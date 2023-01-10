SÅDAN BESKÆRER DU TRÆER: TIPS TIL KORREKT BESKÆRING AF TRÆER
Ligesom næsten alle øvrige gevækster i haven kræver træer og buske også jævnlig vedligeholdelse for at se så godt ud som muligt og bære masser af blomster og frugt. Det lyder besværligt at beskære buske og træer jævnligt, men det er faktisk ret nemt med det rigtige værktøj og nogle få tips. For at beskære træer korrekt har du brug for en grensaks og en kædesav – helst batteridrevet – beskyttelsestøj, handsker, muligvis en stige og en plan for, hvilket træ du vil beskære som det næste og hvornår.
Egnede redskaber til træbeskæring
Du behøver ikke nødvendigvis at overlade beskæring af træer til professionelle. Med de rette redskaber til vedligeholdelse af træer kan amatørgartnere også gøre et godt stykke arbejde. Hvis du sørger for at vedligeholde værktøjet godt efter hver brug, holder det i mange år.
En grensaks er perfekt til grene på op til tre cm i diameter. En batteridrevet grensaks gør arbejdet betragteligt nemmere, da du ikke skal bruge så mange kræfter.
Ved tykkere grene kommer du langt med en kædesav. En batteridrevet kædesav er ideel til beskæring af træer, da den er lettere end benzindrevne save og du er ikke udsat for udstødningsgasser, når du arbejder. Du må dog kun bruge kædesave og elektriske save, hvis du kan stå sikkert på jorden, når du betjener dem, er en øvet træklatrer eller har en lift ved hånden.
Nem beskæring af træer med teleskopudvidelse
Hvis du vil beskære større buske og ældre træer, skal du bruge en forlænget arm. En batteridrevet stangsav kan nå op til fire meter og med den medfølgende skulderstrop betyder det, at det ikke er noget problem at arbejde i længere tid. Du kan stå sikkert på jorden uden at skulle bruge en stige.
Når du beskærer træer, skal du altid sikre dig, at dit hoved og dine hænder er beskyttet. Som minimum skal du bruge handsker og sikkerhedsbriller til at beskytte mod træsplinter. Skal du fjerne større grene, skal du desuden beskytte dig selv med en hjelm eller i det mindste aldrig stå under den faldende gren.
Beskyttelsesudstyr til beskæring bestående af beskyttelsesbukser og -sko, øjenbeskyttelse og høreværn samt handsker er helt nødvendigt, når du vedligeholder træer med en kædesav. Mulige lokale regler for støj samt regler for beskyttelse af fugle og andre dyr skal selvfølgelig overholdes.
Træbeskæring: Hvornår skal du gøre hvad?
Det rigtige tidspunkt at beskære buske og træer afhænger af træet og typen af beskæring. Pyntebuske beskæres typisk hvert år, så de bevarer den ønskede form. Frugttræer behøver ikke at blive beskåret hvert år, men bør vedligeholdes jævnligt, f.eks. hvert fjerde til sjette år. Du bør især beskære unge træer målrettet og mere hyppigt for at undgå misvækst, f.eks. en tvedelt stamme.
Vækstcyklussen for træer og buske bør også tages i betragtning. Fra august vil mange træer trække reserveenergi fra bladene og ned i rødderne for at samle dem til at kunne knopskyde igen i foråret. Du bør derfor undgå at foretage større beskæringer mellem august og december af mange typer af træer.
Anbefalinger: Hvilket tidspunkt for beskæring egner sig til hvilket træ?
- Du kan beskære træer hele året efter stormskade, eller hvis du opdager brækkede eller rådne grene, der er ved at knække af. Her er sikkerhed af højeste prioritet.
- Vinter er traditionelt det tidspunkt, der skal foretages foryngelses- eller frugtsætningsbeskæring af stenfrugt, kernefrugt og bær. Nu er også et godt tidspunkt til at beskære roser og tynde ud i trækronen, da grenene er synlige og reservematerialet er i rødderne. Du bør dog undgå at beskære et træ, når der er meget frost. Ideelt bør du begynde mellem januar og begyndelsen af marts, og når temperaturerne ikke er under -5 °C.
- Nogle frugttræer beskæres i foråret, som f.eks. ferskentræer. I forhold til de træer, der blomstrer tidligt, som f.eks. blomstrende blomme og forsytia, kan du vente, til de blomstrer og derefter beskære dem.
- Du kan også beskære træer om sommeren for at tynde trætoppene. Nu kan du også fjerne lodrette vanris fra træet. Du kan beskære kirsebærtræer under og efter sommerens høst, og også beskære træer uden frugt, som f.eks. piletræer. Det er også nemmere at genkende bladsygdomme nu, og skæresår heler hurtigere. Sommeren er også det ideelle tidspunkt at beskære valnøddetræer.
- Efteråret er tiden for beskæring af hjemmehørende løvfældende træer og nåletræer. Nogle typer af frugttræer kan også beskæres nu, hvis de har brug for at vokse sig stærkere. Hvis du vil udvikle frugtskud, kan du med fordel holde dig til at beskære i januar og februar.
Der er dog ingen generelle anbefalinger for alle typer træer. Ideelt bør du selv finde specifik information om, hvornår og hvordan du skal beskære hvilken type busk eller træ.
Hvad skal fjernes ved beskæring af træer?
Beskæring af buske og træer handler primært om at fjerne sygdomme og overflødige grene og kviste. Mens pyntebuske skal formes, skal frugttræer opnå en god frugtsætning og et godt, generelt helbred. Der skelnes typisk mellem disse typer snit:
Beskæring af planter: For at opmuntre vækst og dannelse af trætoppen kan du beskære nyplantede træer til omkring én primær og et maksimum på tre sekundære skud.
Formgivning: Bruges typisk til at skære buske og krat i en bestemt form, men også til at reducere trætoppene, rette væksten og fjerne generende grene eller grene, der vokser på tværs. Du kan også bruge formgivning til at give mere plads, f.eks. ved at blotlægge stammen ved hjælp af trimning (grenene i stammesektionen fjernes). Ved nye sideskud kan du forkorte grenene til den ønskede længde til den hvilende side eller under knopperne (øjne).
Frugtsætning: Du bør jævnligt beskære dine frugttræer for at få en bedre høst. Når du tynder trætoppen, fjerner du altid overflødige skud helt, så de ikke skyder igen og igen. Æbletræer beskæres ved at fjerne de forgrenede skud, der hænger ned bagved et yngre sideskud.
Foryngelsesbeskæring: Beskadigede grene og kviste, der f.eks. er brækket af efter en storm, sne eller skadedyr, fjernes. Grene, der giver ubalance, fjernes også. Særligt efter foryngelsesbeskæring bør skæresårene forsegles med podningsvoks eller andre egnede midler.
Beskæring af buske og træer betyder, at man blander sig i balancen mellem mængden af rødder og trætoppen. Jo mere du beskærer, jo stærkere kan planten reagere ved at knopskyde igen. I bund og grund bør alle syge og overflødige grene og kviste fjernes, når du beskærer. Men det anbefales kun sjældent at skære en busk eller et træ helt tilbage.
Korrekt beskæring af træer: Skæreteknikker
Du kan skære små grene af op til hovedhøjde med en havesaks. En batteridrevet grensaks anbefales til tykkere grene på op til tre centimeter i diameter. Princippet er det samme – havesaksen eller grensaksen placeres tæt på grenens base, så der ideelt set ikke er nogen stub tilbage. Denne ”bypass-teknik” er vigtig for at undgå hendøende grenstubbe, som kan være vejen til skadedyr og råd.
Du kan skære tykke grene af buske og træer med en kædesav. Det kræver en forsigtig skæreteknik, så barken ikke beskadiges unødigt.
Forgrening, forhøjningen ved grenens base, er udgangspunktet. Først lægger du et snit ca. to håndsbredder fra grennens begyndelse på undersiden. Derefter begynder du ca. tre håndsbredder fra grennens begyndelse med at skære gennem grenen fra oven, til den falder af.
Den tilbageblevne grenstub skæres så helt af ved grennens begyndelse. For at gøre dette bør du placere savet let diagonalt, væk fra stammen. Vækstpunktets væv i forgrening sikrer, at ny bark vokser hen over skærefladen. Du bør skære lange, store grene af lidt efter lidt udefra og ind. Det tager længere tid, men det er sikrere og har den fordel, at du senere ikke har så meget arbejde, når du skal skære det træ op, der er blevet skåret af – og bortskaffe det træ, der er blevet skåret af.
Vedligeholdelse af redskaber efter træbeskæring
For at sikre, at du også lykkes med beskæring af dine træer næste gang, bør du vedligeholde dine redskaber med det samme.
Rengøring af bladet med en børste er tilstrækkelig vedligeholdelse for grensaksen. Kvaliteten af skærebladene bevares, hvis de gnides eller sprayes med tynd maskinolie eller sprayolie efter hver brug. Det sikrer den nødvendige smørelse og rustbeskyttelse. Du bør også tjekke jævnligt, at alle skruer og møtrikker på grensaksen sidder godt fast. Desinficering af haveredskaber efter beskæring af træer anbefales også for at forebygge overførsel af visse træsygdomme.
Vedligeholdelse af kædesaven omfatter rengøring af kæden efter hver brug. Harpiks og urenheder fjernes med et særligt rensemiddel. Maskinen kan rengøres med en hård børste, når den er tør, men det er vigtigt at fjerne batteriet først. Olieniveauet og smøring skal også tjekkes. Du bør altid fylde op med nok kædeolie for at forlænge kædens og maskinens levetid. Selv om der er nok specialkædeolie i tanken, bør du alligevel tjekke doseringen af smøremidlet. Du kan enten kigge efter oliedråber ved et tørløb på et minut med bladene pegende ned mod en lys baggrund, eller du kan løfte kæden forsigtigt efter et tørløb (Vær forsigtig: Du risikerer at komme til skade) og teste føringsskinnen på en tynd oliefilm.
Derudover bør du tjekke – og om nødvendigt justere – kædespændingen jævnligt, helst før hver brug. Kæden må ikke hænge. Tænderne på kæden skal skærpes, hvis der er behov for det, da en skarp kæde sikrer et bedre snit og større sikkerhed. Brug en rund fil beregnet til formålet. Alternativt kan du få kædesaven skærpet af en professionel. Bladene på kædesaven har muligvis brug for at blive tjekket for skader efter nogle få arbejdstimer og bør udskiftes ved behov. Det kan du også få gjort hos professionelle.