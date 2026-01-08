Batteridrevet stangsav PSW 18-20 Batteri
Med den batteridrevne 18 V stangsav er det nemt at nå grene i helt op til 4 m højde, til sikker og bekvem beskæring af træer. Batteri og lader medfølger ikke.
Takket være den praktiske forlængerindsats er den batteridrevne PSW 18-20 Battery stangsav perfekt til at beskære træer. Med den optimerede 30° klingevinkel kan man let skære grene i op til 4 m højde, mens du selv står sikkert på jorden. Den nemme måde at spænde kæden på og den automatiske kædesmøring gør saven ekstremt brugervenlig. Den medleverede skulderstrop gør det endnu nemmere at bruge den batteridrevne stangsav, selv når du arbejder i længere tid. Sav, klinge, kæde, afskærmning, skulderstrop, sekskantnøgle til at spænde kæden med og en flaske olie er altsammen med ved leveringen. Batteri og oplader købes separat - batteriet passer til alle Kärcher 18 V batteriplatform produkter.
Funktioner og fordele
Nemt at spænde kædenSpændeskruen til kæden er nem at betjene.
Automatisk smøring af kædenTil nem vedligeholdelse af stangsaven.
Hurtig skruefastgørelseStangsaven kan skilles ad i tre dele, så den er nem at opbevare.
Praktisk skulderstrop
- Optimal vægtfordeling, brugerens arme og skuldre belastes mindre.
Forlængerindsats
- Fremstillet af letvægtsfiberglas - så er det nemt at save grene i op til 4 meters højde.
Stabil krog
- Til sikker og præcis savning af grene.
Optimeret 30° klingevinkel
- Så det er nemt at arbejde fra jorden.
Sikkerhedsoplåsning
- Forhindrer utilsigtet start af stangsaven.
Gennemsigtig olietank
- Brugeren kan tjekke oliestanden gennem det gennemsigtige glas.
Kärchers 18 V Battery Power platform
- Realtidsteknologi med LCD-batteridisplay: Resterende driftstid, resterende opladningstid og batterikapacitet.
- Effektive lithium-ion celler med lang levetid
- Det udskiftelige batteri kan bruges i alle andre Kärcher 18 V Battery Power platform enheder.
Specifikationer
Teknisk data
|Batteridrevet maskine
|Batteriplatform
|18 V Batteriplatform
|Styreskinne (cm)
|20
|Vinkel, klinge (°)
|30
|Kædehastighed (m/s)
|5,5
|Kædedeling
|3/8" LP
|Kædemåler
|1,1 mm / 0,043"
|Antal led
|33
|Olietankvolumen (ml)
|50
|Garanteret lydniveau (dB(A))
|95
|Vibrationsværdi af det forreste håndtag (ΔK = 1,5 m / s²) (m/s²)
|1,3
|Vibrationsværdier for bagerste håndtag (ΔK = 1,5 m / s²) (m/s²)
|1,2
|Længde med forlængerstang (m)
|2,9
|Længde uden forlængerstang (m)
|2
|Spænding (V)
|18
|Ydelse pr. opladning* (Skæring)
|max. 80 (2,5 Ah) / max. 160 (5 Ah)
|Batteritid pr. opladning (min)
|max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5 Ah)
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|3,7
|Vægt inkl. emballage (kg)
|5,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|2980 x 95 x 187
* Ø grene: 5 cm
Scope of supply
- Variant: Batteri og oplader medfølger ikke
- Styreskinne
- Kæde
- Oliebeholder
- Skulderstrop
- Umbraconøgle til spænding af kæde
Udstyr
- Kædebeskyttelse
- Automatisk smøring af kæden
- Oliestandsindikator
Anvendelsesområder
- Højtsiddende grene
- Fældning af små træer.
