K 4 Power Control-højtryksrenseren gør det utrolig nemt at rengøre enhver overflade med det rette tryk. Og takket være Kärcher Home & Garden-appen er det også meget nemt at finde det rette tryk: Brugerguiden, der er integreret i appen, hjælper brugeren med praktiske tips til enhver rengøringssituation, så rengøringsresultatet bliver perfekt. Derudover har appen også nyttige funktioner som samlevejledninger og instruktioner i vedligeholdelse og pleje såvel som Kärchers Serviceportal. Når det rigtige trykniveau er fundet, er det nemt at indstille det ved at dreje spraylansen og tjekke på G 160 Q Power Control-spraypistolen. K 4 Power Control imponerer også med Kärcher Plug’n’Clean-rengøringsmiddel-systemet, der gør det nemt at skifte rengøringsmiddel, et teleskophåndtag, der gør enheden nem at transportere, og parkeringsposition for lettilgængeligt tilbehør.