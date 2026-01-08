Med højtryksrenseren K 3 FJ Home hører snavs fortiden til. Takket være den 6 meter lange højtryksslange er højtryksrenseren perfekt til lejlighedsvis brug i hjemmet og giver en funklende glans til små haveoverflader og terrasser samt havemøbler og biler. Home Kit garanterer stænkfri rengøring af større områder i hjemmet og omfatter T 1 overfladerens og 500 ml Patio & Deck rengøringsmiddel. Takket være Vario Power sprøjtelansen (VPS) kan vandtrykket nemt justeres, så det passer til overfladen, med en simpel drejebevægelse. Dirt Blaster med roterende spotstråle løsner selv det mest genstridige snavs, og pumpen er beskyttet af et vandfilter - for en lang levetid. Med den ekstra skumstråle og 500 ml bilshampoo for maksimal smudsopløsende kraft. De letløbende hjul gør K 3 FJ Home højtryksrenseren nem at transportere derhen, hvor der er brug for den.