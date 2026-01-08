Med K 4 Premium Power Control-højtryksrenseren kan alle overflader rengøres ved det helt rigtige tryk. For at finde det rette tryk kan brugerguiden i Kärcher Home & Garden-appen bruges; den supporterer brugeren med praktiske tips om enhver rengøringssituation og objekt, der skal rengøres - med et perfekt resultat til følge. Appen indeholder også andre nyttige funktioner som f.eks. samlevejledninger, instruktioner i vedligeholdelse og pleje og Kärcher Service-portal. For maksimal kontrol kan trykniveauet indstilles ved at dreje spraylansen og tjekke på G 160 Q Power Control-pistolen. Den overordnede betjening er meget enkel takket være den bekvemme slangetromle. Inkl. Home Kit med T 4 Overfladerens og 1 liter Stenrens til stænkfri rengøring af større områder. Øvrigt tilbehør til K 4 Premium Power Control inkluderer Plug ’n’ Clean-system, der gør det nemt at skifte rengøringsmiddel, et teleskophåndtag til bekvem transport samt opbevaring af tilbehør på maskinen, så det er let tilgængeligt.