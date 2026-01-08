Højtryksrenser K 3 Classic
K 3 Classic med teleskopskaft er særlig effektiv til lettere snavs omkring ejendommen. Den er også ultrakompakt, let at transportere og let at gemme væk.
På trods af sine kompakte proportioner leverer K 3 Classic stadig den fulde kraft fra en højtryksrenser. Teleskophåndtaget i aluminium sikrer desuden, at den kan gemmes væk for at spare plads, og den er ekstremt bærbar og fleksibel. K 3 Classic er udstyret med en Quick Connect-udløserpistol, 6 meter højtryksslange, Vario Power-sprøjtelanse, snavsblæser og vandfilter og er velegnet til lejlighedsvis brug til let snavs på havemøbler, haveredskaber, cykler og andre steder i hjemmet. Arealeffekten er 25 m²/t.
Funktioner og fordele
Slangeopbevaring på frontenSlangen kan nemt hænges foran.
Teleskophåndtag.Teleskophåndtag af aluminium kan slås sammen ved transport.
Brug af rengøringsmiddel.Sugeslange til rengøringsmiddel. Kärcher rengøringsmidler øger effektiviteten og beskytter og plejer overfladen.
Integreret tilbehørsopbevaring på maskinen.
- Strålerør og dyser er altid lige ved hånden og opbevares på maskinen.
Specifikationer
Teknisk data
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Tryk (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Pumpehastighed (l/h)
|380
|Kapacitet (m²/h)
|25
|Tilløbstemperatur (°C)
|max. 40
|Tilsluttet effekt (kW)
|1,6
|Ledning (m)
|5
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|4,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|5,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|264 x 256 x 450
Scope of supply
- Højtrykspistol: G 120 Q
- Vario Power lanse
- Rotor jet
- Højtryksslange: 6 m
- Haveslangeadapter A 3/4"
Udstyr
- Kvikkobling på siden
- Rengøringsmiddel påføres via: Sugeslange
- Teleskophåndtag.
- Integreret vandfilter
Anvendelsesområder
- Cykler.
- Til rengøring af små biler.
- Have/terrasse/balkon møbler.
- Områder rundt om hjemmet og haven.
- Til rengøring af mobile homes og 4x4.
Tilbehør
Rengøringsmidler
K 3 Classic reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.