AUTOMATISK VANDING AF HAVEN

Premium class: Automatisk vanding med vandingstimer

Skal din have være helt automatisk, kan du bruge vandingstimere. Med den løsning behøver du ikke længere bekymre dig om, hvorvidt dine blomster får for lidt vand – heller ikke når du er på ferie eller på arbejde. Du kan indstille et vandingsinterval på enheden i forvejen – dermed vandes haven i henhold til et skema, helt automatisk.

Det fungerer således: Vandingstimeren tilsluttes husets vandtilslutning, lige som du måske har set det med andre vandingssystemer. Afhængigt af modellen kan du tilslutte et til tre fordelingssystemer. Hvis du f.eks. beslutter dig for et vandingsur, kan du kun indstille vandingsperioden manuelt. Efter maksimalt to timer – eller før, ved behov – stopper vandingen automatisk.

Du bliver endnu mere uafhængig med en vandingstimer. Den sikrer både, at haven vandes automatisk en gang om dagen – eller flere gange ved behov – men måler også jordens fugtighed via en sensor. Signalet sendes trådløst til betjeningsenheden på vandtilslutningen og sørger så for at begynde og afslutte vandingen afhængigt af de foruddefinerede funktioner. Det er den moderne og effektive måde at vande haven på.