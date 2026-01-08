Højtryksrenser K 3 FJ Home
Du kan altid regne med højtryksrenseren K 3 FJ: Den trofaste assistent er ideel til at klare let snavs på små haveflader og terrasser, havemøbler og meget mere. Inkl. hjemmesæt og skumstråle.
Med højtryksrenseren K 3 FJ Home hører snavs fortiden til. Takket være den 6 meter lange højtryksslange er højtryksrenseren perfekt til lejlighedsvis brug i hjemmet og giver en funklende glans til små haveoverflader og terrasser samt havemøbler og biler. Home Kit garanterer stænkfri rengøring af større områder i hjemmet og omfatter T 1 overfladerens og 500 ml Patio & Deck rengøringsmiddel. Takket være Vario Power sprøjtelansen (VPS) kan vandtrykket nemt justeres, så det passer til overfladen, med en simpel drejebevægelse. Dirt Blaster med roterende spotstråle løsner selv det mest genstridige snavs, og pumpen er beskyttet af et vandfilter - for en lang levetid. Med den ekstra skumstråle og 500 ml bilshampoo for maksimal smudsopløsende kraft. De letløbende hjul gør K 3 FJ Home højtryksrenseren nem at transportere derhen, hvor der er brug for den.
Funktioner og fordele
Quick Connect System.Højtryksslangen er nem at håndtere og klikker hurtigt ind og ud af udstyret og pistolen. Dette sparer tid og anstrengelser.
Pænt og nydeligtOpbevar slanger, sprøjtelanser, aftrækkerpistoler og kabler på en pladsbesparende og pæn måde.
Store hjulFor sikker og bekvem transport, selv på ujævnt terræn, som f.eks. Havestier. Nem at manøvrere
Specifikationer
Teknisk data
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Tryk (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Pumpehastighed (l/h)
|max. 380
|Kapacitet (m²/h)
|25
|Tilløbstemperatur (°C)
|max. 40
|Tilsluttet effekt (kW)
|1,6
|Ledning (m)
|5
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|4,3
|Vægt inkl. emballage (kg)
|8,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|242 x 285 x 805
Scope of supply
- Home kit: T 1 Overfladerens, "Patio & Deck" vaskemiddel, 0,5 l
- Lanseforlænger
- Skumdyse: 0.3 l
- Rengøringsmiddel: Bilshampoo (klar til brug) RM 562
- Højtrykspistol: G 120 Q
- Vario Power lanse
- Rotor jet
- Højtryksslange: 6 m
- Haveslangeadapter A 3/4"
Udstyr
- Kvikkobling på siden
- Rengøringsmiddel påføres via: Sugeslange
- Integreret vandfilter