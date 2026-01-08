Højtryksrenser K 5 FJ
K 5 FJ er den ideelle ledsager til regelmæssig rengøring af moderat snavs på biler samt stier og andre overflader omkring ejendommen. Inkl. skumstråle.
Højtryksrenseren K 5 FJ er det ideelle redskab til regelmæssige rengøringsopgaver med moderat snavs, f.eks. på køretøjer og mellemstore overflader rundt omkring på ejendommen. Udstyret omfatter en aftrækkerpistol, en 8 meter lang højtryksslange, en Vario Power Spray lanse (VPS), en Dirt Blaster med roterende punktstråle til fjernelse af det mest genstridige snavs, en skumstråle til maksimal snavsopløsning og et pålideligt vandfilter til beskyttelse af pumpen mod indtrængning af små snavspartikler. Trykket kan nemt justeres på Vario Power Spray lansen (VPS) ved blot at dreje - til særlig målrettet rengøring, der er skånsom mod overflader. Dirt Blaster med roterende punktstråle sikrer en enestående rengøringsydelse, selv på genstridigt snavs. Alt tilbehør kan nemt opbevares på selve enheden.
Funktioner og fordele
Integreret sugeslange til rengøringsmiddel
- Nem og praktisk brug af rengøringsmidler
- Kärchers rengøringsmidler (fås som ekstraudstyr) beskytter og plejer ikke kun den overflade, der rengøres, men giver også mere effektive og længerevarende resultater.
Pænt og nydeligt
- Opbevar slanger, sprøjtelanser, aftrækkerpistoler og kabler på en pladsbesparende og pæn måde.
Store hjul
- For sikker og bekvem transport, selv på ujævnt terræn, som f.eks. Havestier.
- Nem at manøvrere
Quick Connect System.
- Højtryksslangen er nem at håndtere og klikker hurtigt ind og ud af udstyret og pistolen. Dette sparer tid og anstrengelser.
Specifikationer
Teknisk data
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Tryk (bar)
|20 - max. 145
|Pumpehastighed (l/h)
|max. 500
|Kapacitet (m²/h)
|40
|Tilløbstemperatur (°C)
|max. 40
|Tilsluttet effekt (W)
|2100
|Ledning (m)
|5
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|6,3
|Vægt inkl. emballage (kg)
|10,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|302 x 346 x 872
Scope of supply
- Skumdyse: 0.3 l
- Rengøringsmiddel: Bilshampoo 3-i-1 RM 610
- Højtrykspistol: G 180 Q
- Vario Power lanse
- Rotor jet
- Højtryksslange: 8 m
- Haveslangeadapter A 3/4"
Udstyr
- Rengøringsmiddel påføres via: Sug
- Pumpemateriale: Aluminium
- Integreret vandfilter
- Vandsugning
Tilbehør
Rengøringsmidler
K 5 FJ reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.