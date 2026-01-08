Højtryksrenser K 4 FJ Home
K 4 FJ Home er ideel til regelmæssig rengøring af moderat snavs på biler samt stier og andre overflader omkring ejendommen. Inkl. Home Kit og skumstråle.
Højtryksrenseren K 4 FJ Home er den ideelle ledsager til regelmæssige rengøringsopgaver med moderat snavs, f.eks. på køretøjer og mellemstore overflader rundt omkring på ejendommen. Den har en aftrækkerpistol, en 6 meter lang højtryksslange, en Vario Power sprøjtelanse (VPS), en Dirt Blaster med roterende punktstråle til fjernelse af genstridigt snavs og et pålideligt vandfilter til beskyttelse af pumpen mod små snavspartikler. Trykket kan nemt justeres på VPS'en ved at dreje den, så rengøringen bliver målrettet og samtidig skånsom mod overfladerne. Dirt Blaster med roterende punktstråle garanterer grundige rengøringsresultater, selv på genstridigt snavs. Home Kit sikrer sprøjtefri rengøring af større områder i hjemmet og leveres med T 5 overfladerens og 1 liter sten- og facaderens. Inkl. ekstra skumstråle og 1 liter Car Shampoo for maksimal smudsopløsende effekt. Alt medfølgende tilbehør kan opbevares på selve apparatet.
Funktioner og fordele
Pænt og nydeligtOpbevar slanger, sprøjtelanser, aftrækkerpistoler og kabler på en pladsbesparende og pæn måde.
Integreret sugeslange til rengøringsmiddelNem og praktisk brug af rengøringsmidler Kärcher rengøringsmidler øger effektiviteten og beskytter og plejer overfladen.
Store hjulFor sikker og bekvem transport, selv på ujævnt terræn, som f.eks. Havestier. Nem at manøvrere
Specifikationer
Teknisk data
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Tryk (bar)
|20 - max. 130
|Pumpehastighed (l/h)
|max. 420
|Kapacitet (m²/h)
|30
|Tilløbstemperatur (°C)
|max. 40
|Tilsluttet effekt (W)
|1800
|Ledning (m)
|5
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|5,7
|Vægt inkl. emballage (kg)
|11,7
|Mål (L x B x H) (mm)
|302 x 346 x 872
Scope of supply
- Home kit: T 5 Overfladerens, Sten- og facaderens, 3-i-1, 1 l
- Lanseforlænger
- Skumdyse: 0.3 l
- Rengøringsmiddel: Bilshampoo 3-i-1 RM 610
- Højtrykspistol: G 180 Q
- Vario Power lanse
- Rotor jet
- Højtryksslange: 6 m
- Haveslangeadapter A 3/4"
Udstyr
- Rengøringsmiddel påføres via: Sug
- Integreret vandfilter