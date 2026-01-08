Højtryksrenser K 3 Classic Car
Endnu mere imponerende ved lettere snavs: Den kompakte og pladsbesparende K 3 Classic Car højtryksrenser med teleskopskaft er særligt effektiv til rengøring af biler.
Kompakt design kombineret med den fulde kraft fra en højtryksrenser: K 3 Classic Car er imponerende over hele linjen. Det ekstra Car Cleaning Kit gør rengøringen af bilen mere effektiv og indeholder en vaskebørste til at fjerne den grå film og en skumstråle, der giver et godt sammenhængende skum og maksimal smudsopløsende kraft, samt 500 ml bilshampoo. Teleskophåndtaget i aluminium sikrer desuden, at den kan gemmes væk for at spare plads, og den er ekstremt bærbar og fleksibel. K 3 Classic Car har en Quick Connect udløserpistol, 6 meter højtryksslange, Vario Power sprøjtelanse, Dirt Blaster og vandfilter og er ideel til lejlighedsvis brug og let snavs på havemøbler og haveredskaber, cykler og rundt omkring i hjemmet. Ydeevnen er 25 m²/t.
Funktioner og fordele
Slangeopbevaring på frontenSlangen kan nemt hænges foran.
Teleskophåndtag.Teleskophåndtag af aluminium kan slås sammen ved transport.
Brug af rengøringsmiddel.Sugeslange til rengøringsmiddel. Kärcher rengøringsmidler øger effektiviteten og beskytter og plejer overfladen.
Integreret tilbehørsopbevaring på maskinen.
- Strålerør og dyser er altid lige ved hånden og opbevares på maskinen.
Specifikationer
Teknisk data
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Tryk (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Pumpehastighed (l/h)
|380
|Kapacitet (m²/h)
|25
|Tilløbstemperatur (°C)
|max. 40
|Tilsluttet effekt (kW)
|1,6
|Ledning (m)
|5
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|4,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|6,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|264 x 256 x 450
Scope of supply
- Car kit: Vaskebørste, skumdyse, bilshampoo, 0,5 l
- Højtrykspistol: G 120 Q
- Vario Power lanse
- Rotor jet
- Højtryksslange: 6 m
- Haveslangeadapter A 3/4"
Udstyr
- Kvikkobling på siden
- Rengøringsmiddel påføres via: Sug
- Teleskophåndtag.
- Integreret vandfilter
Anvendelsesområder
- Cykler.
- Til rengøring af små biler.
- Have/terrasse/balkon møbler.
- Områder rundt om hjemmet og haven.
- Til rengøring af mobile homes og 4x4.
Tilbehør
Rengøringsmidler
K 3 Classic Car reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.