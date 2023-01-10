Egnede redskaber til træbeskæring

Du behøver ikke nødvendigvis at overlade beskæring af træer til professionelle. Med de rette redskaber til vedligeholdelse af træer kan amatørgartnere også gøre et godt stykke arbejde. Hvis du sørger for at vedligeholde værktøjet godt efter hver brug, holder det i mange år.

En grensaks er perfekt til grene på op til tre cm i diameter. En batteridrevet grensaks gør arbejdet betragteligt nemmere, da du ikke skal bruge så mange kræfter.

Ved tykkere grene kommer du langt med en kædesav. En batteridrevet kædesav er ideel til beskæring af træer, da den er lettere end benzindrevne save og du er ikke udsat for udstødningsgasser, når du arbejder. Du må dog kun bruge kædesave og elektriske save, hvis du kan stå sikkert på jorden, når du betjener dem, er en øvet træklatrer eller har en lift ved hånden.