Højtryksrenser K 2 Horizontal VPS
Lille og pladsbesparende: K 2 Horizontal VPS er den perfekte højtryksrenser til lejlighedsvis brug og let snavs, på f.eks. cykler og/eller haveværktøjer, samt udendørs møbler.
Hurtig som lynet: den ekstra kompakte, pladsbesparende K 2 Horizontal VPS højtryksrenser fjerner snavs fra små overflader og køretøjer, haveværktøjer, og udendørs møbler på næsten ingen tid. Enheden er ideel til alle lejlighedsvise rengøringsopgaver rundt i hjemmet og haven. Takket være Vario Power spraylanse (VPS), kan vandtrykket nemt justeres for at passe til overfladen med en simpel vridende bevægelse. Du kan nemt transportere K 2 Horizontal VPS derhen hvor der er brug for den, grundet den lave vægt og det praktiske integrerede bærehåndtag. Quick Connect systemet gør det nemt at klikke den 3 meter lange højtryksslange ind og ud af enheden og pistolgrebet. For at gøre det nemmere, kan pistolgrebet og spraylansen opbevares på enheden selv. Kablet vikler sig rundt om bunden af enheden.
Funktioner og fordele
Ultrakompakt, pladsbesparende enhedEnkel og pladsbesparende opbevaring Kan bæres med kun én hånd.
Integreret sugeslange til rengøringsmiddelNem og praktisk brug af rengøringsmidler Kärchers rengøringsmidler (fås som ekstraudstyr) beskytter og plejer ikke kun den overflade, der rengøres, men giver også mere effektive og længerevarende resultater.
Pænt og nydeligtSlange, sprøjtelanse, aftrækkerpistol og kabel kan opbevares direkte på apparatet.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Tryk (bar)
|20 - max. 110
|Pumpehastighed (l/h)
|max. 360
|Kapacitet (m²/h)
|20
|Tilløbstemperatur (°C)
|max. 40
|Tilsluttet effekt (W)
|1400
|Ledning (m)
|5
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|3,5
|Vægt inkl. emballage (kg)
|4,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|380 x 197 x 248
Scope of supply
- Højtrykspistol: G 120 Q
- Vario Power lanse
- Haveslangeadapter A 3/4"
Udstyr
- Kvikkobling på siden
- Rengøringsmiddel påføres via: Sugeslange
- Integreret vandfilter
- Kabelpåvikling