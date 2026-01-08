Højtryksrenser K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary ED.
Limited K 5 Power Control Flex Home & Brush Jubilæumsedition med særligt tilbehør for at markere virksomhedens 90 års jubilæum.
K 5 Power Control Flex Home & Brush Jubilæumsedition, der markerer virksomhedens 90 års jubilæum, er en begrænset farvevariant med særligt tilbehør. Højtryksrenseren kan bruges til at rengøre enhver overflade med det rigtige tryk. Applikationskonsulenten, der er integreret i Kärcher Home & Garden appen, hjælper brugeren med at finde det rigtige tryk ved at give praktiske tips til enhver rengøringssituation og rengøringsopgave - for perfekte rengøringsresultater. Højtryksrenseren imponerer også med Kärchers Plug 'n' Clean vaskemiddelsystem, der gør det nemt at skifte vaskemiddel, PremiumFlex højtryksslangen, der giver ekstra komfort, et teleskophåndtag i aluminium af høj kvalitet, der gør det nemt at transportere, Quick Connect systemet, der sparer tid og kræfter ved at klikke højtryksslangen ind og ud af enheden og aftrækkerpistolen, samt parkeringspositionen, der sikrer, at tilbehøret altid er let tilgængeligt. Indeholder Home & Brush Kit med T 5 overfladerens, 1 liter sten- og facaderens, 1 liter universalrens og en WB 60 vaskebørste.
Funktioner og fordele
Power Control-trigger pistol med Quick Connect og spraylanser.Den optimale indstilling til enhver overflade. 3 tryktrin og et rengøringsmiddeltrin. Fuld kontrol: Den manuelle skærm viser de indstillinger, der er foretaget. Quick Connect adapter til nem montering af højtryksslange og tilbehør.
PremiumFlex højtryksslangeDen fleksible slange sikrer den største fleksibilitet og dermed maksimal bevægelsesfrihed. Vind og slap let af med højtryksslangen, uden at der dannes knuder.
Home & Garden app.Bliv ekspert med Home & Garden-appen. Drag fordel af Kärchers ekspertise for at opnå perfekte rengøringsresultater. Praktisk og omfattende service: Alle oplysninger om enheden, dens anvendelse og vores serviceportal.
Plug 'n' Clean-system - gør det nemt at skifte rengøringsmiddel.
- Hurtig, enkel og praktisk - takket være Plug 'n' Clean kan rengøringsmidlet nemt skiftes i et enkelt trin.
Fremragende ydelse
- Den vandkølede motor imponerer med sin lange levetid og store ydeevne.
Specifikationer
Teknisk data
|Spænding (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Tryk (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Pumpehastighed (l/h)
|max. 500
|Kapacitet (m²/h)
|40
|Tilløbstemperatur (°C)
|max. 40
|Tilsluttet effekt (kW)
|2,1
|Ledning (m)
|5
|Farve
|sort
|Vægt uden tilbehør (kg)
|12,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|19,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|405 x 306 x 584
Scope of supply
- Home kit: T 5 Overfladerens, Sten- og facaderens, 3-i-1, 1 l
- Vaskebørste
- Rengøringsmiddel: Universalrens RM 626
- Højtrykspistol: G 160 Q Strømstyring
- Vario Power lanse
- Rotor jet
- Højtryksslange: 10 m, PremiumFlex
- Haveslangeadapter A 3/4"
Udstyr
- Integreret opbevaringsnet
- Kvikkobling på siden
- Rengøringsmiddel påføres via: Plug 'n' Clean system.
- Teleskophåndtag.
- Vandkølet motor
- Integreret vandfilter
- Vandsugning
Tilbehør
Rengøringsmidler
K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary ED. reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.