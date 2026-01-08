Fejemaskine S 6 Twin
Ideel til helårsbrug på større arealer; sikrer grundig rengøring helt ind til kanterne. S 6 Twin fejemaskinen med 2 sidebørster, en 38 l affaldsbeholder og en fejebredde på hele 860 mm.
UanSæt om det er forår, sommer, efterår eller vinter - den nye S 6 Twin fejemaskine fra Kärcher kan bruges året rundt omkring hjemmet og i haven. Med maskinens kraftfulde børstevalse, de 2 sidebørster og en fejebredde på i alt 860 mm, er den særdeles effektiv og fejer helt uden problemer et areal på op til 3.000 m2 i timen. Det ergonomiske skubbehåndtag kan let indstilles i to positioner, uden at brugeren behøver bukke sig ned, og tilpasses brugerens højde. Affaldet lander direkte i den 38 l store beholder, så man undgår snavsede hænder under tømningen. Et andet highlight er den ekstra højderegulering af sidebørsten, så trykket mod overfladen let kan tilpasses typen af affald; derfor giver den optimale fejeresultater. S 6 Twin kan klappes helt sammen takket være fodpladen og fylder kun lidt under opbevaringen. Fejemaskinen er klar til brug meget hurtigt, fordi der ikke er behov for værktøj.
Funktioner og fordele
Praktisk kappe til sidebørsten.Børsten sættes på uden brug af værktøj; så er man hurtigt klar til at komme i gang.
Bekvem fodplade.Fold kosten helt sammen - det sparer opbevaringsplads.
Fleksibel indstilling af sidebørsternes højde.Individuelt indstilleligt tryk til forskellige typer snavs.
Stor snavsopsamler.
- Snavsopsamleren kræver ikke hyppig tømning.
Snavsopsamleren er nem at tage af.
- Nem tømning af snavsopsamleren.
Opretstående affaldsbeholder.
- Tøm snavsopsamleren uden at komme i kontakt med snavset.
Stor fejebredde.
- God rengøringsevne.
Fejer helt ind til kanterne.
- Grundig rengøring i hjørner, langs kanter og i sprækker.
2-trins højderegulerbart håndtag.
- Fordi højden kan indstilles individuelt, er den skånsom mod ryggen.
Praktisk bærehåndtag.
- Kosten bæres og opbevares nemt med bærehåndtaget.
Specifikationer
Teknisk data
|Arbejdsbredde med sidebørste (mm)
|860
|Maks. kapacitet (m²/h)
|3000
|Kabinet/ramme
|Plastik
|Affaldsbeholder. (l)
|38
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|14,8
|Vægt, driftsklar (kg)
|14,8
|Vægt inkl. emballage (kg)
|17,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|926 x 872 x 1032
Scope of supply
- Sidebørste: 2 Stk.
Udstyr
- Ergonomisk håndtag
- 2-trins højderegulerbart håndtag.
- Opbevaringsposition
- Fodplade til pladsbesparende opbevaring
- Trinløst indstillelig sidebørste
- Fastgørelse af børste uden værktøj
- Opretstående affaldsbeholder.
Videoer
Anvendelsesområder
- Områder rundt om hjemmet og haven.
- Stier rundt om huset.
- Stier.
- (Have) indgange, indkørsler.
- Kælder
Tilbehør
S 6 Twin reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.