AUTOMATISK VANDING AF HAVEN
En frodig, grøn plæne, fantastiske rækker af havebede, et flerfarvet blomsterflor – enhver haveelskers sommerdrøm! Men en professional ved, at selv om et grønt haveparadis er både en hobby og en passion, er det også hårdt arbejde. Især vanding af planter og plæne kræver meget tid og energi hver dag i de varme måneder. Ved at bruge et automatisk vandingssystem kan du undgå denne tidskrævende proces og samtidig spare på det værdifulde vand. Følgende giver et overblik over de forskellige systemer samt en forklaring af, hvordan automatisk vanding med grundvand eller regnvand fungerer.
Fordele ved automatisk vanding af haven
Fordelene ved et automatisk vandingssystem i haven er hurtige at opremse: Sammenlignet med vanding med vandkande eller en traditionel spraypistol kan du spare utrolig meget tid med et vandingssystem i haven. Derudover reducerer denne metode vandforbruget er dermed ressourcebesparende i forhold til manuelt at vande løs med postevand. Du kan vande din have særlig effektivt ved hjælp af individuelt justerbare sprinklere og vandingstimere eller vandingsure. Det gør, at plænen, plante og buske vandes enten manuelt eller målrettet i henhold til et individuelt justerbart vandingsskema – også når du er på arbejde eller på ferie. En anden fordel er, at automatisk vanding med f.eks. regnvand eller grundvand ikke bruger værdifuldt drikkevand. Regnvand kan opsamles via en vandbeholder eller en vandtønde, der tilsluttes det automatiske vandingssystem ved hjælp af en booster-pumpe og et slangesystem. Det fungerer selvfølgelig på samme måde med grundvand eller vand fra en brønd, der kan distribueres effektivt i haven med en havepumpe.
Automatisk vanding: Kontrolleret manuelt eller via computer
Hvis du overvejer at købe et vandingssystem, er der nogle få spørgsmål, du skal tage højde for først. Det har ikke kun noget at gøre med, at du først skal lære, hvordan automatisk vanding fungerer, og hvilke systemer der er. Det handler også om kvaliteten af og størrelsen på din have. Der er f.eks. spørgsmål relateret til, hvilken type slangesystem, der egner sig, og hvilken vandingskilde, du vil bruge, så blomsterbede, hække og plæne altid kan vandes målrettet. Der findes også forskellige typer vandingstimere. Her er det vigtigt at vide, at hvis du har svaret på de grundlæggende spørgsmål, er størstedelen af ”arbejdet” allerede klaret. Det er nemlig både nemt og hurtigt at installere vandingssystemet.
Hvordan fungerer automatisk vanding?
I store træk har du tre muligheder, når det gælder automatisk vanding. Til at begynde med kan et moderne slangesystem, der distribuerer vand via automatisk fungerende sprinklere måske være tilstrækkeligt. Denne variant er billig og kræver ingen omstændelig planlægning, da de mobile og individuelt justerbare enheder kan placeres i det ønskede område af haven når som helst. Du sparer dermed masser af tid, som du kan bruge på at tage dig af familien og hjemmet – eller til at arbejde på huset. Takket være fleksible slangetilslutningssystemer kan flere sprinklere i nogle tilfælde forbindes med hinanden.
Men hvis der ikke længere er tale om store områder plæne, men du hellere vil vande f.eks. blomsterbede og urter målrettet, har du brug for et intelligent vandingssystem, som forsyner hver enkelt plante individuelt og behovsorienteret. Til dette formål kan du bruge micro-dripping-metoden. Vandet ledes til en række forskellige dryp-dyser og mikrospray-dyser via en slange, så planterne ikke blot vandes effektivt, men først og fremmest vandes på en måde, som sparer på ressourcerne og regulerer mængden af vand. Gennem kombinationen af de fine dryp-dyser og mikrospray-dyserne kan hver enkelt plante enten vandes individuelt og målrettet, eller hele bedet kan vandes ved hjælp af forskellige spray-mønstre. Når det gælder vanding, er der udviklet siveslanger specielt til dette, som du lægger i bedet eller omkring det som en traditionel slange. De er nemme at installere, takket være de medfølgende trin for trin-instruktioner. Tilpas slangen efter behov ved hjælp af slangefordeleren, der følger med, for at udvide systemet efter behov. Dryp-dyserne og mikrospray-dyserne installeres på systemslangen, som stikkes i jorden på den ønskede placering ved hjælp af slangespyd. Utrolig praktisk: Mikrospray-dyserne kan justeres individuelt via en styreenhed.
Hvis haven skal gøres klar til vinter, kan dyserne og hane-adapterne på vandingssystemet skrues af på ingen tid. Systemet bør afmonteres helt og opbevares frostfrit over vinteren.
Hvilken vandingskilde bruges til havevanding?
Uanset om du vil vande dine planter, bede og blomster manuelt eller bruge et automatisk system til at vande haven, er spørgsmålet, hvilken vandingskilde du vil bruge. Den mest indlysende mulighed er at bruge postevand ved at tilslutte haveslangen eller vandingssystemet til husets vandhane. For nogle haveejere kan det dog betale sig at bruge en alternativ kilde til vand. Et vandingssystem, der bruger grundvand, vand fra en brønd eller regnvand er værd at overveje.
Er du ejeren af en stor have, kan du yderligere overveje at bygge en brønd for at bruge det opsamlede grundvand eller regnvand til at vande haven med. Ja, det omfatter nogle engangsomkostninger, men det vil give fortjeneste efter blot nogle få år. Du kan også opsamle regnvand i vandbeholdere og opsamlingstanke og bruge det i vandingssystemet og efterfølgende i haven ved hjælp af booster-pumper.
Premium class: Automatisk vanding med vandingstimer
Skal din have være helt automatisk, kan du bruge vandingstimere. Med den løsning behøver du ikke længere bekymre dig om, hvorvidt dine blomster får for lidt vand – heller ikke når du er på ferie eller på arbejde. Du kan indstille et vandingsinterval på enheden i forvejen – dermed vandes haven i henhold til et skema, helt automatisk.
Det fungerer således: Vandingstimeren tilsluttes husets vandtilslutning, lige som du måske har set det med andre vandingssystemer. Afhængigt af modellen kan du tilslutte et til tre fordelingssystemer. Hvis du f.eks. beslutter dig for et vandingsur, kan du kun indstille vandingsperioden manuelt. Efter maksimalt to timer – eller før, ved behov – stopper vandingen automatisk.
Du bliver endnu mere uafhængig med en vandingstimer. Den sikrer både, at haven vandes automatisk en gang om dagen – eller flere gange ved behov – men måler også jordens fugtighed via en sensor. Signalet sendes trådløst til betjeningsenheden på vandtilslutningen og sørger så for at begynde og afslutte vandingen afhængigt af de foruddefinerede funktioner. Det er den moderne og effektive måde at vande haven på.