Højtryksrenser K 4 Premium Power Control Home Wood

K 4 Premium Power Control højtryksrenser med G 160 Q Power Control sprøjtepistol og slangeopruller. Kan hjælpes af applikationskonsulenten i Home & Garden-appen. Inkl. Home Kit.

Med K 4 Premium Power Control-højtryksrenseren kan alle overflader rengøres ved det helt rigtige tryk. For at finde det rette tryk kan brugerguiden i Kärcher Home & Garden-appen bruges; den supporterer brugeren med praktiske tips om enhver rengøringssituation og objekt, der skal rengøres - med et perfekt resultat til følge. Appen indeholder også andre nyttige funktioner som f.eks. samlevejledninger, instruktioner i vedligeholdelse og pleje og Kärcher Service-portal. For maksimal kontrol kan trykniveauet indstilles ved at dreje spraylansen og tjekke på G 160 Q Power Control-pistolen. Den overordnede betjening er meget enkel takket være den bekvemme slangetromle. Inkl. Home Kit med T 4 Overfladerens og 1 liter Stenrens til stænkfri rengøring af større områder. Øvrigt tilbehør til K 4 Premium Power Control inkluderer Plug ’n’ Clean-system, der gør det nemt at skifte rengøringsmiddel, et teleskophåndtag til bekvem transport samt opbevaring af tilbehør på maskinen, så det er let tilgængeligt.

Funktioner og fordele
Højtryksrenser K 4 Premium Power Control Home Wood: Home & Garden app.
Home & Garden app.
Bliv ekspert med Home & Garden-appen. Drag fordel af Kärchers ekspertise for at opnå perfekte rengøringsresultater. Praktisk og omfattende service: Alle oplysninger om enheden, dens anvendelse og vores serviceportal.
Højtryksrenser K 4 Premium Power Control Home Wood: Power Control-trigger pistol med Quick Connect og spraylanser.
Power Control-trigger pistol med Quick Connect og spraylanser.
Den optimale indstilling til enhver overflade. 3 tryktrin og et rengøringsmiddeltrin. Fuld kontrol: Den manuelle skærm viser de indstillinger, der er foretaget. Quick Connect adapter til nem montering af højtryksslange og tilbehør.
Højtryksrenser K 4 Premium Power Control Home Wood: Slangerulle for komfortabel håndtering.
Slangerulle for komfortabel håndtering.
Højtryksslangen er optimalt beskyttet og opbevaret uden at tage meget plads. Komfortabelt arbejde: Slangen er til enhver tid inden for rækkevidde takket være den enkle oprulning. Lavt tyngdepunkt for en sikker positionering, selv på skrå overflader.
Plug 'n' Clean-system - gør det nemt at skifte rengøringsmiddel.
  • Innovativt indføringssystem til Kärcher rengøringsmiddelflasker.
  • Nem og hurtig dosering af rengøringsmiddel.
  • Kärchers vaskemidler øger effektiviteten og beskytter og plejer overfladen.
Specifikationer

Teknisk data

Spænding (V) 230
Frekvens (Hz) 50
Tryk (bar/MPa) 20 - max. 130 / 2 - max. 13
Pumpehastighed (l/h) max. 420
Kapacitet (m²/h) 30
Tilløbstemperatur (°C) max. 40
Tilsluttet effekt (kW) 1,8
Ledning (m) 5
Farve Gul
Vægt uden tilbehør (kg) 12
Vægt inkl. emballage (kg) 17,6
Mål (L x B x H) (mm) 414 x 306 x 588

Scope of supply

  • Home kit: Overfladerens T 5, Trærens 3-i-1, 1 l
  • Højtrykspistol: G 160 Q Strømstyring
  • Vario Power lanse
  • Rotor jet
  • Højtryksslange: 8 m
  • Haveslangeadapter A 3/4"

Udstyr

  • Integreret opbevaringsnet
  • Kvikkobling på siden
  • Rengøringsmiddel påføres via: Plug 'n' Clean system.
  • Teleskophåndtag.
  • Vandkølet motor
  • Integreret vandfilter
Højtryksrenser K 4 Premium Power Control Home Wood
Højtryksrenser K 4 Premium Power Control Home Wood
Højtryksrenser K 4 Premium Power Control Home Wood
Højtryksrenser K 4 Premium Power Control Home Wood
Højtryksrenser K 4 Premium Power Control Home Wood
Anvendelsesområder
  • Cykler.
  • Til rengøring af små biler.
  • Have/terrasse/balkon møbler.
  • Områder rundt om hjemmet og haven.
  • Til rengøring af mobile homes og 4x4.
  • Have-, terrasse- og altanmøbler.
Tilbehør
Rengøringsmidler