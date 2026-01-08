K5 Classic Car & Home højtryksrenseren er ideel til lejlighedsvis brug og til at fjerne moderat snavs omkring hjemmet. Fra cykler til stenvægge og endda SUV'er leverer højtryksrenseren blændende resultater overalt takket være dens kraftfulde universalmotor. Bilrengøringssættet garanterer, at køretøjer rengøres effektivt. 0,3 l skumstrålen sikrer, at skummet klæber godt fast for optimal snavsopløsningsevne, og den roterende vaskebørste løsner effektivt grå belægning. Hjemmesættet med 3-i-1 sten- og facaderens (1 l) og T5 overfladerenseren giver sprøjtefri og meget effektive rengøringsresultater på glatte overflader. Hvad mere er, har enheden også en pistol med Quick Connect-system og leveres med en 8 m højtryksslange. VPS'en (Vario Power sprøjtelansen) giver brugeren mulighed for at justere trykket, så det passer perfekt til overfladen på ingen tid. Snavsblæseren fjerner selv det mest genstridige snavs, og et vandfilter beskytter pumpen mod små snavspartikler.