K 7 PREMIUM SMART CONTROL ANTI-TWIST
K 7 Premium Smart Control er en højtryksrenser, der effektivt renser enhver overflade.
Med højtryksrenseren følger:
- Bluetooth
- Brugerguide-app
- Boost-tilstand for ekstra power
- G 180 Q Smart Control-spraypistol
- 3-i-1 Multi Jet-spraylanse
- Smart slangeopruller
K 7 Premium Smart Control-højtryksrenser kan nemt tilsluttes din smartphone via Bluetooth. Ved brug af Kärchers Home & Garden-app, kan du få adgang til praktiske tips, tricks og indstillinger til adskillige rengøringssituationer. Home & Garden-appen tilbyder også mange andre brugbare funktioner som samlevejledninger og instruktioner til vedligeholdelse og pleje såvel som Kärchers Serviceportal. Højtryksrenseren har en boost-tilstand til ekstra power, der hjælper med at fjerne selv det mest genstridige snavs. G 180 Q Smart Control-spraypistol med LCD-display og 3-in-1 Multi Jet-spraylansen giver også maksimal kontrol. Trykket indstilles direkte på spraypistolen eller overføres til spraypistolen ved hjælp af appen. På LCD-displayet kan du tjekke, hvad trykket er indstillet til, om boost-tilstand kan udløses, eller om enheden stadig er i dvale. Øvrige udstyrsdetaljer omfatter slangeopruller til bekvem håndtering, Plug’n’Clean-rengøringsmiddel-systemet, teleskophåndtaget i højkvalitets-aluminium og parkeringspositionen for lettilgængeligt tilbehør.
Funktioner og fordele
Bluetooth-forbindelse til Home & Garden app.
- Bliv ekspert med Home & Garden-appen.
- Drag fordel af Kärchers ekspertise for at opnå perfekte rengøringsresultater.
- Appen overfører det optimale tryk til højtryksrenseren via Bluetooth.
Boost-tilstand giver ekstra kraft til at håndtere snavs.
- Med ekstra kraft øger boost-tilstanden rengøringseffektiviteten og sparer tid.
- Sikrer kraftig pletrensning i tilfælde af genstridigt snavs.
Smart Control sprøjtepistol og 3-i-1 Multi Jet spraylanse.
- Sprøjtepistol med LCD-skærm og knapper til trykregulering eller rengøringsmiddeldosering.
- Den roterende 3-i-1 Multi Jet består af tre forskellige dyser, så det er nemt at skifte.
- Quick Connect adapter til nem montering af højtryksslange og tilbehør.
PremiumFlex slange med anti-tvist system
- Nem ud- og oprulning af slangen uden den filtrer sammen.
- Det PVC-frie materiale og den særlige konstruktion af PremiumFlex slangen sikrer den nødvendige fleksibilitet.
- Ingen fare for at snuble: Slangen snor sig ikke og forbliver fleksibel, uanset hvor den bruges.
Specifikationer
Teknisk data
|Spænding (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Tryk (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Pumpehastighed (l/h)
|max. 600
|Kapacitet (m²/h)
|60
|Tilløbstemperatur (°C)
|max. 60
|Tilsluttet effekt (kW)
|3
|Ledning (m)
|5
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|17,9
|Vægt inkl. emballage (kg)
|23
|Mål (L x B x H) (mm)
|459 x 330 x 666
Scope of supply
- Højtrykspistol: G 180 Q Smart Control
- 3-i-1 Multi Jet
- Højtryksslange: 10 m, PremiumFlex Anti-Twist
- Haveslangeadapter A 3/4"
Udstyr
- Integreret HD-slangetromle
- Integreret opbevaringsnet
- Kvikkobling på siden
- Rengøringsmiddel påføres via: Plug 'n' Clean system.
- Teleskophåndtag.
- Vandkølet motor
- Integreret vandfilter
- Forbindelse via Bluetooth.
- handling ved hjælp af app
- Smarte tjenester/funktioner i appen.
Videoer
Anvendelsesområder
- Cykler.
- Til rengøring af små biler.
- Have/terrasse/balkon møbler.
- Områder rundt om hjemmet og haven.
- Til rengøring af mobile homes og 4x4.
- Have-, terrasse- og altanmøbler.
- Undedørs trapper
- Til rengøring af hegn og mindre havestier eller fliser.
- Til rengøring af udendørs trapper og større havestier.
- Autocampere