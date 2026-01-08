Højtryksrenser K 5 Classic Car & Home
Let og handy: K5 Classic Car & Home højtryksrenseren kan opbevares på ingen tid og er nem at transportere. Bilrengøringssæt og Hjemmesæt inkluderet.
K5 Classic Car & Home højtryksrenseren er ideel til lejlighedsvis brug og til at fjerne moderat snavs omkring hjemmet. Fra cykler til stenvægge og endda SUV'er leverer højtryksrenseren blændende resultater overalt takket være dens kraftfulde universalmotor. Bilrengøringssættet garanterer, at køretøjer rengøres effektivt. 0,3 l skumstrålen sikrer, at skummet klæber godt fast for optimal snavsopløsningsevne, og den roterende vaskebørste løsner effektivt grå belægning. Hjemmesættet med 3-i-1 sten- og facaderens (1 l) og T5 overfladerenseren giver sprøjtefri og meget effektive rengøringsresultater på glatte overflader. Hvad mere er, har enheden også en pistol med Quick Connect-system og leveres med en 8 m højtryksslange. VPS'en (Vario Power sprøjtelansen) giver brugeren mulighed for at justere trykket, så det passer perfekt til overfladen på ingen tid. Snavsblæseren fjerner selv det mest genstridige snavs, og et vandfilter beskytter pumpen mod små snavspartikler.
Funktioner og fordele
Slangeopbevaring på frontenSlangen kan nemt hænges foran.
Teleskophåndtag.Teleskophåndtag af aluminium kan slås sammen ved transport.
Brug af rengøringsmiddel.Sugeslange til rengøringsmiddel. Kärcher rengøringsmidler øger effektiviteten og beskytter og plejer overfladen.
Integreret tilbehørsopbevaring på maskinen.
- Bekvemmeligt og pladsbesparende tilbehørsopbevaring.
Specifikationer
Teknisk data
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Tryk (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Pumpehastighed (l/h)
|max. 500
|Kapacitet (m²/h)
|40
|Tilløbstemperatur (°C)
|max. 40
|Tilsluttet effekt (kW)
|2,1
|Ledning (m)
|5
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|5,6
|Vægt inkl. emballage (kg)
|12,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|188 x 252 x 445
Scope of supply
- Home kit: T 5 Overfladerens, Sten- og facaderens, 3-i-1, 1 l
- Lanseforlænger
- Roterende vaskebørste
- Skumdyse: 0.3 l
- Klud
- Rengøringsmiddel: Bilshampoo 3-i-1 RM 610
- Højtrykspistol: G 180 Q
- Vario Power lanse
- Rotor jet
- Højtryksslange: 8 m
- Haveslangeadapter A 3/4"
Udstyr
- Kvikkobling på siden
- Rengøringsmiddel påføres via: Sug
- Teleskophåndtag.
- Pumpemateriale: Aluminium
- Integreret vandfilter
- Vandsugning
Anvendelsesområder
- Cykler.
- Til rengøring af små biler.
- Have/terrasse/balkon møbler.
- Områder rundt om hjemmet og haven.
- Til rengøring af mobile homes og 4x4.
- Have-, terrasse- og altanmøbler.
- Undedørs trapper
- Til rengøring af hegn og mindre havestier eller fliser.
- Til rengøring af udendørs trapper og større havestier.
- Facade