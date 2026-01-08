Højtryksrenser K 7 Premium Power Flex
K 7 Premium Power Flex højtryksrenser med ekstra kraft, slangetromle og vandkølet motor. Den perfekte maskine til hyppig brug og til håndtering af tungt snavs.
Med højtryksrenseren K 7 Premium Power Flex kan alle overflader rengøres med det rigtige tryk. Applikationskonsulenten, der er integreret i Kärcher Home & Garden appen, hjælper brugeren med at finde det rigtige tryk ved at give praktiske tips til enhver rengøringssituation og rengøringsopgave - for perfekte rengøringsresultater. Apparatet er udstyret med en vandkølet motor, der giver en lang levetid, og er designet til hyppig rengøring samt til at håndtere tungt snavs, der ofte ophober sig på stier, swimmingpools, cykler eller store biler. Udvalget af udstyr omfatter en aftrækkerpistol med en praktisk Quick Connect adapter via en PremiumFlex højtryksslange, et pålideligt vandfilter, der beskytter pumpen, en Vario Power sprøjtelanse (VPS) og en Dirt Blaster med en roterende spotstråle. Trykindstillingen på VPS'en kan justeres med en simpel drejebevægelse, og Dirt Blaster gør kort proces med selv det mest genstridige snavs. Andre udstyrsdetaljer omfatter slangerulle, Plug 'n' Clean rengøringssystem, teleskophåndtag i aluminium og parkeringsposition til lettilgængeligt tilbehør.
Funktioner og fordele
Teleskophåndtag lavet af aluminium af høj kvalitet.Teleskophåndtag af aluminium kan slås sammen ved transport.
PremiumFlex højtryksslangeDen fleksible slange sikrer den største fleksibilitet og dermed maksimal bevægelsesfrihed.
Plug 'n' Clean-system - gør det nemt at skifte rengøringsmiddel.Hurtig, enkel og praktisk - takket være Plug 'n' Clean kan rengøringsmidlet nemt skiftes i et enkelt trin.
Fremragende ydelse
- Den vandkølede motor imponerer med sin lange levetid og store ydeevne.
Specifikationer
Teknisk data
|Spænding (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Tryk (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Pumpehastighed (l/h)
|max. 600
|Kapacitet (m²/h)
|60
|Tilløbstemperatur (°C)
|max. 60
|Tilsluttet effekt (kW)
|3
|Ledning (m)
|5
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|17,8
|Vægt inkl. emballage (kg)
|22,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|459 x 330 x 669
Scope of supply
- Højtrykspistol: G 180 Q
- Rotor jet
- Højtryksslange: 10 m, PremiumFlex
- Haveslangeadapter A 3/4"
Udstyr
- Vario Power lanse
- Integreret HD-slangetromle
- Integreret opbevaringsnet
- Kvikkobling på siden
- Rengøringsmiddel påføres via: Plug 'n' Clean system.
- Teleskophåndtag.
- Vandkølet motor
- Integreret vandfilter
Anvendelsesområder
- Terrasse
- Hegn.
- Til rengøring af udendørs trapper og større havestier.
- Områder rundt om hjemmet og haven.
- Biler
- Autocampere
- Cykler.
- Til rengøring af mobile homes og 4x4.
- Til rengøring af små biler.
- Have/terrasse/balkon møbler.
