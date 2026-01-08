Højtryksrenser K 3 Classic

K 3 Classic med teleskopskaft er særlig effektiv til lettere snavs omkring ejendommen. Den er også ultrakompakt, let at transportere og let at gemme væk.

På trods af sine kompakte proportioner leverer K 3 Classic stadig den fulde kraft fra en højtryksrenser. Teleskophåndtaget i aluminium sikrer desuden, at den kan gemmes væk for at spare plads, og den er ekstremt bærbar og fleksibel. K 3 Classic er udstyret med en Quick Connect-udløserpistol, 6 meter højtryksslange, Vario Power-sprøjtelanse, snavsblæser og vandfilter og er velegnet til lejlighedsvis brug til let snavs på havemøbler, haveredskaber, cykler og andre steder i hjemmet. Arealeffekten er 25 m²/t.

Funktioner og fordele
Højtryksrenser K 3 Classic: Slangeopbevaring på fronten
Slangeopbevaring på fronten
Slangen kan nemt hænges foran.
Højtryksrenser K 3 Classic: Teleskophåndtag.
Teleskophåndtag.
Teleskophåndtag af aluminium kan slås sammen ved transport.
Højtryksrenser K 3 Classic: Brug af rengøringsmiddel.
Brug af rengøringsmiddel.
Sugeslange til rengøringsmiddel. Kärcher rengøringsmidler øger effektiviteten og beskytter og plejer overfladen.
Integreret tilbehørsopbevaring på maskinen.
  • Strålerør og dyser er altid lige ved hånden og opbevares på maskinen.
Specifikationer

Teknisk data

Spænding (V) 220 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Tryk (bar/MPa) 20 - max. 120 / 2 - max. 12
Pumpehastighed (l/h) 380
Kapacitet (m²/h) 25
Tilløbstemperatur (°C) max. 40
Tilsluttet effekt (kW) 1,6
Ledning (m) 5
Farve Gul
Vægt uden tilbehør (kg) 4,2
Vægt inkl. emballage (kg) 5,9
Mål (L x B x H) (mm) 264 x 256 x 450

Scope of supply

  • Højtrykspistol: G 120 Q
  • Vario Power lanse
  • Rotor jet
  • Højtryksslange: 6 m
  • Haveslangeadapter A 3/4"

Udstyr

  • Kvikkobling på siden
  • Rengøringsmiddel påføres via: Sugeslange
  • Teleskophåndtag.
  • Integreret vandfilter
Højtryksrenser K 3 Classic
Anvendelsesområder
  • Cykler.
  • Til rengøring af små biler.
  • Have/terrasse/balkon møbler.
  • Områder rundt om hjemmet og haven.
  • Til rengøring af mobile homes og 4x4.
Tilbehør
Rengøringsmidler
K 3 Classic reservedele

Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.

Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.

Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.

Du kan også læse mere om reservedele her.