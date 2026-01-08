Højtryksrenser K 4 FJ
K 4 FJ er ideel til regelmæssig rengøring af moderat snavs på biler samt stier og andre overflader omkring ejendommen. Inkl. skumstråle.
Højtryksrenseren K 4 FJ er den ideelle ledsager til regelmæssige rengøringsopgaver med moderat snavs, f.eks. på køretøjer og mellemstore overflader rundt omkring på ejendommen. Funktionerne omfatter en aftrækkerpistol, en 6 meter lang højtryksslange, en Vario Power sprøjtelanse (VPS), en Dirt Blaster med roterende punktstråle til fjernelse af genstridigt snavs og et pålideligt vandfilter til beskyttelse af pumpen mod små snavspartikler. Trykket kan nemt justeres på VPS'en ved at dreje den, så rengøringen bliver målrettet og samtidig skånsom mod overfladerne. Dirt Blaster med roterende punktstråle garanterer grundige rengøringsresultater, selv på genstridigt snavs. Alt medfølgende tilbehør kan opbevares på selve enheden. Inkl. ekstra skumstråle og 1 liter Car Shampoo for maksimal smudsopløsende effekt.
Funktioner og fordele
Pænt og nydeligtOpbevar slanger, sprøjtelanser, aftrækkerpistoler og kabler på en pladsbesparende og pæn måde.
Integreret sugeslange til rengøringsmiddelNem og praktisk brug af rengøringsmidler Kärcher rengøringsmidler øger effektiviteten og beskytter og plejer overfladen.
Store hjulFor sikker og bekvem transport, selv på ujævnt terræn, som f.eks. Havestier. Nem at manøvrere
Specifikationer
Teknisk data
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Tryk (bar)
|20 - max. 130
|Pumpehastighed (l/h)
|max. 420
|Kapacitet (m²/h)
|30
|Tilløbstemperatur (°C)
|max. 40
|Tilsluttet effekt (W)
|1800
|Ledning (m)
|5
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|5,7
|Vægt inkl. emballage (kg)
|9,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|302 x 346 x 872
Scope of supply
- Skumdyse: 0.3 l
- Rengøringsmiddel: Bilshampoo 3-i-1 RM 610
- Højtrykspistol: G 180 Q
- Vario Power lanse
- Rotor jet
- Højtryksslange: 6 m
- Haveslangeadapter A 3/4"
Udstyr
- Rengøringsmiddel påføres via: Sug
- Integreret vandfilter
Tilbehør
Rengøringsmidler
K 4 FJ reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.