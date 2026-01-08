Højtryksrenser K 7 WCM FJ
Højtryksrenseren K 7 WCM FJ med vandkølet motor fjerner effektivt snavs fra terrasser og køretøjer med sin rengøringskraft. Inkl. skumstråle.
Til imponerende kraftfuld rengøring! K 7 WCM FJ er den perfekte (rengørings)partner til hyppig brug og kraftig tilsmudsning: Den kraftige vandkølede motor sætter en stopper for snavs på stier, terrasser, haveredskaber og større køretøjer. For at rengøre overflader særligt effektivt og skånsomt kan Vario Power sprøjtelansen (VPS) justeres med en enkel drejning. Inkl. skumdyse til godt fastsiddende skum og maksimal smudsopløsende effekt samt 1 l bilshampoo. Andre funktioner omfatter Dirt Blaster med roterende spotstråle, som sikrer fremragende rengøringsresultater uden at gå på kompromis med selv genstridigt snavs. Et indbygget vandfilter beskytter også pålideligt pumpen mod smudspartikler. Alt det medfølgende tilbehør kan også opbevares på selve enheden.
Funktioner og fordele
Pænt og nydeligtSlange, sprøjtelanse, aftrækkerpistol og kabel kan opbevares direkte på apparatet.
Quick Connect System.Højtryksslangen er nem at håndtere og klikker hurtigt ind og ud af udstyret og pistolen. Dette sparer tid og anstrengelser.
Store hjulFor sikker og bekvem transport, selv på ujævnt terræn, som f.eks. Havestier.
Specifikationer
Teknisk data
|Spænding (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Tryk (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Pumpehastighed (l/h)
|max. 600
|Kapacitet (m²/h)
|60
|Tilløbstemperatur (°C)
|max. 60
|Tilsluttet effekt (kW)
|3
|Ledning (m)
|5
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|17,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|23
|Mål (L x B x H) (mm)
|369 x 355 x 946
Scope of supply
- Skumdyse: 0.3 l
- Rengøringsmiddel: Bilshampoo 3-i-1 RM 610
- Højtrykspistol: G 180 Q
- Rotor jet
- Højtryksslange: 10 m
- Haveslangeadapter A 3/4"
Udstyr
- Vario Power lanse
- Rengøringsmiddel påføres via: Sugeslange
- Vandkølet motor
- Pumpemateriale: Aluminium
- Integreret vandfilter
Anvendelsesområder
- Til rengøring af udendørs trapper og større havestier.
- Undedørs trapper
- Områder rundt om hjemmet og haven.
- Have/terrasse/balkon møbler.
- Til rengøring af små biler.
- Biler
- Autocampere
- Til rengøring af mobile homes og 4x4.
- Cykler.
Tilbehør
Rengøringsmidler
K 7 WCM FJ reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.