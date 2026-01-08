Batteridrevne kædesave

Beskære træer og trækroner, kløve brænde, fælde træer – med Kärchers brugervenlige kædesave og stangsave kan alle opgaver udføres hurtigt og effektivt.

0 Produkter
Application battery chain saw

Egenskaber og funktioner - kædesav

Kæden spændes let på en drejeknap.

Kärcher, kædesav, batteri

Automatisk kædesmøring, så den batteridrevne kædesav kun kræver lidt vedligeholdelse.

Kärcher, kædesav, batteri

Børsteløs motor; det forlænger levetiden.

Kärcher, kædesav, batteri

Highlights – kædesav

Selv tykke grene er ikke et problem for CNS 36-35 Batteri takket være savens høje hastighed og skærebredde. Kæden, der let kan spændes uden værktøj og den automatiske smøring af kæden, betyder at saven er ekstremt nem at bruge – både for professionelle og private brugere. Takket være kædesavsbremse og 2-kontakt-system er der garanteret sikkerhed under brug.

icon_arrow

Egenskaber og funktioner – stangsav

Nem indstilling af kædespændingen med umbrakonøgle.

Kärcher, stangsav, batteri

Minimal vedligeholdelse, da kæden smøres automatisk.

Kärcher, stangsav, batteri

Med den lette forlængerindsats af glasfiber kan grene uden problemer saves af i en højde på 4 meter.

Kärcher, stangsav, batteri

Highlights – stangsav

På steder, hvor almindelige kædesave får højdeskræk, beviser den batteridrevne stangsav fra Kärche sit værd. Selv grene i 4 meters højde, som er svære at save igennem, klarer stangsaven let og sikkert.

icon_arrow

18 V Kärcher Batteri Power

CNS 18-30

CNS 18-30 Batteri

Nem at håndtere, alsidig anvendelse og perfekt til beskæring af træer – den lette batteridrevne kædesav CNS 18-30 Batteri med kædespændingssystem uden brug af værktøj.

Spænding: 18 V
Sværdlængde: 30 cm
Kædehastighed: 10 m/sek.
Kapacitet olietank: 200 ml
Ydelse for hver opladning af batteriet*: 70 saveprocesser (10 cm diameter)
Spænding af kæde uden værktøj: Ja
Automatisk smøring af kæde: Ja
Motor uden børster: Ja

* Maksimal ydelse med det udskiftelige batteri 18 V / 5,0 Ah Kärcher Batteri Power.

 

 

PSW 18-20

PSW 18-20 Batteri

Med den batteridrevne stangsav PSW 18-20 Batteri kan alle grene i op til 4 meters højde nås uden problemer – sikker og bekvem beskæring af træer.

Spænding: 18 V
Sværdlængde: 20 cm
Kædehastighed: 5,5 m/s
Kapacitet olietank: 50 ml
Ydelse for hver opladning af batteriet *: 80 saveprocesser (5 cm diameter)
Spænding af kæde uden værktøj: Nej
Automatisk smøring af kæde: Ja
Motor uden børster: Nej

* Maksimal ydelse med det udskiftelige batteri 18 V / 2,5 Ah Kärcher Batteri Power.

 

 

36 V Kärcher Batteri Power

CNS 36-35

CNS 36-35 Batteri

Med høj kædehastighed og en sværdlængde på hele 35 cm. Den batteridrevne kædesav CNS 36-35 Batteri er perfekt til krævende beskæring af træer.

Spænding: 36 V
Sværdlængde: 35 cm
Kædehastighed: 21 m/s
Kapacitet olietank: 190 ml
Ydelse for hver opladning af batteriet*: 200 saveprocesser (10 cm diameter)
Spænding af kæde uden værktøj: Ja
Automatisk smøring af kæde: Ja
Motor uden børster: Ja

* Maksimal ydelse med det udskiftelige batteri 36 V / 5,0 Ah Kärcher Batteri Power.

 

 

Kärcher Battery Power-serien

Gå på opdagelse i et komplet sortiment af forskellige produkter og se, hvilke andre produkter dit 18 V eller 36 V Battery Power-batteri kan bruges til.

Du kan finde alle produkter fra 18 V Kärcher Battery Power batteriplatform her

Du kan finde alle produkter fra 18 V Kärcher Battery Power batteriplatform her
Se produkterne her
Du kan finde alle produkter fra 36 V Kärcher Battery Power batteriplatform her

Du kan finde alle produkter fra 36 V Kärcher Battery Power batteriplatform her
Se produkterne her