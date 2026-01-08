Hurtig som lynet: den ekstra kompakte, pladsbesparende K 2 Horizontal VPS højtryksrenser fjerner snavs fra små overflader og køretøjer, haveværktøjer, og udendørs møbler på næsten ingen tid. Enheden er ideel til alle lejlighedsvise rengøringsopgaver rundt i hjemmet og haven. Takket være Vario Power spraylanse (VPS), kan vandtrykket nemt justeres for at passe til overfladen med en simpel vridende bevægelse. Du kan nemt transportere K 2 Horizontal VPS derhen hvor der er brug for den, grundet den lave vægt og det praktiske integrerede bærehåndtag. Quick Connect systemet gør det nemt at klikke den 3 meter lange højtryksslange ind og ud af enheden og pistolgrebet. For at gøre det nemmere, kan pistolgrebet og spraylansen opbevares på enheden selv. Kablet vikler sig rundt om bunden af enheden.