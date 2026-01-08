Højtryksrenser K 3 Power Control
K 3 Power Control-højtryksrenseren med G 120 Q Power Control-spraypistol og spraylanser. Med brugerguiden via appen, der giver praktiske tips til endnu mere effektive rengøringsresultater.
Takket være den praktiske brugerguide i Home & Garden-appen, der supporterer K 3 Power Control-højtryksrenseren, gør Kärcher det muligt at opnå endnu bedre rengøringsresultater. Appen byder også på information om enheden, anvendelse og Kärchers Serviceportal. Det rette trykniveau kan indstilles direkte på spraylansen og tjekkes på displayet af G 120 Q Power Control-spraypistolen - for maksimal kontrol og det ideelle tryk for enhver overflade. Det er muligt at skifte fra højtryk til rengøringstilstand uden at skifte spraylanse. Det er nemt at bruge rengøringsmiddel takket være den integrerede tank. K 3 Premium Power Control imponerer også med en slangeopruller, et teleskophåndtag til bekvem transport og opbevaring, en fod for større stabilitet, tilbehørsholder, højtrykspistol og -kabel samt Kärcher Quick Connect-systemet. Foden kan også bruges som bærehåndtag, så det er nemt at løfte enheden op på en hylde eller ind i et bagagerum.
Funktioner og fordele
Home & Garden app.Bliv ekspert med Home & Garden-appen. Drag fordel af Kärchers ekspertise for at opnå perfekte rengøringsresultater. Praktisk og omfattende service: Alle oplysninger om enheden, dens anvendelse og vores serviceportal.
Power Control-trigger pistol med Quick Connect og spraylanser.Den optimale indstilling til enhver overflade. 3 tryktrin og et rengøringsmiddeltrin. Fuld kontrol: Den manuelle skærm viser de indstillinger, der er foretaget. Quick Connect adapter til nem montering af højtryksslange og tilbehør.
Højdejusterbar teleskophåndtag.Behagelig højdejustering. Pladsbesparende opbevaring.
Beholder til rengøringsmiddel.
- Rent og behageligt: Tanken til rengøringsmiddle kan fjernes for påfyldning.
- Den praktiske beholder til rengøringsmiddel letter påføringen af sæbe.
- Kärchers vaskemidler øger effektiviteten og beskytter og plejer overfladen.
Specifikationer
Teknisk data
|Strømtilslutning (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Tryk (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Pumpehastighed (l/h)
|max. 380
|Kapacitet (m²/h)
|25
|Tilløbstemperatur (°C)
|max. 40
|Tilsluttet effekt (kW)
|1,6
|Ledning (m)
|5
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|4,4
|Vægt inkl. emballage (kg)
|6,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|297 x 280 x 677
Scope of supply
- Højtrykspistol: G 120 Q Strømstyring
- Vario Power lanse
- Rotor jet
- Højtryksslange: 7 m
- Haveslangeadapter A 3/4"
Udstyr
- Kvikkobling på siden
- Rengøringsmiddel påføres via: Tank
- Aftagelig beholder til rengøringsmiddel
- Integreret vandfilter
Anvendelsesområder
- Cykler.
- Til rengøring af små biler.
- Have/terrasse/balkon møbler.
- Områder rundt om hjemmet og haven.
- Til rengøring af mobile homes og 4x4.
Tilbehør
Rengøringsmidler
K 3 Power Control reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.