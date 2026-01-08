Fejemaskine S 4 Twin 2in1
Udstyret med specielle sidebørster til vådt affald: Fejemaskinen S 4 Twin 2-i-1 med 680 mm fejebredde. Ideel til brug året rundt på smalle og mindre områder.
Uanset om det er blomsterblade, sand, blade eller grus: Den effektive og ergonomiske fejemaskine S 4 Twin 2-i-1 sikrer et blændende udseende rundt om i huset og haven på rekordtid - hele året. Ud over de almindelige sidebørster til tørt affald er S 4 Twin 2-i-1 også udstyret med to sidebørster med hårdere børstehår til vådt affald. Med dens kraftfulde rullebørste og 680 mm fejebredde kan den nemt klare områder på op til 2400 m² i timen. Affaldet lander direkte i den 20 liter store affaldsbeholder. De lange børstehår på sidebørsterne sikrer grundig rengøring helt ud i kanterne. Det variable skubbehåndtag kan tilpasses højden af brugeren. Og takket være bajonet-fittingen kan skruer ikke længere blive væk, når højden tilpasses. Fejemaskinen kan nemt klappes sammen, uden at man skal bøje sig ned, takket være en fodplade på rammen og bærehåndtaget til pladsbesparende opbevaring. De værktøjsfri sidebørster er unikke, og fejemaskinen er klar til brug på ingen tid. Affaldstragten kan fjernes og tømmes nemt og sikkert uden kontakt med snavset.
Funktioner og fordele
To par sidebørsterStandard sidebørster til tørt snavs.
Praktisk kappe til sidebørsten.Børsten sættes på uden brug af værktøj; så er man hurtigt klar til at komme i gang.
Bekvem fodplade.Fold kosten helt sammen - det sparer opbevaringsplads.
Højdeindstilling med bajonetbeslag.
- Fordi højden kan indstilles individuelt, er den skånsom mod ryggen.
Stor snavsopsamler.
- Snavsopsamleren kræver ikke hyppig tømning.
Snavsopsamleren er nem at tage af.
- Nem tømning af snavsopsamleren.
Opretstående affaldsbeholder.
- Tøm snavsopsamleren uden at komme i kontakt med snavset.
Stor fejebredde.
- God rengøringsevne.
Fejer helt ind til kanterne.
- Grundig rengøring i hjørner, langs kanter og i sprækker.
Praktisk bærehåndtag.
- Kosten bæres og opbevares nemt med bærehåndtaget.
Specifikationer
Teknisk data
|Arbejdsbredde med sidebørste (mm)
|680
|Maks. kapacitet (m²/h)
|2400
|Kabinet/ramme
|Plastik
|Affaldsbeholder. (l)
|20
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|10,5
|Vægt, driftsklar (kg)
|10,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|11,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|760 x 668 x 940
Scope of supply
- Sidebørste: 2 Stk.
- Sidebørste til vådt snavs: 2 Stk.
Udstyr
- Ergonomisk håndtag
- Trinløst indstilleligt skubbehåndtag
- Opbevaringsposition
- Fodplade til pladsbesparende opbevaring
- Fastgørelse af børste uden værktøj
- Opretstående affaldsbeholder.
Videoer
Anvendelsesområder
- Områder rundt om hjemmet og haven.
- Stier rundt om huset.
- Stier.
- (Have) indgange, indkørsler.
- Kælder