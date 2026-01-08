Uanset om det er blomsterblade, sand, blade eller grus: Den effektive og ergonomiske fejemaskine S 4 Twin 2-i-1 sikrer et blændende udseende rundt om i huset og haven på rekordtid - hele året. Ud over de almindelige sidebørster til tørt affald er S 4 Twin 2-i-1 også udstyret med to sidebørster med hårdere børstehår til vådt affald. Med dens kraftfulde rullebørste og 680 mm fejebredde kan den nemt klare områder på op til 2400 m² i timen. Affaldet lander direkte i den 20 liter store affaldsbeholder. De lange børstehår på sidebørsterne sikrer grundig rengøring helt ud i kanterne. Det variable skubbehåndtag kan tilpasses højden af brugeren. Og takket være bajonet-fittingen kan skruer ikke længere blive væk, når højden tilpasses. Fejemaskinen kan nemt klappes sammen, uden at man skal bøje sig ned, takket være en fodplade på rammen og bærehåndtaget til pladsbesparende opbevaring. De værktøjsfri sidebørster er unikke, og fejemaskinen er klar til brug på ingen tid. Affaldstragten kan fjernes og tømmes nemt og sikkert uden kontakt med snavset.