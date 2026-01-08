K 7 Premium Smart Control-højtryksrenser kan nemt tilsluttes din smartphone via Bluetooth. Ved brug af Kärchers Home & Garden-app, kan du få adgang til praktiske tips, tricks og indstillinger til adskillige rengøringssituationer. Home & Garden-appen tilbyder også mange andre brugbare funktioner som samlevejledninger og instruktioner til vedligeholdelse og pleje såvel som Kärchers Serviceportal. Højtryksrenseren har en boost-tilstand til ekstra power, der hjælper med at fjerne selv det mest genstridige snavs. G 180 Q Smart Control-spraypistol med LCD-display og 3-in-1 Multi Jet-spraylansen giver også maksimal kontrol. Trykket indstilles direkte på spraypistolen eller overføres til spraypistolen ved hjælp af appen. På LCD-displayet kan du tjekke, hvad trykket er indstillet til, om boost-tilstand kan udløses, eller om enheden stadig er i dvale. Øvrige udstyrsdetaljer omfatter slangeopruller til bekvem håndtering, Plug’n’Clean-rengøringsmiddel-systemet, teleskophåndtaget i højkvalitets-aluminium og parkeringspositionen for lettilgængeligt tilbehør.