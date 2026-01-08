K 7 PREMIUM SMART CONTROL ANTI-TWIST

K 7 Premium Smart Control er en højtryksrenser, der effektivt renser enhver overflade.

Med højtryksrenseren følger:

  • Bluetooth
  • Brugerguide-app
  • Boost-tilstand for ekstra power
  • G 180 Q Smart Control-spraypistol
  • 3-i-1 Multi Jet-spraylanse
  • Smart slangeopruller

K 7 Premium Smart Control-højtryksrenser kan nemt tilsluttes din smartphone via Bluetooth. Ved brug af Kärchers Home & Garden-app, kan du få adgang til praktiske tips, tricks og indstillinger til adskillige rengøringssituationer. Home & Garden-appen tilbyder også mange andre brugbare funktioner som samlevejledninger og instruktioner til vedligeholdelse og pleje såvel som Kärchers Serviceportal. Højtryksrenseren har en boost-tilstand til ekstra power, der hjælper med at fjerne selv det mest genstridige snavs. G 180 Q Smart Control-spraypistol med LCD-display og 3-in-1 Multi Jet-spraylansen giver også maksimal kontrol. Trykket indstilles direkte på spraypistolen eller overføres til spraypistolen ved hjælp af appen. På LCD-displayet kan du tjekke, hvad trykket er indstillet til, om boost-tilstand kan udløses, eller om enheden stadig er i dvale. Øvrige udstyrsdetaljer omfatter slangeopruller til bekvem håndtering, Plug’n’Clean-rengøringsmiddel-systemet, teleskophåndtaget i højkvalitets-aluminium og parkeringspositionen for lettilgængeligt tilbehør.

Funktioner og fordele
Bluetooth-forbindelse til Home & Garden app.
  • Bliv ekspert med Home & Garden-appen.
  • Drag fordel af Kärchers ekspertise for at opnå perfekte rengøringsresultater.
  • Appen overfører det optimale tryk til højtryksrenseren via Bluetooth.
Boost-tilstand giver ekstra kraft til at håndtere snavs.
  • Med ekstra kraft øger boost-tilstanden rengøringseffektiviteten og sparer tid.
  • Sikrer kraftig pletrensning i tilfælde af genstridigt snavs.
Smart Control sprøjtepistol og 3-i-1 Multi Jet spraylanse.
  • Sprøjtepistol med LCD-skærm og knapper til trykregulering eller rengøringsmiddeldosering.
  • Den roterende 3-i-1 Multi Jet består af tre forskellige dyser, så det er nemt at skifte.
  • Quick Connect adapter til nem montering af højtryksslange og tilbehør.
PremiumFlex slange med anti-tvist system
  • Nem ud- og oprulning af slangen uden den filtrer sammen.
  • Det PVC-frie materiale og den særlige konstruktion af PremiumFlex slangen sikrer den nødvendige fleksibilitet.
  • Ingen fare for at snuble: Slangen snor sig ikke og forbliver fleksibel, uanset hvor den bruges.
Specifikationer

Teknisk data

Spænding (V) 230
Frekvens (Hz) 50
Tryk (bar/MPa) 20 - max. 180 / 2 - max. 18
Pumpehastighed (l/h) max. 600
Kapacitet (m²/h) 60
Tilløbstemperatur (°C) max. 60
Tilsluttet effekt (kW) 3
Ledning (m) 5
Farve Gul
Vægt uden tilbehør (kg) 17,9
Vægt inkl. emballage (kg) 23
Mål (L x B x H) (mm) 459 x 330 x 666

Scope of supply

  • Højtrykspistol: G 180 Q Smart Control
  • 3-i-1 Multi Jet
  • Højtryksslange: 10 m, PremiumFlex Anti-Twist
  • Haveslangeadapter A 3/4"

Udstyr

  • Integreret HD-slangetromle
  • Integreret opbevaringsnet
  • Kvikkobling på siden
  • Rengøringsmiddel påføres via: Plug 'n' Clean system.
  • Teleskophåndtag.
  • Vandkølet motor
  • Integreret vandfilter
  • Forbindelse via Bluetooth.
  • handling ved hjælp af app
  • Smarte tjenester/funktioner i appen.
Anvendelsesområder
  • Cykler.
  • Til rengøring af små biler.
  • Have/terrasse/balkon møbler.
  • Områder rundt om hjemmet og haven.
  • Til rengøring af mobile homes og 4x4.
  • Have-, terrasse- og altanmøbler.
  • Undedørs trapper
  • Til rengøring af hegn og mindre havestier eller fliser.
  • Til rengøring af udendørs trapper og større havestier.
  • Autocampere
