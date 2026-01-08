Højtryksrenser K 4 Power Control Home Flex Wood

Kan modtage optimal support via Kärcher Home & Garden-appen inkl. brugerguide: K 4 Power Control-højtryksrenseren med G 160 Power Control-spraypistol og spraylanser.

K 4 Power Control-højtryksrenseren gør det utrolig nemt at rengøre enhver overflade med det rette tryk. Og takket være Kärcher Home & Garden-appen er det også meget nemt at finde det rette tryk: Brugerguiden, der er integreret i appen, hjælper brugeren med praktiske tips til enhver rengøringssituation, så rengøringsresultatet bliver perfekt. Derudover har appen også nyttige funktioner som samlevejledninger og instruktioner i vedligeholdelse og pleje såvel som Kärchers Serviceportal. Når det rigtige trykniveau er fundet, er det nemt at indstille det ved at dreje spraylansen og tjekke på G 160 Q Power Control-spraypistolen. K 4 Power Control imponerer også med Kärcher Plug’n’Clean-rengøringsmiddel-systemet, der gør det nemt at skifte rengøringsmiddel, et teleskophåndtag, der gør enheden nem at transportere, og parkeringsposition for lettilgængeligt tilbehør.

Funktioner og fordele
Højtryksrenser K 4 Power Control Home Flex Wood: Home & Garden app.
Home & Garden app.
Bliv ekspert med Home & Garden-appen. Drag fordel af Kärchers ekspertise for at opnå perfekte rengøringsresultater. Praktisk og omfattende service: Alle oplysninger om enheden, dens anvendelse og vores serviceportal.
Højtryksrenser K 4 Power Control Home Flex Wood: Power Control-trigger pistol med Quick Connect og spraylanser.
Power Control-trigger pistol med Quick Connect og spraylanser.
Den optimale indstilling til enhver overflade. 3 tryktrin og et rengøringsmiddeltrin. Fuld kontrol: Den manuelle skærm viser de indstillinger, der er foretaget. Quick Connect adapter til nem montering af højtryksslange og tilbehør.
Højtryksrenser K 4 Power Control Home Flex Wood: Plug 'n' Clean-system - gør det nemt at skifte rengøringsmiddel.
Plug 'n' Clean-system - gør det nemt at skifte rengøringsmiddel.
Innovativt indføringssystem til Kärcher rengøringsmiddelflasker. Nem og hurtig dosering af rengøringsmiddel. Kärchers vaskemidler øger effektiviteten og beskytter og plejer overfladen.
Fleksibel slange.
  • Nem ud- og oprulning af slangen uden den filtrer sammen.
  • Det PVC-frie materiale og den særlige konstruktion af PremiumFlex slangen sikrer den nødvendige fleksibilitet.
Specifikationer

Teknisk data

Spænding (V) 230
Frekvens (Hz) 50
Tryk (bar/MPa) 20 - max. 130 / 2 - max. 13
Pumpehastighed (l/h) max. 420
Kapacitet (m²/h) 30
Tilløbstemperatur (°C) max. 40
Tilsluttet effekt (kW) 1,8
Ledning (m) 5
Farve Gul
Vægt uden tilbehør (kg) 11,5
Vægt inkl. emballage (kg) 18
Mål (L x B x H) (mm) 402 x 306 x 588

Scope of supply

  • Home kit: Overfladerens T 5, Trærens 3-i-1, 1 l
  • Højtrykspistol: G 160 Q Strømstyring
  • Vario Power lanse
  • Rotor jet
  • Højtryksslange: 8 m, PremiumFlex
  • Haveslangeadapter A 3/4"

Udstyr

  • Integreret opbevaringsnet
  • Kvikkobling på siden
  • Rengøringsmiddel påføres via: Plug 'n' Clean system.
  • Teleskophåndtag.
  • Vandkølet motor
  • Integreret vandfilter
Højtryksrenser K 4 Power Control Home Flex Wood
Højtryksrenser K 4 Power Control Home Flex Wood
Højtryksrenser K 4 Power Control Home Flex Wood
Højtryksrenser K 4 Power Control Home Flex Wood
Højtryksrenser K 4 Power Control Home Flex Wood
Anvendelsesområder
  • Cykler.
  • Til rengøring af små biler.
  • Have/terrasse/balkon møbler.
  • Områder rundt om hjemmet og haven.
  • Til rengøring af mobile homes og 4x4.
  • Have-, terrasse- og altanmøbler.
Tilbehør
Rengøringsmidler