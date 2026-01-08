Højtryksrenser K 5 Modulær UM

K 5 Modular UM er den ideelle ledsager til regelmæssige rengøringsopgaver, såsom moderat snavsede biler, samt stier og andre overflader omkring ejendommen.

Højtryksrenseren K 5 Modular UM er det ideelle redskab til regelmæssige rengøringsopgaver med moderat snavs, f.eks. på køretøjer og mellemstore overflader i haven. Udstyret omfatter en aftrækkerpistol, en 8 meter lang højtryksslange, en Vario Power Spray-lanse (VPS), en Dirt Blaster med roterende punktstråle til at fjerne det mest genstridige snavs og et pålideligt vandfilter, der beskytter pumpen mod indtrængning af små snavspartikler. Trykket kan nemt justeres på Vario Power Spray-lansen (VPS) ved blot at dreje - til særlig målrettet rengøring, der er skånsom mod overflader. Dirt Blaster med roterende punktstråle sikrer fremragende rengøringsresultater, selv på genstridigt snavs. Alt tilbehør kan nemt opbevares på selve apparatet.

Funktioner og fordele
Integreret sugeslange til rengøringsmiddel
Integreret sugeslange til rengøringsmiddel
Nem og praktisk brug af rengøringsmidler Kärchers rengøringsmidler (fås som ekstraudstyr) beskytter og plejer ikke kun den overflade, der rengøres, men giver også mere effektive og længerevarende resultater.
Pænt og nydeligt
Pænt og nydeligt
Opbevar slanger, sprøjtelanser, aftrækkerpistoler og kabler på en pladsbesparende og pæn måde.
Store hjul
Store hjul
For sikker og bekvem transport, selv på ujævnt terræn, som f.eks. Havestier. Nem at manøvrere
Quick Connect System.
  • Højtryksslangen er nem at håndtere og klikker hurtigt ind og ud af udstyret og pistolen. Dette sparer tid og anstrengelser.
Specifikationer

Teknisk data

Spænding (V) 220 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Tryk (bar) 20 - max. 145
Pumpehastighed (l/h) max. 500
Kapacitet (m²/h) 40
Tilløbstemperatur (°C) max. 40
Tilsluttet effekt (W) 2100
Ledning (m) 5
Farve Gul
Vægt uden tilbehør (kg) 6,2
Vægt inkl. emballage (kg) 9,4
Mål (L x B x H) (mm) 302 x 346 x 849

Scope of supply

  • Højtrykspistol: G 180 Q
  • Vario Power lanse
  • Rotor jet
  • Højtryksslange: 8 m
  • Haveslangeadapter A 3/4"

Udstyr

  • Rengøringsmiddel påføres via: Sug
  • Pumpemateriale: Aluminium
  • Integreret vandfilter
  • Vandsugning
