Højtryksrenser K 2 Power Control
Med brugerguide i appen: Kärcher K 2 Power Control-højtryksrenseren til rengøring af bl.a. cykler, haveredskaber og havemøbler.
Bliv rengøringsekspert med Kärcher Home & Garden-appen: I kombination med højtryksrenseren Kärcher K 2 Power Control kan du opnå fantastiske rengøringsresultater. Appen omfatter en nyttig brugerguide, der supporterer med praktiske tips og tricks til enhver rengøringsopgave. Appen byder også på information om enheden, anvendelse og Kärchers Serviceportal. Højtryksrenseren er udstyret med en højtrykspistol og 2 spraylanser med Quick Connect-adapter. Trykniveauet kan indstilles direkte på Click Vario Power-spraylansen – for maksimal kontrol i enhver rengøringsopgave. Enheden har også et højdejusterbart teleskophåndtag til nem transport og opbevaring, en sugeslange til nem anvendelse af rengøringsmidler, praktiske tilbehørsholdere, højtrykspistol og -kabel såvel som 5 meter slange.
Funktioner og fordele
Home & Garden app.Bliv ekspert med Home & Garden-appen. Drag fordel af Kärchers ekspertise for at opnå perfekte rengøringsresultater. Praktisk og omfattende service: Alle oplysninger om enheden, dens anvendelse og vores serviceportal.
Sprøjtepistol og spraylanse med Quick ConnectDu skal blot indsætte og vride - der er to forskellige sprøjte lanser til rådighed. Optimal trykindstilling: Valg af 3 trykniveauer samt rengøringsniveau. Nem kontrol: Symboler på sprøjtelanserne viser indstillingerne.
Højdejusterbar teleskophåndtag.Behagelig højdejustering. Pladsbesparende opbevaring.
Integreret sugeslange.
- Nem og hurtig dosering af rengøringsmiddel.
- Nem at bruge. Sugeslange til brug af rengøringsmidler.
Specifikationer
Teknisk data
|Strømtilslutning (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Tryk (bar/MPa)
|20 - max. 110 / 2 - max. 11
|Pumpehastighed (l/h)
|max. 360
|Kapacitet (m²/h)
|20
|Tilløbstemperatur (°C)
|max. 40
|Tilsluttet effekt (kW)
|1,4
|Ledning (m)
|5
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|4
|Vægt inkl. emballage (kg)
|5,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|246 x 280 x 586
Scope of supply
- Højtrykspistol: G 120 Q
- Vario Power lanse
- Click Vario Power spraylanse
- Rotor jet
- Højtryksslange: 5 m
- Haveslangeadapter A 3/4"
Udstyr
- Kvikkobling på siden
- Rengøringsmiddel påføres via: Sug
- Teleskophåndtag.
- Integreret vandfilter
Anvendelsesområder
- Cykler.
- Til rengøring af små biler.
- Have/terrasse/balkon møbler.
- Områder rundt om hjemmet og haven.
- Have-, terrasse- og altanmøbler.
Tilbehør
Rengøringsmidler
K 2 Power Control reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.