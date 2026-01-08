Batteridrevet grensaks og grensav
Nu er det nemmere end nogensinde at skære grene, nemlig med den batteridrevne grensaks og det førsteklasses bypass-skær, som skånsomt og uden større kraftanstrengelse kan skære grene med en diameter på hele 3 cm over – uanset hvor vanskeligt det er at nå dem.
Batteridrevet grensav
Den batteridrevne grensav PGS 4-18 fra Kärcher er designet til at skære grene på op til 80 millimeter i diameter. Det aftagelige grenhåndtag på udvekslingssaven gør den sikker og nem at bruge og forhindrer værktøjet i at smutte. Den førsteklasses tyskfremstillede savklinge kan udskiftes uden brug af værktøj. Og med den valgfri teleskopudvidelse til udvekslingssaven (ikke inkluderet) har det aldrig været nemmere at arbejde i højder på op til 3,5 meter. Det gør alt sammen PGS 4-18 til et multifunktionelt redskab, der kombinerer funktionerne fra haveredskaber og elværktøj, som f.eks. en geringssav, udvekslingssav og grensaks i ét og samme produkt.
Grensav, egenskaber
Førsteklasses savklinge fremstillet i Tyskland sikrer optimal skærepræstation.
Nem og hurtig udskiftning af savklinge uden brug af ekstra værktøj.
Aftageligt grenhåndtag sørger for et sikkert greb, også med én hånd.
Gummigreb giver maksimal komfort, også ved arbejde i længere perioder.
Valgfri teleskopudvidelse gør det muligt at arbejde i højder på op til 3,5 meter.
Batteridrevet grensaks
Det er nu nemmere end nogensinde før at skære grene: Den batteridrevne grensaks og dens højkvalitets bypass-klinge kan skære grene på op til 3 cm i diameter uden brug af kraft og uden at skade grenene, uanset hvor svære de er at nå. Bypass-designet har to skarpe klinger. Den ene er rundet, hvilket forhindrer grene og kviste i at smutte. Når saksen er lukket, overlapper de to klinger hinanden og giver et rent snit, hvilket gør grensaksen velegnet til mere sarte planter også. Klingerne er fremstillet af rustfrit stål, der ikke ruster, og de har en Teflon®-belægning for at forhindre plantesaft i at klistre sig fast. Grenkrogen under klingen er designet til at befri afskårne grene, der sidder fast i træet.
Grensaks, egenskaber
Præcise og skånsomme snit med bypass-klingen.
Større arbejdsradius. Grensaksen gør det nemt at nå grene højt oppe.
Kan bruges til forskellige formål. Grensaksen er perfekt til både levende og døde træer.
Holdbar takket være de førsteklasses stålklinger.
Sikker at bruge, takket være sikkerhedslåsen. Forhindrer utilsigtet opstart af grensaksen.
Ved hjælp af krogen, der også fungerer som et spænde, kan du fjerne grene, der sidder fast i træet.
Ingen behov for kraft – skær grene med et tryk på en knap.
Gummibelagt greb giver maksimal komfort – særligt ved arbejde gennem længere tid.
Highlights
Batteriplatformen Kärcher Battery Power
Den batteridrevne grensaks TLO 18-32 og den batteridrevne grensav PGS 4-18 er begge fra Kärchers 18 V Battery Power-batteriplatform. Oplev hele udvalget af forskellige produkter, og se, hvilke andre produkter dit 18 V Kärcher Battery Power-batteri er kompatibelt med.