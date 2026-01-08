Højtryksrenser K 2 Power Control Home
Med støtte fra brugerguiden i appen - Kärchers højtryksrenser K 2 Power Control til rengøring af f.eks. cykler eller havemøbler, inkl. Home Kit.
Kärcher Home & Garden-appen gør enhver til rengøringsekspert – og giver fremragende rengøringsresultater med højtryksrenseren K 2 Power Control. Appen indeholder den nytte brugerguide, som hjælper brugeren med praktiske tips og tricks til enhver rengøringsopgave. Appen indeholder også en omfattende tjeneste inkl. information om maskinen, brugen af den og Kårcher Service-portal. K 2 Power Control Home inkl. Home Kit med T 1 Overfladerens og 500 ml af rengøringsmidlet "Patio & Deck" giver stænkfri rengøring af større områder. Maskinen er udstyret med en højtrykspistol og to spraylanser med en Quick Connect-adapter. Trykniveauet kan indstilles direkte på Click Vario Power-spraylansen - til maksimal kontrol i alle rengøringsopgaver. Maskinen har også et højdejusterbart teleskophåndtag til komfortabel transport og opbevaring, en sugeslange til nem anvendelse af rengøringsmidler, praktiske holdere til tilbehør, en højtrykspistol og ledning, såvel som en fem meter lang slange.
Funktioner og fordele
Home & Garden app.Bliv ekspert med Home & Garden-appen. Drag fordel af Kärchers ekspertise for at opnå perfekte rengøringsresultater. Praktisk og omfattende service: Alle oplysninger om enheden, dens anvendelse og vores serviceportal.
Sprøjtepistol og spraylanse med Quick ConnectDu skal blot indsætte og vride - der er to forskellige sprøjte lanser til rådighed. Optimal trykindstilling: Valg af 3 trykniveauer samt rengøringsniveau. Nem kontrol: Symboler på sprøjtelanserne viser indstillingerne.
Højdejusterbar teleskophåndtag.Behagelig højdejustering. Pladsbesparende opbevaring.
Integreret sugeslange.
- Nem og hurtig dosering af rengøringsmiddel.
- Nem at bruge. Sugeslange til brug af rengøringsmidler.
Specifikationer
Teknisk data
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Tryk (bar/MPa)
|20 - max. 110 / 2 - max. 11
|Pumpehastighed (l/h)
|max. 360
|Kapacitet (m²/h)
|20
|Tilløbstemperatur (°C)
|max. 40
|Tilsluttet effekt (kW)
|1,4
|Ledning (m)
|5
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|4
|Vægt inkl. emballage (kg)
|6,7
|Mål (L x B x H) (mm)
|246 x 280 x 586
Scope of supply
- Home kit: T 1 Overfladerens, "Patio & Deck" vaskemiddel, 0,5 l
- Vario Power lanse
- Rotor jet
- Højtryksslange: 5 m
- Haveslangeadapter A 3/4"
Udstyr
- Kvikkobling på siden
- Rengøringsmiddel påføres via: Sug
- Teleskophåndtag.
- Integreret vandfilter
Anvendelsesområder
- Cykler.
- Til rengøring af små biler.
- Have/terrasse/balkon møbler.