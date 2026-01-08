Højtryksrenser K 4 Premium Power Control Home Wood
K 4 Premium Power Control højtryksrenser med G 160 Q Power Control sprøjtepistol og slangeopruller. Kan hjælpes af applikationskonsulenten i Home & Garden-appen. Inkl. Home Kit.
Med K 4 Premium Power Control-højtryksrenseren kan alle overflader rengøres ved det helt rigtige tryk. For at finde det rette tryk kan brugerguiden i Kärcher Home & Garden-appen bruges; den supporterer brugeren med praktiske tips om enhver rengøringssituation og objekt, der skal rengøres - med et perfekt resultat til følge. Appen indeholder også andre nyttige funktioner som f.eks. samlevejledninger, instruktioner i vedligeholdelse og pleje og Kärcher Service-portal. For maksimal kontrol kan trykniveauet indstilles ved at dreje spraylansen og tjekke på G 160 Q Power Control-pistolen. Den overordnede betjening er meget enkel takket være den bekvemme slangetromle. Inkl. Home Kit med T 4 Overfladerens og 1 liter Stenrens til stænkfri rengøring af større områder. Øvrigt tilbehør til K 4 Premium Power Control inkluderer Plug ’n’ Clean-system, der gør det nemt at skifte rengøringsmiddel, et teleskophåndtag til bekvem transport samt opbevaring af tilbehør på maskinen, så det er let tilgængeligt.
Funktioner og fordele
Home & Garden app.Bliv ekspert med Home & Garden-appen. Drag fordel af Kärchers ekspertise for at opnå perfekte rengøringsresultater. Praktisk og omfattende service: Alle oplysninger om enheden, dens anvendelse og vores serviceportal.
Power Control-trigger pistol med Quick Connect og spraylanser.Den optimale indstilling til enhver overflade. 3 tryktrin og et rengøringsmiddeltrin. Fuld kontrol: Den manuelle skærm viser de indstillinger, der er foretaget. Quick Connect adapter til nem montering af højtryksslange og tilbehør.
Slangerulle for komfortabel håndtering.Højtryksslangen er optimalt beskyttet og opbevaret uden at tage meget plads. Komfortabelt arbejde: Slangen er til enhver tid inden for rækkevidde takket være den enkle oprulning. Lavt tyngdepunkt for en sikker positionering, selv på skrå overflader.
Plug 'n' Clean-system - gør det nemt at skifte rengøringsmiddel.
- Innovativt indføringssystem til Kärcher rengøringsmiddelflasker.
- Nem og hurtig dosering af rengøringsmiddel.
- Kärchers vaskemidler øger effektiviteten og beskytter og plejer overfladen.
Specifikationer
Teknisk data
|Spænding (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Tryk (bar/MPa)
|20 - max. 130 / 2 - max. 13
|Pumpehastighed (l/h)
|max. 420
|Kapacitet (m²/h)
|30
|Tilløbstemperatur (°C)
|max. 40
|Tilsluttet effekt (kW)
|1,8
|Ledning (m)
|5
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|12
|Vægt inkl. emballage (kg)
|17,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|414 x 306 x 588
Scope of supply
- Home kit: Overfladerens T 5, Trærens 3-i-1, 1 l
- Højtrykspistol: G 160 Q Strømstyring
- Vario Power lanse
- Rotor jet
- Højtryksslange: 8 m
- Haveslangeadapter A 3/4"
Udstyr
- Integreret opbevaringsnet
- Kvikkobling på siden
- Rengøringsmiddel påføres via: Plug 'n' Clean system.
- Teleskophåndtag.
- Vandkølet motor
- Integreret vandfilter
Anvendelsesområder
- Cykler.
- Til rengøring af små biler.
- Have/terrasse/balkon møbler.
- Områder rundt om hjemmet og haven.
- Til rengøring af mobile homes og 4x4.
- Have-, terrasse- og altanmøbler.