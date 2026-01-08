Højtryksrenser K 5 Modulær UM
K 5 Modular UM er den ideelle ledsager til regelmæssige rengøringsopgaver, såsom moderat snavsede biler, samt stier og andre overflader omkring ejendommen.
Højtryksrenseren K 5 Modular UM er det ideelle redskab til regelmæssige rengøringsopgaver med moderat snavs, f.eks. på køretøjer og mellemstore overflader i haven. Udstyret omfatter en aftrækkerpistol, en 8 meter lang højtryksslange, en Vario Power Spray-lanse (VPS), en Dirt Blaster med roterende punktstråle til at fjerne det mest genstridige snavs og et pålideligt vandfilter, der beskytter pumpen mod indtrængning af små snavspartikler. Trykket kan nemt justeres på Vario Power Spray-lansen (VPS) ved blot at dreje - til særlig målrettet rengøring, der er skånsom mod overflader. Dirt Blaster med roterende punktstråle sikrer fremragende rengøringsresultater, selv på genstridigt snavs. Alt tilbehør kan nemt opbevares på selve apparatet.
Funktioner og fordele
Integreret sugeslange til rengøringsmiddelNem og praktisk brug af rengøringsmidler Kärchers rengøringsmidler (fås som ekstraudstyr) beskytter og plejer ikke kun den overflade, der rengøres, men giver også mere effektive og længerevarende resultater.
Pænt og nydeligtOpbevar slanger, sprøjtelanser, aftrækkerpistoler og kabler på en pladsbesparende og pæn måde.
Store hjulFor sikker og bekvem transport, selv på ujævnt terræn, som f.eks. Havestier. Nem at manøvrere
Quick Connect System.
- Højtryksslangen er nem at håndtere og klikker hurtigt ind og ud af udstyret og pistolen. Dette sparer tid og anstrengelser.
Specifikationer
Teknisk data
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Tryk (bar)
|20 - max. 145
|Pumpehastighed (l/h)
|max. 500
|Kapacitet (m²/h)
|40
|Tilløbstemperatur (°C)
|max. 40
|Tilsluttet effekt (W)
|2100
|Ledning (m)
|5
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|6,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|9,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|302 x 346 x 849
Scope of supply
- Højtrykspistol: G 180 Q
- Vario Power lanse
- Rotor jet
- Højtryksslange: 8 m
- Haveslangeadapter A 3/4"
Udstyr
- Rengøringsmiddel påføres via: Sug
- Pumpemateriale: Aluminium
- Integreret vandfilter
- Vandsugning
Tilbehør
Rengøringsmidler
K 5 Modulær UM reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.