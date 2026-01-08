Batteridrevet grensaks og grensav

Det er nu nemmere end nogensinde før at skære grene: Den batteridrevne grensaks og dens højkvalitets bypass-klinge kan skære grene på op til 3 cm i diameter uden brug af kraft og uden at skade grenene, uanset hvor svære de er at nå. Bypass-designet har to skarpe klinger. Den ene er rundet, hvilket forhindrer grene og kviste i at smutte. Når saksen er lukket, overlapper de to klinger hinanden og giver et rent snit, hvilket gør grensaksen velegnet til mere sarte planter også. Klingerne er fremstillet af rustfrit stål, der ikke ruster, og de har en Teflon®-belægning for at forhindre plantesaft i at klistre sig fast. Grenkrogen under klingen er designet til at befri afskårne grene, der sidder fast i træet.