Højtryksrenser K 4 Classic
Nem at transportere og hurtig at pakke væk: K 4 Classic højtryksrenser, inkl. teleskopskaft, til regelmæssig brug på moderat snavs.
Den passer ind overalt: Uanset om det er i bagagerummet eller i et skab, kan K 4 Classic højtryksrenseren nemt opbevares og transporteres overalt takket være dens kompakte mål. Men den har stadig højtryksrenserens fulde ydeevne. Og det højdejusterbare teleskophåndtag i aluminium sikrer, at trækhøjden altid er behagelig. Andre udstyrsdetaljer omfatter Quick Connect-udløserpistolen, en 6 meter lang højtryksslange, en Vario Power-sprøjtelanse (VPS), en snavsblæser og et vandfilter. Desuden er K 4 Classic med en arealydelse på 30 m²/t ideel til regelmæssig rengøring af moderat snavs (små biler, havehegn, cykler osv.).
Funktioner og fordele
Slangeopbevaring på frontenSlangen kan nemt hænges foran.
Teleskophåndtag.Teleskophåndtag af aluminium kan slås sammen ved transport.
Brug af rengøringsmiddel.Sugeslange til rengøringsmiddel. Kärcher rengøringsmidler øger effektiviteten og beskytter og plejer overfladen.
Integreret tilbehørsopbevaring på maskinen.
- Bekvemmeligt og pladsbesparende tilbehørsopbevaring.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Tryk (bar)
|20 - max. 130
|Pumpehastighed (l/h)
|420
|Kapacitet (m²/h)
|30
|Tilløbstemperatur (°C)
|max. 40
|Tilsluttet effekt (W)
|1800
|Ledning (m)
|5
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|4,6
|Vægt inkl. emballage (kg)
|6,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|264 x 256 x 450
Scope of supply
- Højtrykspistol: G 120 Q
- Vario Power lanse
- Rotor jet
- Højtryksslange: 6 m
- Haveslangeadapter A 3/4"
Udstyr
- Kvikkobling på siden
- Rengøringsmiddel påføres via: Sugeslange
- Teleskophåndtag.
- Integreret vandfilter
Anvendelsesområder
- Cykler.
- Til rengøring af små biler.
- Have/terrasse/balkon møbler.
- Områder rundt om hjemmet og haven.
- Til rengøring af mobile homes og 4x4.
- Have-, terrasse- og altanmøbler.
Tilbehør
Rengøringsmidler
K 4 Classic reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.