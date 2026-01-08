Højtryksrenser K 4 Power Control Home Flex Wood
Kan modtage optimal support via Kärcher Home & Garden-appen inkl. brugerguide: K 4 Power Control-højtryksrenseren med G 160 Power Control-spraypistol og spraylanser.
K 4 Power Control-højtryksrenseren gør det utrolig nemt at rengøre enhver overflade med det rette tryk. Og takket være Kärcher Home & Garden-appen er det også meget nemt at finde det rette tryk: Brugerguiden, der er integreret i appen, hjælper brugeren med praktiske tips til enhver rengøringssituation, så rengøringsresultatet bliver perfekt. Derudover har appen også nyttige funktioner som samlevejledninger og instruktioner i vedligeholdelse og pleje såvel som Kärchers Serviceportal. Når det rigtige trykniveau er fundet, er det nemt at indstille det ved at dreje spraylansen og tjekke på G 160 Q Power Control-spraypistolen. K 4 Power Control imponerer også med Kärcher Plug’n’Clean-rengøringsmiddel-systemet, der gør det nemt at skifte rengøringsmiddel, et teleskophåndtag, der gør enheden nem at transportere, og parkeringsposition for lettilgængeligt tilbehør.
Funktioner og fordele
Home & Garden app.Bliv ekspert med Home & Garden-appen. Drag fordel af Kärchers ekspertise for at opnå perfekte rengøringsresultater. Praktisk og omfattende service: Alle oplysninger om enheden, dens anvendelse og vores serviceportal.
Power Control-trigger pistol med Quick Connect og spraylanser.Den optimale indstilling til enhver overflade. 3 tryktrin og et rengøringsmiddeltrin. Fuld kontrol: Den manuelle skærm viser de indstillinger, der er foretaget. Quick Connect adapter til nem montering af højtryksslange og tilbehør.
Plug 'n' Clean-system - gør det nemt at skifte rengøringsmiddel.Innovativt indføringssystem til Kärcher rengøringsmiddelflasker. Nem og hurtig dosering af rengøringsmiddel. Kärchers vaskemidler øger effektiviteten og beskytter og plejer overfladen.
Fleksibel slange.
- Nem ud- og oprulning af slangen uden den filtrer sammen.
- Det PVC-frie materiale og den særlige konstruktion af PremiumFlex slangen sikrer den nødvendige fleksibilitet.
Specifikationer
Teknisk data
|Spænding (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Tryk (bar/MPa)
|20 - max. 130 / 2 - max. 13
|Pumpehastighed (l/h)
|max. 420
|Kapacitet (m²/h)
|30
|Tilløbstemperatur (°C)
|max. 40
|Tilsluttet effekt (kW)
|1,8
|Ledning (m)
|5
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|11,5
|Vægt inkl. emballage (kg)
|18
|Mål (L x B x H) (mm)
|402 x 306 x 588
Scope of supply
- Home kit: Overfladerens T 5, Trærens 3-i-1, 1 l
- Højtrykspistol: G 160 Q Strømstyring
- Vario Power lanse
- Rotor jet
- Højtryksslange: 8 m, PremiumFlex
- Haveslangeadapter A 3/4"
Udstyr
- Integreret opbevaringsnet
- Kvikkobling på siden
- Rengøringsmiddel påføres via: Plug 'n' Clean system.
- Teleskophåndtag.
- Vandkølet motor
- Integreret vandfilter
Anvendelsesområder
- Cykler.
- Til rengøring af små biler.
- Have/terrasse/balkon møbler.
- Områder rundt om hjemmet og haven.
- Til rengøring af mobile homes og 4x4.
