrykspistolen kan opbevares pænt og kompakt.
Kledningsopbevaringsrum
- Vind og slap af i strømkablet hurtigt og nemt.
Quick Connect System.
- Højtryksslangen er hurtig og nem at klikke af og på maskinen og højtrykspistolen.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Tryk ( /bar)
|20 / max. 130
|Pumpehastighed (l/h)
|max. 420
|Kapacitet (m²/h)
|30
|Tilløbstemperatur (°C)
|max. 40
|Tilsluttet effekt (kW)
|1,8
|Ledning (m)
|5
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|5,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|8,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|313 x 262 x 419
Scope of supply
- Skumdyse: 0.3 l
- Højtrykspistol: G 120 Q
- Vario Power lanse
- Rotor jet
- eco!Booster.
- Højtryksslange: 6 m, PremiumFlex
- Haveslangeadapter A 3/4"
Udstyr
- Kvikkobling på siden
- Integreret vandfilter
- Kabelpåvikling
Anvendelsesområder
- Balkon.
- Myggenet
- Have-, terrasse- og altanmøbler.
- Cykler.
Tilbehør
Rengøringsmidler
K Silent eco!Booster reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.