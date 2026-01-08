Højtryksrenseren K 4 FJ Home er den ideelle ledsager til regelmæssige rengøringsopgaver med moderat snavs, f.eks. på køretøjer og mellemstore overflader rundt omkring på ejendommen. Den har en aftrækkerpistol, en 6 meter lang højtryksslange, en Vario Power sprøjtelanse (VPS), en Dirt Blaster med roterende punktstråle til fjernelse af genstridigt snavs og et pålideligt vandfilter til beskyttelse af pumpen mod små snavspartikler. Trykket kan nemt justeres på VPS'en ved at dreje den, så rengøringen bliver målrettet og samtidig skånsom mod overfladerne. Dirt Blaster med roterende punktstråle garanterer grundige rengøringsresultater, selv på genstridigt snavs. Home Kit sikrer sprøjtefri rengøring af større områder i hjemmet og leveres med T 5 overfladerens og 1 liter sten- og facaderens. Inkl. ekstra skumstråle og 1 liter Car Shampoo for maksimal smudsopløsende effekt. Alt medfølgende tilbehør kan opbevares på selve apparatet.