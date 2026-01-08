Højtryksrenser K Silent Anniversary Edition
K Silent Anniversary Edition - ekstra støjsvag og kraftfuld højtryksrenser i en begrænset farveudgave med særligt tilbehør for at markere virksomhedens 90 års jubilæum.
K Silent Anniversary Edition, der markerer virksomhedens 90 års jubilæum, er en begrænset specialudgave med særlige farver og tilbehør. Den innovative lydløse teknologi reducerer det opfattede støjniveau med 50 procent i forhold til andre højtryksrensere i samme klasse. Så du kan rengøre med højt tryk uden at forstyrre din familie eller dine naboer. De tre sprøjtelanser, der er inkluderet i leveringsomfanget, giver den perfekte løsning til enhver rengøringsopgave. Med Vario Power-sprøjtelansen kan trykket justeres præcist til enhver overflade. eco!Booster er ideel til følsomme overflader og sparer vand, energi og tid takket være en 50 procent højere rengøringsydelse sammenlignet med fladstrålen. Dirt Blaster med roterende spotstråle garanterer grundige rengøringsresultater for genstridigt snavs. Leveringsomfanget omfatter også en aftrækkerpistol, en seks meter lang PremiumFlex højtryksslange, en skumstråle, en vaskebørste og 500 ml Car Shampoo. Den kompakte K Silent Anniversary Edition kan opbevares indendørs eller udendørs uden at optage meget plads.
Funktioner og fordele
Innovativ stille teknologi.Halvtreds procents reduktion af det opfattede støjniveau sammenlignet med andre højtryksrensere i samme klasse. Mere behagelig lyd sammenlignet med andre højtryksrensere i samme klasse.
PremiumFlex højtryksslangeVind og slap let af med højtryksslangen, uden at der dannes knuder.
Kompakt og let enhed.Kan nemt opbevares i både indvendige og udvendige områder. Nem at transportere for fleksibel rengøring.
Praktisk tilbehørsopbevaring.
- Slangen, sprøjtelanserne og højtrykspistolen kan opbevares pænt og kompakt.
Kledningsopbevaringsrum
- Vind og slap af i strømkablet hurtigt og nemt.
Quick Connect System.
- Højtryksslangen er hurtig og nem at klikke af og på maskinen og højtrykspistolen.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Tryk ( /bar)
|20 / max. 130
|Pumpehastighed (l/h)
|max. 420
|Kapacitet (m²/h)
|30
|Tilløbstemperatur (°C)
|max. 40
|Tilsluttet effekt (kW)
|1,8
|Ledning (m)
|5
|Farve
|sort
|Vægt uden tilbehør (kg)
|5,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|8,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|313 x 262 x 419
Scope of supply
- Car kit: Vaskebørste, bilshampoo 0,5 l
- Skumdyse: 0.3 l
- Højtrykspistol: G 120 Q
- Vario Power lanse
- Rotor jet
- eco!Booster.
- Højtryksslange: 6 m, PremiumFlex
- Haveslangeadapter A 3/4"
Udstyr
- Kvikkobling på siden
- Integreret vandfilter
- Kabelpåvikling
Anvendelsesområder
- Balkon.
- Myggenet
- Have-, terrasse- og altanmøbler.
- Cykler.
