Kärcher Home & Garden-appen gør enhver til rengøringsekspert – og giver fremragende rengøringsresultater med højtryksrenseren K 2 Power Control. Appen indeholder den nytte brugerguide, som hjælper brugeren med praktiske tips og tricks til enhver rengøringsopgave. Appen indeholder også en omfattende tjeneste inkl. information om maskinen, brugen af den og Kårcher Service-portal. K 2 Power Control Home inkl. Home Kit med T 1 Overfladerens og 500 ml af rengøringsmidlet "Patio & Deck" giver stænkfri rengøring af større områder. Maskinen er udstyret med en højtrykspistol og to spraylanser med en Quick Connect-adapter. Trykniveauet kan indstilles direkte på Click Vario Power-spraylansen - til maksimal kontrol i alle rengøringsopgaver. Maskinen har også et højdejusterbart teleskophåndtag til komfortabel transport og opbevaring, en sugeslange til nem anvendelse af rengøringsmidler, praktiske holdere til tilbehør, en højtrykspistol og ledning, såvel som en fem meter lang slange.