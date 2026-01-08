Batteridrevet Højtryksrenser K 2 Batteri
Den batteridrevne højtryksrenser til rengøring uden strømforbindelse. Ideel til en bred vifte af anvendelsesområder rundt omkring i hjemmet. Batterier og oplader sælges seperat.
Skinnende resultater, selv uden en strømforsyning i nærheden: Den batteridrevne højtryksrenser er god til mange forskellige opgaver f.eks. små biler, motorcykler, cykler, både og andre små rengøringsopgaver rundt omkring i hjemmet. Takket være en maksimal batteridriftstid på 17 minutter kan du rengøre helt uafhængigt af en strømforbindelse. Når du rengører, viser højtrykspistolens analoge display altid den valgte tilstand, så du altid har fuld kontrol over, om der rengøres med lavt tryk, højtryk eller boost. Enheden er kompatibel med 36 V / 5.2 Ah Li-Ion batteri fra 36 V Kärcher batteriplatformen (batteri og batterioplader er ikke inkluderet). Derudover kan en Kärcher sugeslange trække i vand fra beholdere - hvis der f.eks. ikke er nogen vandforbindelse til rådighed. Der medfølger to lanser til skifte mellem standard og boost tilstand, en slange til rengøringsmiddel og et integreret vandfilter for at forhindre snavspartikler i at trænge ind i højtrykspumpen.
Funktioner og fordele
36 V Batteri, som kan udskiftesRealtidsteknologi med LCD-batteridisplay: Resterende driftstid, resterende opladningstid og batterikapacitet. Kompatibel med alle enheder i 36 V Kärcher batteriplatform. Effektive lithium-ion celler med lang levetid
Højtrykspistol med display, der viser trykniveauEn række forskellige spraylanser giver tre forskellige trykniveauer for optimale resultater, når du rengør forskellige overflader. Displayet på højtrykspistolen gør det nemt at kontrollere det valgte trykniveau.
VandsugningKompatibel med Kärcher sugeslangen til rengøring, uanset om der er en vandforbindelse til rådighed. Sugeslangen kan købes separat.
Brug af rengøringsmiddel.
- Sugeslange til rengøringsmiddel.
- Kärcher rengøringsmidler øger effektiviteten og beskytter og plejer overfladen.
Integreret tilbehørsholder
- Slangen, sprøjtelanserne og højtrykspistolen kan opbevares pænt og kompakt.
Quick Connect System.
- Højtryksslangen er hurtig og nem at klikke af og på maskinen og højtrykspistolen.
Specifikationer
Teknisk data
|Batteridrevet maskine
|Batteriplatform
|36 V Batteriplatform
|Tryk (bar)
|max. 110
|Trykinterval
|Højtryk
|Pumpehastighed (l/h)
|340
|Tilløbstemperatur (°C)
|max. 40
|Batteritid pr. opladning (min)
|14
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|4,5
|Vægt inkl. emballage (kg)
|7,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|245 x 303 x 629
Scope of supply
- Variant: Batteri og oplader medfølger ikke
- Højtrykspistol: G 120 Q Extended
- Enkelt jetlanse
- Rotor jet
- Højtryksslange: 4 m
- Haveslangeadapter A 3/4"
Udstyr
- Kvikkobling på siden
- Rengøringsmiddel påføres via: Sugeslange
- Integreret vandfilter
Videoer
Anvendelsesområder
- Have/terrasse/balkon møbler.
- Til rengøring af små biler.
- Terrasse
- Have-, terrasse- og altanmøbler.
- Til rengøring af mobile homes og 4x4.
- Cykler.
- Både
- Skraldespande
- Have legetøj
Tilbehør
Rengøringsmidler
Alle produkter, der bruger samme batteri
K 2 Batteri reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.