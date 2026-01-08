Batteridrevne kædesave

CNS 18-30 Batteri

Nem at håndtere, alsidig anvendelse og perfekt til beskæring af træer – den lette batteridrevne kædesav CNS 18-30 Batteri med kædespændingssystem uden brug af værktøj.

Spænding: 18 V

Sværdlængde: 30 cm

Kædehastighed: 10 m/sek.

Kapacitet olietank: 200 ml

Ydelse for hver opladning af batteriet*: 70 saveprocesser (10 cm diameter)

Spænding af kæde uden værktøj: Ja

Automatisk smøring af kæde: Ja

Motor uden børster: Ja

* Maksimal ydelse med det udskiftelige batteri 18 V / 5,0 Ah Kärcher Batteri Power.