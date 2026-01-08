Batteridrevne kædesave
Beskære træer og trækroner, kløve brænde, fælde træer – med Kärchers brugervenlige kædesave og stangsave kan alle opgaver udføres hurtigt og effektivt.
Egenskaber og funktioner - kædesav
Kæden spændes let på en drejeknap.
Automatisk kædesmøring, så den batteridrevne kædesav kun kræver lidt vedligeholdelse.
Børsteløs motor; det forlænger levetiden.
Highlights – kædesav
Selv tykke grene er ikke et problem for CNS 36-35 Batteri takket være savens høje hastighed og skærebredde. Kæden, der let kan spændes uden værktøj og den automatiske smøring af kæden, betyder at saven er ekstremt nem at bruge – både for professionelle og private brugere. Takket være kædesavsbremse og 2-kontakt-system er der garanteret sikkerhed under brug.
Egenskaber og funktioner – stangsav
Nem indstilling af kædespændingen med umbrakonøgle.
Minimal vedligeholdelse, da kæden smøres automatisk.
Med den lette forlængerindsats af glasfiber kan grene uden problemer saves af i en højde på 4 meter.
Highlights – stangsav
18 V Kärcher Batteri Power
CNS 18-30 Batteri
Nem at håndtere, alsidig anvendelse og perfekt til beskæring af træer – den lette batteridrevne kædesav CNS 18-30 Batteri med kædespændingssystem uden brug af værktøj.
Spænding: 18 V
Sværdlængde: 30 cm
Kædehastighed: 10 m/sek.
Kapacitet olietank: 200 ml
Ydelse for hver opladning af batteriet*: 70 saveprocesser (10 cm diameter)
Spænding af kæde uden værktøj: Ja
Automatisk smøring af kæde: Ja
Motor uden børster: Ja
* Maksimal ydelse med det udskiftelige batteri 18 V / 5,0 Ah Kärcher Batteri Power.
PSW 18-20 Batteri
Med den batteridrevne stangsav PSW 18-20 Batteri kan alle grene i op til 4 meters højde nås uden problemer – sikker og bekvem beskæring af træer.
Spænding: 18 V
Sværdlængde: 20 cm
Kædehastighed: 5,5 m/s
Kapacitet olietank: 50 ml
Ydelse for hver opladning af batteriet *: 80 saveprocesser (5 cm diameter)
Spænding af kæde uden værktøj: Nej
Automatisk smøring af kæde: Ja
Motor uden børster: Nej
* Maksimal ydelse med det udskiftelige batteri 18 V / 2,5 Ah Kärcher Batteri Power.
36 V Kärcher Batteri Power
CNS 36-35 Batteri
Med høj kædehastighed og en sværdlængde på hele 35 cm. Den batteridrevne kædesav CNS 36-35 Batteri er perfekt til krævende beskæring af træer.
Spænding: 36 V
Sværdlængde: 35 cm
Kædehastighed: 21 m/s
Kapacitet olietank: 190 ml
Ydelse for hver opladning af batteriet*: 200 saveprocesser (10 cm diameter)
Spænding af kæde uden værktøj: Ja
Automatisk smøring af kæde: Ja
Motor uden børster: Ja
* Maksimal ydelse med det udskiftelige batteri 36 V / 5,0 Ah Kärcher Batteri Power.
Kärcher Battery Power-serien
